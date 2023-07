Het WK voetbal vrouwen is terug op 20 juli in Australië en Nieuw-Zeeland. Daar krijgt Nederland een nieuwe kans om de beker mee naar huis te nemen nadat het land in 2019 als tweede eindigde tegen de Verenigde Staten. Lieke Martens, Jackie Groenen en Sherida Spitse behoren tot de 30 speelsters in de voorselectie van bondscoach Andries Jonker voor het toernooi van deze zomer. De Oranje Leeuwinnen beginnen hun WK-reis tegen Portugal op 23 juli in Groep E.

Gratis kijken: Oranje Leeuwinnen op het WK voetbal vrouwen

De NOS zendt het WK voetbal vrouwen uit met Nederlands commentaar.

De BBC en ITVX zenden elke WK-wedstrijd gratis uit (met Engels commentaar).

Voorselectie vrouwenvoetbal Nederland WK 2023

Positie Speler Club Leeftijd Caps Keeper Daphne van Domselaar FC Twente 23 13 Keeper Lize Kop Ajax 25 7 Keeper Barbara Lorsheyd ADO Den Haag 32 Keeper Jacintha Weimar Feyenoord Rotterdam 25 Verdediger Caitlin Dijkstra FC Twente 24 10 Verdediger Merel van Dongen Atlético Madrid 30 58 Verdediger Kika van Es PSV 31 71 Verdediger Stefanie van der Gragt Inter Milan 30 96 Verdediger Dominique Janssen VfL Wolfsburg 28 90 Verdediger Aniek Nouwen AC Milan 24 40 Verdediger Alieke Tuin Fortuna Sittard 22 Verdediger Lynn Wilms VfL Wolfsburg 22 34 Middenvelder Jill Baijings Bayer Leverkusen 22 7 Middenvelder Kerstin Casparij Manchester City 22 22 Middenvelder Daniëlle van de Donk Olympique Lyon 31 131 Middenvelder Damaris Egurrola Olympique Lyon 23 14 Middenvelder Jackie Groenen Paris Saint-Germain 28 95 Middenvelder Wieke Kaptein FC Twente 17 1 Middenvelder Victoria Pelova Arsenal 26 39 Middenvelder Jill Roord VfL Wolfsburg 26 83 Middenvelder Sherida Spitse Ajax 33 215 Aanvaller Lineth Beerensteyn Juventus 26 90 Aanvaller Esmee Brugts PSV 19 16 Aanvaller Tiny Hoekstra Ajax 26 Aanvaller Renate Jansen FC Twente 32 55 Aanvaller Fenna Kalma FC Twente 23 5 Aanvaller Romée Leuchter Ajax 22 11 Aanvaller Lieke Martens Paris Saint-Germain 30 136 Aanvaller Shanice van de Sanden Liverpool 30 80 Aanvaller Katja Snoeijs Everton 26 15

Wie is de beste Nederlandse voetbalspeelster in 2023?

Vivianne Miedema is een van de beste voetbalsters van Nederland (en de wereld). De Arsenal-ster werd in 2021 door de BBC verkozen tot beste speelster ter wereld. Ze stond ook op de shortlist voor de Ballon d’Or, een Franse voetbalprijs voor de beste speelster ter wereld, in 2019, 2021 en 2022. Ze zal echter niet spelen op het WK vrouwenvoetbal 2023. De speelster van Arsenal herstelt van een gescheurde kruisband die ze in december opliep. Topspeelster Lieke Martens van Paris Saint-Germain zal wel op het WK-veld staan. Ze won in 2017 veel prijzen nadat Nederland het EK vrouwenvoetbal won, waarvoor ze werd verkozen tot speler van het toernooi. Later dat jaar werd ze verkozen tot beste FIFA-speelster en UEFA-speelster van het jaar.

Wie is de aanvoerder van de Oranje Leeuwinnen?

Sherida Spitse is de aanvoerder van het Nederlands elftal. De 33-jarige middenveldster speelt sinds 2021 voor Ajax. Spitse nam deel aan drie FIFA WK’s en eindigde met de Oranje Leeuwinnen als tweede in 2019. Twee jaar eerder, in 2017, wonnen ze het EK. Spitse is een van de 26 vrouwen die meer dan 200 interlands speelden. Ze staat ook bovenaan de lijst met de meeste caps voor Nederland voor zowel het mannen- als het vrouwenelftal: 215 in april 2023, gevolgd door haar voormalige Oranje Leeuwinnen-ploeggenote Annemieke Kiesel en de meest gecapte Nederlandse mannelijke speler Wesley Sneijder.

Speelschema Nederland op het WK vrouwenvoetbal

Datum Wedstrijd Tijd (CEST) Tijd (ET) Stadion 23 juli Nederland vs. Portugal 09.30 uur 03.30 uur Dunedin Stadium, Nieuw-Zeeland 27 juli VS vs. Nederland 03.00 uur 21.00 uur (-1) Wellington Regional Stadium, Nieuw-Zeeland 1 augustus Vietnam vs. Nederland 09.00 uur 03.00 uur Dunedin Stadium, Nieuw-Zeeland

Quoteringen Oranje Leeuwinnen WK 2023

Zal Nederland hun tweede plaats van 2019 verbeteren en het WK voetbal vrouwen 2023 winnen? Hier zijn de kansen op het moment van schrijven, volgens het FanDuel Sportsbook.

Land Quotering Verenigde Staten +240 Engeland +380 Spanje +650 Duitsland +750 Frankrijk +1000 Australië +1100 Zweden +1800 Nederland +2300 Brazilië +2900 Canada +3400 Japan +3400 Noorwegen +5000 Denemarken +8000 Ierland +10000 Italië +10000 Portugal +10000 China +19000 Zwitserland +19000 Argentinië +19000 Nigeria +19000 Colombia +19000 Zuid-Korea +19000 Nieuw-Zeeland +19000 Jamaica +43000 Vietnam +43000 Zambia +43000 Costa Rica +43000 Marokko +43000 Filipijnen +43000 Zuid-Afrika +43000 Haïti +43000 Panama +43000