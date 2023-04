Sportsstrømming er big business, til det punktet at det i bunn og grunn holder kabel – og TV-nettverk i gang. Noen sporter, som NFL og Major League Baseball, har klokt laget sine egne omfattende strømmeplattformer, mens andre, som Premier League, er bundet til kostbare kabelpakker over hele verden. Og hvis du er en stor fotballfan som vil se alle de europeiske toppligaene? Da trenger du tilgang til fire eller fem forskjellige kanaler eller strømmeplattformer!

Det finnes ingen enkel løsning på sportsstrømming; sjansen er stor for at hvis du er en entusiastisk fan, betaler du for å se favorittlagene dine spille akkurat som du betaler for en ny trøye hver sesong. Men det finnes noen gode nyheter: mange internasjonale plattformer tilbyr massevis av gratis sportsstrømming. For eksempel strømmer Australias 9Now alle fire tennis grand slams direkte gratis, mens Canadas CBC Gem viser NHL-kamper i den ukentlige Hockey Night in Canada så vel som mange Stanley Cup-sluttspillkamper. Selv fotballfans kan få med seg utvalgte Champions League- og La Liga-kamper gratis på plattformer som Servus TV, RTÉ og ITVX.

Les videre for de beste gratis sportsstrømmesidene fra hele verden. Vi har også sortert det etter idrettsgren, slik at du kan nyte så mye gratis sportsstrømme-godhet som mulig!

**Merk at sportssendingene kan endres, selv om denne listen regelmessig blir oppdatert

De beste gratis sportsstrømmesidene

Land: Tyskland

Idretter: fotball (inkludert DFB Pokal, fotball-VM, Bundesliga for kvinner), håndball, ski

Se ARDs komplette liste over sportstilbud her

Land: Storbritannia

Idretter: badminton (All England Open), Bellator MMA, boksing, Samveldelekene, kunstløp, fotball (inkludert FA-cupen, fotball-VM, Match of the Day, skotsk Premiership og kvinnenes Super League), NBA (utvalgte kamper og sluttspillet), rugby (inkludert Six Nations, Women’s Six Nations og VM), Scotland Beach Volleyball, tennis (inkludert Wimbledon), triathlon

Se BBCs komplette liste over sportstilbud her

Land: Canada

Idretter: Samveldelekene, curling, sykling, basketball, kunstløp, fotball (inkludert fotball-VM), turn, NHL hockey, Rugby Sevens, seiling, ski, snowboard, squash, svømming, friidrett, triathlon, volleyball

Se CBCS komplette liste over sportstilbud her

Land: Storbritannia

Idretter: bilsport (inkludert Formel E og Formel 1 britisk Grand Prix), fisking, fotball (inkludert fotball-EM og UEFA Nations League), Paralympics, rugby (superligaen), World Chase Tag

Se Channel 4s komplette liste over sportstilbud her

Land: Danmark

Idretter: badminton, sykling, fotball (inkludert Champions League og fotball-VM), håndball, ski, friidrett

Se DR TVs nåværende liste over sportstilbud her

Land: Frankrike

Idretter: fotball (inkludert fotball-VM og Ligue 1), håndball, rugby (inkludert Champions Cup, Six Nations, Top 14 og VM), svømming, tennis (inkludert Roland Garros), friidrett

Se France TVs nåværende liste over sportstilbud her

Land: Storbritannia

Idretter: AEW Wrestling, dart (inkludert Cazoo Open), fotball (inkludert FA-cupen and fotball-VM), hesteveddeløp, NFL, rugby (inkludert Champions Cup, Gallagher Premiership, Six Nations, VM), tennis (inkludert French Open)

Se ITVX’ komplette liste over sportstilbud her

Land: Storbritannia

Idretter: boksing, NFL Monday Night Football, WWE, World’s Strongest Man

Se My5s nåværende liste over sportstilbud her

Land: Australia

Idretter: basketball for kvinner, golf, rugby (Wallabies, NRL, NRL Women’s Premiership, VM), tennis (ATP Cup, Davis Cup, ALLE major grand slams), svømming

Se 9Nows nåværende liste over sportstilbud her

Land: Nederland

Idretter: sykling, hestesport, landhockey, fotball (inkludert fotball-VMp, fotball-EM, Eredivisie for kvinner), Formel 1 (Dutch Grand Prix), ishockey, hurtigløp på skøyter, friidrett, vannpolo

Se NOs nåværende liste over sportstilbud her

Land: Tyskland

Idretter: boksing, dart, Formel E, NFL, NHL ishockey, Rugby Sevens, WWE

Se Prosiebens nåværende liste over sportstilbud her

Land: Italia

Idretter: basketball, sykling, fotball (inkludert VM, den italienske kvinneligaen i fotball, fotball-EM), hesteveddeløp, tennis, volleyball

Se RaiPlays nåværende liste over sportstilbud her

Land: Belgia

Idretter: Formel E, Formel 1, Cycling, fotball (inkludert fotball-VM and fotball-EM), MotoGP, tennis, friidrett

Se RTBFS nåværende liste over sportstilbud her

Land: Irland

Idretter: fotball (inkludert Champions League, fotball-EM, fotball-VM), rugby (inkludert Champions Cup, Six Nations, Women’s Six Nations, VM), friidrett

Se RTÉ Players nåværende liste over sportstilbud her

Land: Australia

Idretter: sykling, kunstløp, fotball (inkludert fotball-VM, den italienske fotballigaen for kvinner), turn, Motocross/Superbike, friidrett

Se SBS On Demands nåværende liste over sportstilbud her

Land: Østerrike

Idretter: bilsport (inkludert Formel 1 og Le Mans), fotball (inkludert Champions League, DFB Pokal, fotball-VM, UEFA Europa League, fotball-EM), golf (inkludert LIV), ishockey, MotoGP, rallyløp, seiling, ski, superbike, tennis

Se Servus TVs nåværende liste over sportstilbud her

Land: Australia

Idretter: AFL, Samveldelekene, cricket (inkludert T20 og The Ashes), sykling, kanonball, golf (inkludert LIV), hesteveddeløp, nettball, NFL, ONE Championship MMA, Supercross, surfing, bordtennis, friidrett

Se 7Plus’ nåværende liste over sportstilbud her

Land: Sverige

Idretter: basketball, curling, hestesport, innebandy, fotball (inkludert fotball-VM, det svenske herrelandslagets og kvinnelandslagets internasjonale kamper, den svenske cupen), håndball, ishockey (SDHL, SHL), rallyløp, ski, svømming, friidrett

Se SVT Plays nåværende liste over sportstilbud her

Land: Australia

Idretter: vasketball (NBL), Bellator MMA, fotball (inkludert A-League, Matildas, Socceroos), Formel 1 (Grand Prix Australia), hesteveddeløp (inkludert Melbourne Cup), MotoGP

Se 10 plays nåværende liste over sportstilbud her

Land: Frankrike

Idretter: fotball (fotball-EM), Formel 1 (French Grand Prix), håndball, NFL (Super Bowl), rugby (herre- og kvinne-VM)

Se TF1s nåværende liste over sportstilbud her

Land: New Zealand

Idretter: boksing, cricket, fisking, jakt, Les Mills

Se TVNZS nåværende liste over sportstilbud her

Gratis sportsstrømmesider etter idrett

AFL: 7plus

Amerikansk fotball (NFL): ITVX, My5, 7Plus, ProSieben/Ran, TF1

Badminton: BBC iPlayer, DR TV

Basketball: BBC, CBC, 9Now, RaiPlay, SVT Play, 10 play

Bellator MMA: BBC iPlayer, 10 play

Boksing: BBC iPlayer, My5, ProSieben, TVNZ

Bordtennis: 7plus

Cricket: 7plus, TVNZ

Curling: CBC, SVT Play

Dart: ITVX, ProSieben

Formel 1: Channel 4, NOS, RTBF, Servus TV, 10 play, TF1

Fotball: ARD, BBC iPlayer, Channel 4, DR TV, France TV, ITVX, ProSieben, Raiplay, RTBF, SBS On Demand, Servus TV, 7plus, SVT Play, 10 play

Friidrett: CBC, DR TV, France TV, RTBF, RTÉ Player, SBS On Demand, 7Plus, SVT Play

Golf: The CW (USA), LIV Golf+ (USA), Masters.com (USA), 9Now, Servus TV, 7Plus

Hesteveddeløp: ITVX, RaiPlay, 7Plus, 10 play,

Håndball: ARD, DR TV, France TV, SVT Play, TF1

Ishockey: CBC, ProSieben/Ran, Servus TV, SVT Play

Kunstløp: BBC iPlayer, CBC, SBS On Demand

MotoGP: RTBF, Servus TV, 10 play

Rugby: BBC iPlayer, CBC, Channel 4, France TV, ITVX, 9Now, ProSieben, RTÉ Player, Rugby Sevens Match Centre, TF1

Samveldelekene: BBC, CBC, 7Plus

Ski: ARD, CBC, DR TV, Servus TV, SVT Play

Svømming: CBC, France TV, 9Now, SVT Play

Sykling: CBC, DR TV, NOS, RaiPlay, RTBF, SBS On Demand

Tennis: BBC iPlayer, BBC, France TV, ITVX, 9Now, RaiPlay, RTBF, Servus TV

Volleyball: CBC, France TV, RaiPlay

Wrestling: ITVX (AEW), My5 (WWE), ProSieben