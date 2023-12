Jupiler Pro League: wedstrijden live kijken in 2023/24

Veel van de getalenteerde spelers van de nationale ploeg van België zijn begonnen in de Jupiler Pro League, de hoogste competitie van het land, die nog steeds elk weekend een broeinest van talent en spannende wedstrijden is. Antwerpen won vorig jaar zijn vijfde titel en zal deze in het seizoen 2023/24 verdedigen tegen onder meer Anderlecht, Gent en Club Brugge.

Ontdek hoe je Belgische Pro League-livestreams veilig online kunt bekijken met ExpressVPN zodat je nooit een wedstrijd mist!

Data 28 juli 2023 t/m 26 mei 2024 Locatie België Huidig kampioen Antwerpen (5e titel) Binnenlandse bekers Belgische Cup, Belgische Super Cup

Jupiler Pro League: wedstrijden live kijken met een VPN

Je kunt Belgische Jupiler Pro League-wedstrijden streamen met een VPN door slechts een paar eenvoudige stappen te volgen:

Neem ExpressVPN. Verbind met de locatie van de VPN-server die overeenkomt met het land van de zender die je wilt bekijken. Belgen of Canadezen die bijvoorbeeld willen afstemmen op de uitzendingen van DAZN kunnen verbinden met een beveiligde server in Vancouver, Toronto of Montreal, of België Bekijk het schema van de zender die je wilt bekijken, zoals DAZN (België, Canada, en meer), en zoek de wedstrijd die je wilt streamen. Stem af en veel plezier!

Op een pc of laptop kijken? Gebruik voor de beste streamingervaring de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge.

Waarom heb je een VPN nodig om de Jupiler Pro League online te kijken?

Pintjes, vrienden en goed geïnformeerde tv-commentaren zijn niet de enige dingen die perfect samengaan met het Belgische Pro League-seizoen van 2023/24 — je zult ook ExpressVPN aan je checklist willen toevoegen! ExpressVPN biedt niet alleen snelle servers in 105 landen over de hele wereld, geoptimaliseerd voor streaming en beveiliging, maar met een VPN kun je elke wedstrijd van de Jupiler Pro League veilig livestreamen op al je apparaten en zelfs op je smart-tv’s en spelcomputers. Stream veilig Jupiler Pro League-wedstrijden live met een VPN op maximaal acht gelijktijdige verbindingen, zodat jij en je familie thuis, onderweg of zelfs in het buitenland naar je favoriete teams kunnen kijken.

Beste VPN om de Jupiler Pro League te kijken

ExpressVPN is de beste VPN voor het veilig streamen van het volledige Belgische Pro League-seizoen 2023/24. Met vooruitstrevende 10Gbps-servers op locaties over de hele wereld mis je nooit een doelpunt of een minuut van de actie. ExpressVPN heeft gebruiksvriendelijke apps voor Windows, Mac, Android en iOS, evenals platforms die andere VPN-bedrijven niet ondersteunen, zoals Linux, Android TV, Amazon Fire TV en routers, plus browserextensies voor Chrome, Firefox en Edge. Als je onderweg hulp nodig hebt, biedt ExpressVPN dag en nacht livechatondersteuning. Bovendien kun je ExpressVPN dankzij de geld-terug-garantie 30 dagen proberen en gratis annuleren – of gewoon blijven profiteren van de snelle, veilige dienst!

Belangrijkste kenmerken:

Snelle servers in 105 landen over de hele wereld, allemaal geoptimaliseerd voor snelheid en veiligheid.

Tot 8 gelijktijdige verbindingen.

5-sterrenklantenservice met dag en nacht livechatondersteuning.

Strikt privacybeleid: geen logboeken van activiteiten of verbindingen.

Uitgebreide ondersteuningswebsite met handleidingen, instructievideo’s en meer.

TrustedServer , de meest geavanceerde VPN-servertechnologie in de branche, wist gegevens bij elke herstart.

, de meest geavanceerde VPN-servertechnologie in de branche, wist gegevens bij elke herstart. Onze geavanceerde beveiligingsfuncties beschermen je telefoon tegen malware en andere verdachte tracking-apps

Vooruitstrevend Lightway-protocol biedt hogere snelheden, beveiliging en betrouwbaarheid, vooral op mobiel.

Waar kijk je Jupiler Pro League-wedstrijden in jouw land?

Jupiler Pro League kijken in Nederland en België

Eleven Sports van DAZN

Prijs: vanaf 14,99 EUR per maand

DAZN zendt in België op via Eleven Sports alle wedstrijden van de Jupiler Pro League uit. Je kunt deze via de app of website livestreamen met het gepaste abonnement.

Livestream de Jupiler Pro League in de VS

ESPN+

Prijs: 10 USD per maand

ESPN+ heeft de rechten van de Jupiler Pro League in de Verenigde Staten. Amerikaanse kijkers kunnen elke week livestreams van geselecteerde wedstrijden online bekijken via het online platform en apps voor iOS, Android, Fire TV Stick, Chromecast en smart-tv’s.

Kijk ESPN met een VPN

Bekijk de Jupiler Pro League in Canada

DAZN

Prijs: 25 CAD per maand of 200 CAD per jaar

DAZN Canada is een geweldige manier voor Canadese voetbalfans om wedstrijden uit de Jupiler Pro League te livestreamen tijdens het seizoen 2023/24. Houd er wel rekening mee dat DAZN niet langer een gratis proefversie aanbiedt.

NB: Het kan zijn dat je een Canadese creditcard/debetkaart en postcode (bijv. G1X 2W1, V9N 9C5) nodig hebt om je te abonneren op DAZN Canada. Als je die niet hebt, neem dan een abonnement via PayPal. Houd er rekening mee dat je DAZN-abonnement wordt vergrendeld op Canada en niet kan worden gewijzigd naar een ander land, zelfs niet als je op reis bent. Al kun je wel altijd verbinden met een veilige VPN-server in het land van jouw DAZN-account.

Programma Jupiler Pro League 2023/24

Hier zijn enkele topwedstrijden die je niet wilt missen tijdens het seizoen 2023/24. Je kunt ook de volledige Jupiler Pro League-stand bekijken om te zien hoe de beste teams het dit seizoen doen.

Datum Wedstrijd 6 augustus 2023 Anderlecht vs. Antwerpen 24 september 2023 Anderlecht vs. Club Brugge 22 oktober 2023 Standard Liège vs. Anderlecht 12 november 2023 Gent vs. Anderlecht 10 december 2023 Anderlecht vs. Standard Liège 17 december 2023 Club Brugge vs. Gent 17 december 2023 Antwerp vs. Anderlecht 3 februari 2024 Anderlecht vs. Gent 24 februari 2024 Club Brugge vs. Anderlecht

Kan ik een VPN gebruiken om Jupiler Pro League-wedstrijden vanuit een ander land te bekijken?

Hoewel je het hele seizoen naar de Belgische Pro League kunt kijken door te verbinden met een VPN-serverlocatie in een ander land dan je eigen land, kan dit een schending van het auteursrecht inhouden of inbreuk maken op de Gebruiksvoorwaarden van je streamingdienst en de Servicevoorwaarden van ExpressVPN. Als hulpmiddel voor beveiliging en privacy is ExpressVPN zo ontworpen dat niemand kan zien of controleren wat je doet wanneer je verbonden bent met onze VPN-dienst — zelfs wij niet. Dus jijzelf bent verantwoordelijk voor het controleren of je gebruik voldoet aan alle relevante voorwaarden en wetten.

Veelgestelde vragen over de Jupiler Pro League Wat is de Jupiler Pro League? De Belgische Jupiler Pro League is het hoogste niveau van het professionele voetbal in het land, met teams als Anderlecht en Union Saint-Gilloise (die ook regelmatig meedoen aan Europese competities zoals de UEFA Champions League). Op welk kanaal is de Jupiler Pro League te zien? Kijkers in de VS kunnen de Jupiler Pro League bekijken op ESPN+, terwijl kijkers in Nederland, België, Canada en meer Jupiler Pro League-wedstrijden kunnen streamen met DAZN (Eleven Sports). Kan ik de Jupiler Pro League kijken op YouTube TV? Nee, de Belgische Pro League wordt niet uitgezonden op kanalen van YouTube TV. Kan ik de Jupiler Pro League gratis online kijken? Nee, om livestreams van wedstrijden uit de Jupiler Pro League te bekijken moet je je abonneren op een online streamingdienst zoals ESPN+ (VS) of DAZN (België, Canada).