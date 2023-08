In het kort zijn er vijf verschillende manieren om sport op je tv te streamen met ExpressVPN:

– Met de natieve app voor smart TV, Android TV-apparaat of ander streamingapparaat

– Door op je computer te streamen en met de tv te verbinden via een HDMI-kabel

– Door draadloos te spiegelen of casten naar je tv of streamingapparaat vanaf je computer of mobiele apparaat

– Door te verbinden met een router met ExpressVPN-optie waardoor je doodeenvoudig met een onbeperkt aantal apparaten tegelijkertijd met verschillende serverlocaties kunt verbinden

– Met MediaStreamer, de oplossing van ExpressVPN voor apparaten waarop geen VPN kan worden geïnstalleerd, zoals een Apple TV of spelcomputers. MediaStreamer hoeft maar een keer ingesteld te worden, al biedt het niet dezelfde veiligheidsvoordelen als een VPN. (Weet dat door je Apple TV of spelcomputer met een router te verbinden je het beste van beide werelden kunt krijgen!)

Voor meer informatie over alle manieren om ExpressVPN op je grootbeeld-tv te krijgen, klik hieronder of neem gewoon dag of nacht contact op met een helpdeskagent voor stap-voor-stap instructies.