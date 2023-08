Hopelijk ben je weer aan American football toe! Het NFL-seizoen 2023 begint officieel op donderdag 7 september en loopt helemaal door tot zondag 14 februari, als de kampioenskandidaten elkaar ontmoeten in Las Vegas, Nevada voor de Superbowl LVIII. Het gewone seizoen met 272 wedstrijden wordt vast leuk, want Patrick Mahoes en de Chiefs zijn uit op een herhaling, Jalen Hurts en de Eagles hopen op een nieuwe kans op de Lombarditrofee, en fascinerende nieuwkomers — onder meer Bryce Young (Panthers), CJ Stroud (Texans) en Anthony Richardson (Colts) — doen hun best om hun loopbaan in stijl te beginnen.

Of je er nu opuit bent om alle wedstrijden van je favoriete team te volgen, of dat je zeker wilt weten dat je alle primetime krachtmetingen veilig kunt streamen, ExpressVPN staat voor je klaar. Lees verder voor alle manieren om iedere wedstrijd van het NFL 2023 wedstrijdschema te kijken.

Kijk de 2023 NFL-wedstrijden met de NFL Game Pass International

Prijs: 1-8 USD

Als je een manier zoekt om NFL-wedstrijden te kijken die niet op de markt zijn, of als je geen Amerikaans kabelabonnement hebt, is de NFL Game Pass International een geweldige optie, want het biedt livestreams van alle NFL-wedstrijden zonder blackouts.

Je hebt wereldwijd toegang tot de NFL Game Pass (buiten de VS en Canada) maar sommige wedstrijden worden in delen van Europa ook geblokkeerd. Als je nu al abonnee bent van NFL Game Pass International en van 27 tot 29 april de NFL Draft wilt kijken, heb je in die tijd toegang tot de livestream via de thuispagina an de Game Pass International. Maar de NFL geeft op dat ogenblik geen toegang aan nieuwe International Game Pass abonnees.

Om NFL Game Pass International te kijken met een VPN:

Kijk je op een computer? Voor de beste streamingbeleving gebruik je de ExpressVPN browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge.

Kijk de NFL gratis op 7plus

Prijs: GRATIS

Het Australische netwerk Seven biedt livestreams van bepaalde wedstrijden tijdens het gewone seizoen en livestreams van alle NFL-playoffwedstrijden tijdens de Superbowl op hun streamingplatform 7plus. Doordeweeks kun je ook herhalingen, samenvattingen, on-demand programma’s en ander bonusmateriaal vinden op hun kanaal 7mate.

Om de NFL gratis online te kijken op 7plus:

Neem een abonnement op ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie in Australië. Meld je aan bij 7plus. Mogelijk moet je een Australische postcode laten zien, bijvoorbeeld 2001 of 3001. Raadpleeg het schema en begin met streamen op het 7mate kanaal!

Kijk gratis NFL op My5

Prijs: GRATIS

Fans van American football kunnen gratis Monday Night Football kijken op het Britse netwerk My5.

Om de NFL gratis online te kijken op My5:

2023 NFL-wedstrijdschema voorseizoen

Het voorseizoen van de 2023 NFL begint officieel op donderdag 3 augustus met een confrontatie tussen de Cleveland Browns en de New York Jets, in de Pro Football Hall of Fame wedstrijd. Je kunt hier het complete wedstrijdschema van het voorseizoen vinden; het complete schema van wedstrijden die op nationale tv worden uitgezonden staat hieronder.

Wedstrijd Datum en tijd Netwerk Cleveland Browns vs. New York Jets (gespeeld in Canton, Ohio, voor Pro Football Hall of Fame wedstrijd) Donderdag 3 augustus 20:00 uur ET / 01:00 uur BST NBC Washington Commanders vs. Baltimore Ravens Maandag 21 augustus 20:00 uur ET / 01:00 uur BST ESPN Philadelphia Eagles vs. Indianapolis Colts Donderdag 24 augustus 20:00 uur ET / 01:00 uur BST Prime Video Carolina Panthers vs. Detroit Lions Vrijdag 25 augustus 20:00 uur ET / 01:00 uur BST CBS New Orleans Saints vs. Houston Texans Zaterdag 26 augustus 20:00 uur ET / 01:00 uur BST Fox

Thursday Night Football is voor seizoen 2023 terug op Amazon Prime Video. Evenals in 2023 kunnen de fanmarkten de wedstrijden zien zonder Prime-abonnement. Een voorbeeld: de plaatselijke partners in Philadelphia en Minnesota zenden de wedstrijd Eagles–Vikings in week 2 uit. Alle TNF-wedstrijden worden elke week uitgezonden om 20:20 uur ET. Een abonnement op Prime Video kost 15 USD/maand of 140/jaar.

NB: De donderdagavondwedstrijden in week 1 (Patrick Mahomes en de Chiefs ontvangen Jared Goff en de Lions op Opening Night) en week 12 (de Seahawks en de 49ers spelen de late wedstrijd op Thanksgiving) worden uitgezonden op NBC. Seizoen 2023 bevat in week 12 ook de Black Friday showdown tussen de Jets en de Dolphins op vrijdag 24 november om 15:00 uur ET / 20:00 GMT.

Hieronder kun je het complete Thursday Night Football wedstrijdschema vinden.

Wedstrijd Datum en tijd Philadelphia Eagles vs. Minnesota Vikings Donderdag 14 september 20:20 uur ET / 01:20 uur BST San Francisco 49ers vs. New York Giants Donderdag 21 september 20:20 uur ET / 01:20 uur BST Green Bay Packers vs. Detroit Lions Donderdag 28 september 20:20 uur ET / 01:20 uur BST Washington Commanders vs. Chicago Bears Donderdag 5 oktober 20:20 uur ET / 01:20 uur BST Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos Donderdag 12 oktober 20:20 uur ET / 01:20 uur BST New Orleans Saints vs. Jacksonville Jaguars Donderdag 19 oktober 20:20 uur ET / 01:20 uur BST Buffalo Bills vs. Tampa Bay Buccaneers Donderdag 26 oktober 20:20 uur ET / 01:20 uur BST Pittsburgh Steelers vs. Tennessee Titans Donderdag 2 november 20:20 uur ET / 01:20 uur GMT Chicago Bears vs. Carolina Panthers Donderdag 9 november 20:20 uur ET / 01:20 uur GMT Baltimore Ravens vs. Cincinnati Bengals Donderdag 16 november 20:20 uur ET / 01:20 uur GMT New York Jets vs. Miami Dolphins Vrijdag 24 november 15:00 uur ET / 20:20 uur GMT Seattle Seahawks vs. Dallas Cowboys Donderdag 30 november 20:20 uur ET / 01:20 uur GMT Pittsburgh Steelers vs. New England Patriots Donderdag 7 december 20:20 uur ET / 01:20 uur GMT Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers Donderdag 14 december 20:20 uur ET / 01:20 uur GMT Los Angeles Rams vs. New Orleans Saints Donderdag 21 december 20:20 uur ET / 01:20 uur GMT Cleveland Browns vs. New York Jets Donderdag 28 december 20:20 uur ET / 01:20 uur GMT

Net als ieder jaar sinds 2006 wordt Sunday Night Football het hele speelseizoen van 2023 uitgezonden op NBC. Met Peacock Premium kun je Sunday Night Football kijken, af en toe een wedstrijd op donderdagavond, en de playoffs. Peacock kost 5 USD/maand. NB: De showdown van week 16 tussen Josh Allen’s Bills en Justin Herbert’s Chargers wordt exclusief op Peacock uitgezonden.

De NFL kan de Sunday Night Football wedstrijden tussen week 5 en 10 twee keer verplaatsen, en naar believen gedurende week 11 – 17. Maar op dit moment komt de eerder genoemde wedstrijd in week 16 van de Bills tegen de Chargers kan op dit moment niet voor verplaatsen in aanmerking.

Hieronder vind je het hele Sunday Night Football wedstrijdschema.

Wedstrijd Datum en tijd Netwerk Kansas City Chiefs vs. Detroit Lions Donderdag 7 september 20:20 uur ET / 01:20 uur BST NBC, Peacock New York Giants vs. Dallas Cowboys Zondag 10 september 20:20 uur ET / 01:20 uur BST NBC, Peacock New England Patriots vs. Miami Dolphins Zondag 17 september 20:20 uur ET / 01:20 uur BST NBC, Peacock Las Vegas Raiders vs. Pittsburgh Steelers Zondag 24 september 20:20 uur ET / 01:20 uur BST NBC, Peacock New York Jets vs. Kansas City Chiefs Zondag 1 oktober 20:20 uur ET / 01:20 uur BST NBC, Peacock San Francisco 49ers vs. Dallas Cowboys* Zondag 18 oktober 20:20 uur ET / 01:20 uur BST NBC, Peacock Buffalo Bills vs. New York Giants* Zondag 15 oktober 20:20 uur ET / 01:20 uur BST NBC, Peacock Philadelphia Eagles vs. Miami Dolphins* Zondag 22 oktober 20:20 uur ET / 01:20 uur BST NBC, Peacock Los Angeles Chargers vs. Chicago Bears* Zondag 29 oktober 20:20 uur ET / 01:20 uur GMT NBC, Peacock Buffalo Bills vs. Cincinnati Bengals* Zondag 5 november 20:20 uur ET / 01:20 uur GMT NBC, Peacock Las Vegas Raiders vs. New York Jets* Zondag 12 november 20:20 uur ET / 01:20 uur GMT NBC, Peacock Denver Broncos vs. Minnesota Vikings* Zondag 19 november 20:20 uur ET / 01:20 uur GMT NBC, Peacock Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers* Donderdag 23 november 20:20 uur ET / 01:20 uur GMT NBC, Peacock Los Angeles Chargers vs. Baltimore Ravens* Zondag 26 november 20:20 uur ET / 01:20 uur GMT NBC, Peacock Green Bay Packers vs. Kansas City Chiefs* Zondag 2 december 20:20 uur ET / 01:20 uur GMT NBC, Peacock Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles* Zondag 10 december 20:20 uur ET / 01:20 uur GMT NBC, Peacock Jacksonville Jaguars vs. Baltimore Ravens* Zondag 17 december 20:20 uur ET / 01:20 uur GMT NBC, Peacock Pittsburgh Steelers vs. Cincinnati Bengals Zaterdag 23 december 16:30 uur ET / 21:40 uur GMT NBC, Peacock Los Angeles Chargers vs. Buffalo Bills Zaterdag 23 december 20:00 uur ET / 01:00 uur GMT Peacock Minnesota Vikings vs. Green Bay Packers* Zondag 31 december 20:20 uur ET / 01:20 uur GMT NBC, Peacock NTB vs. NTB (wordt besloten in week 17) Zondag 17 januari 20:20 uur ET / 01:20 uur GMT NBC, Peacock

*geeft aan dat de wedstrijd verplaatst kan worden

Joe Buck en Troy Aikman komen voor hun tweede seizoen in Monday Night Football in 2023 terug op ESPN. Bovendien zullen Payton en Eli Manning weer bepaalde wedstrijden verslaan in Manningcast, hun alternatieve uitzending op ESPN2; later dit jaar wordt een volledig uitzendschema gepubliceerd. Onthoud dat je meestal een geldig tv-abonnement nodig hebt, ofwel voor een traditioneel kabelbedrijf ofwel een cordcutting-dienst als YouTube TV, om de traditionele uitzendingen van Monday Night Football op ESPN+ te streamen.

De NFL kan nu de Monday Night Football wedstrijden van week 12-17 verplaatsen.

Hieronder vind je het complete Monday Night Football uitzendschema.

Wedstrijd Datum en tijd Netwerk New York Jets vs. Buffalo Bills Maandag 11 september 20:15 uur ET / 01:15 uur BST ESPN, ABC, ESPN 2 Carolina Panthers vs. New Orleans Saints Maandag 18 september 19:15 uur ET / 00:15 uur BST ESPN Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns Maandag 18 september 20:15 uur ET / 01:15 uur BST ABC Tampa Bay Buccaneers vs. Philadelphia Eagles Maandag 25 september 20:15 uur ET / 01:15 uur BST ABC Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams Maandag 25 september 20:15 uur ET / 01:15 uur BST ESPN New York Giants vs. Seattle Seahawks Maandag 2 oktober 20:15 uur ET / 01:15 uur BST ESPN Las Vegas Raiders vs. Green Bay Packers Maandag 9 oktober 20:15 uur ET / 01:15 uur BST ESPN Los Angeles Chargers vs. Dallas Cowboys Maandag 16 oktober 20:15 uur ET / 01:15 uur BST ESPN Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers Maandag 23 oktober 20:15 uur ET / 01:15 uur BST ESPN Detroit Lions vs. Las Vegas Raiders Maandag 30 0ktober 20:15 uur ET / 01:15 uur GMT ESPN New York Jets vs. Los Angeles Chargers Maandag 6 november 20:15 uur ET / 01:15 uur GMT ESPN Buffalo Bills vs. Denver Broncos Maandag 13 november 20:15 uur ET / 01:15 uur GMT ESPN Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles Maandag 20 november 20:15 uur ET / 01:15 uur GMT ABC, ESPN Minnesota Vikings vs. Chicago Bears Maandag 27 november 20:15 uur ET / 01:15 uur GMT ESPN Jacksonville Jaguars vs. Cincinnati Bengals Maandag 4 december 20:15 uur ET / 01:15 uur GMT ESPN Miami Dolphins vs. Tennessee Titans Maandag 4 december 20:15 uur ET / 01:15 uur GMT ESPN New York Giants vs. Green Bay Packers Maandag 11 december 20:15 uur ET / 01:15 uur GMT ABC New England Patriots vs. Kansas City Chiefs Maandag 18 december 20:15 uur ET / 01:15 uur GMT ESPN San Francisco 49ers vs. Baltimore Ravens* Maandag 25 december 20:15 uur ET / 01:15 uur GMT ABC Dallas Cowboys vs. Detroit Lions* Zaterdag 30 december 20:15 uur ET / 01:15 uur GMT ABC, ESPN TBD vs. TBD (will be determined at a later point) Zaterdag 6 januari 16:30 uur ET / 21:15 uur GMT ESPN+ TBD vs. TBD Zaterdag 6 januari 20:15 uur ET / 01:15 uur GMT ESPN

Kijk ESPN met een VPN

2023 NFL internationale wedstrijden

Het is de bedoeling dat de NFL in 2023 vijf internationale wedstrijden gaat spelen, drie in Engeland en twee in Duitsland. Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Tyreek Hill en Josh Allen zijn een paar beroemde namen die (behoudens blessures) dit seizoen hun internationale debuut zullen maken. Je vindt het volledige wedstrijdschema hieronder. Interessant om te weten dat alle wedstrijden, ook de topper Jaguars-Falcons op ESPN+, ook beschikbaar zullen zijn op de lokale tv-markten.

Wedstrijd Locatie Datum en tijd Netwerk Jacksonville Jaguars vs. Atlanta Falcons Wembley Stadium, Londen, VK Zondag 1 oktober, 14:30 uur plaatselijke tijd / 09:30 uur ET ESPN+ Buffalo Bills vs. Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium, Londen, VK Zondag 8 oktober, 14:30 uur plaatselijke tijd / 09:30 uur ET NFL Network Tennessee Titans vs. Baltimore Ravens Tottenham Hotspur Stadium, Londen, VK Zondag 15 oktober, 14:30 uur plaatselijke tijd / 09:30 uur ET NFL Network Kansas City Chiefs vs. Miami Dolphins Deutsche Bank Park Frankfurt, Duitsland Zondag 5 november, 14:30 uur plaatselijke tijd / 09:30 uur ET NFL Network New England Patriots vs. Indianapolis Colts Deutsche Bank Park Frankfurt, Duitsland Zondag 12 november, 14:30 uur plaatselijke tijd / 09:30 uur ET NFL Network

2023 NFL-wedstrijdschema Thanksgiving Day

De Detroit Lions en de Dallas Cowboys zetten hun historische traditie voort: de Thanksgiving Day wedstrijden vinden ook in 2023 bij hen plaats. Je vindt het complete wedstrijdschema hieronder.

Wedstrijd Datum en tijd Netwerk Detroit Lions vs. Green Bay Packers Donderdag 23 november 12:30 uur ET / 17:30 uur GMT Fox Dallas Cowboys vs. Washington Commanders Donderdag 23 november 16:30 uur ET / 21:30 uur GMT CBS, Paramount Plus Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers Donderdag 23 november 20:30 uur ET / 05:30 uur GMT NBC, Peacock

2023 NFL-wedstrijdschema Eerste Kerstdag

De NFL speelt in seizoen 2023 drie wedstrijden op Eerste Kerstdag. Het complete wedstrijdschema staat hieronder.

Wedstrijd Datum en tijd Netwerk Kansas City Chiefs vs. Las Vegas Raiders Maandag 25 december 13:00 uur ET / 18:00 uur GMT CBS, Paramount Plus, Nickelodeon Philadelphia Eagles vs. New York Giants Maandag 25 december 16:30 uur ET / 21:30 uur GMT Fox San Francisco 49ers vs. Baltimore Ravens* Maandag 25 december 20:15 uur ET / 01:15 uur GMT ABC

