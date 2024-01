Goed nieuws: je kunt het hele seizoen 2024 naar LPGA Tour-livestreams kijken met ExpressVPN! Je hoeft alleen maar een paar stappen te volgen:

Kijk je op een computer? Gebruik voor de beste streamingervaring de browserextensie van ExpressVPN voor Chrome, Firefox of Edge.

Neem ExpressVPN

Sommige gebruikers kijken naar de LPGA Tour door te verbinden met een VPN-server in een ander land dan hun eigen land, maar als ze dit doen, kunnen ze het auteursrecht of de gebruiksvoorwaarden van de streamingdienst schenden. ExpressVPN is een privacy- en beveiligingshulpmiddel en het gebruik ervan om auteursrechten te omzeilen is in strijd met onze Servicevoorwaarden. We kunnen niet zien of controleren wat je doet terwijl je verbonden bent met onze VPN, dus je bent er zelf verantwoordelijk voor dat jouw gebruik voldoet aan alle relevante voorwaarden en wetten.

ExpressVPN is de beste VPN voor het veilig en betrouwbaar livestreamen van de volledige 2024 LPGA Tour. Met vooruitstrevende 10-Gbps-servers op locaties over de hele wereld kun je profiteren van de volledige privacybescherming van een VPN zonder ooit een seconde van de actie te missen. ExpressVPN heeft gebruiksvriendelijke apps voor Windows, Mac, Android en iOS, om nog maar te zwijgen van een reeks manieren om te streamen op je grote tv-scherm. Als je onderweg hulp nodig hebt, biedt ExpressVPN 24/7 live chatondersteuning en een 30 dagen geld-terug-garantie zonder risico!

Hoe stream je op een grootbeeld-tv

Er zijn een aantal cordcuttingdiensten beschikbaar waarmee je de LPGA Tour kunt kijken. Ze kunnen enigszins prijzig zijn, maar de meeste bieden gratis proefversies aan zodat je kunt zien of ze de moeite waard zijn.

YouTube TV

Prijd: 73 USD/maand en hoger

Kanalen: CBS, NBC, The Golf Channel

YouTube TV biedt Amerikanen een verscheidenheid aan kanalen, waaronder alle kanalen die LPGA Tour-toernooien uitzenden, en het abonnement kost 73 USD/maand. Het kan zijn dat je een Amerikaanse postcode moet opgeven (bijv. 10022, 48104, enz.), maar het accepteert een breed scala aan betalingsopties. Als je geen zin hebt om je vast te leggen op YouTube TV, gebruik dan de gratis proefversie.

NB: Je hebt mogelijk een geldige Amerikaanse creditcard/debetkaart of PayPal nodig om je te abonneren op YouTube TV. Je kunt je nog steeds abonneren op YouTube TV via Google Play, zelfs als je geen Amerikaanse creditcard/debetkaart hebt.

Wil je op het grote scherm kijken? Ontdek alle manieren om ExpressVPN op je tv te krijgen.

Fubo

Prijs: 75 USD/maand

Kanalen: CBS, NBC, The Golf Channel

Op zoek naar een andere manier om naar de LPGA Tour te kijken? Inwoners van de Verenigde Staten moeten eens kijken bij Fubo, dat een gratis proefabonnement van zeven dagen aanbiedt en elk kanaal omvat waarop LPGA-toernooien worden uitgezonden.

NB:Je hebt een Amerikaanse creditcard/bankpas nodig om je te abonneren. Het gebruikte factuuradres kan bepalen welke lokale kanalen beschikbaar zijn en het is mogelijk dat je jouw locatie niet kunt wijzigen.

Kijk je op een computer? Gebruik voor de beste streamingervaring de browserextensie van ExpressVPN voor Chrome, Firefox of Edge.

Hoe stream je Fubo

DirecTV Stream

Prijs: 65 USD/maand en hoger

Kanalen: CBS, NBC, The Golf Channel

DirecTV Stream is vaak aan de prijzigere kant, vooral als je extra kanalen wilt zoals NBA TV, maar het is een geweldige optie voor Amerikaanse fans om LPGA Tour-evenementen te streamen als je de voorkeur geeft aan een cordcuttingdienst boven een extra streamingapp. Het laagste pakket van DirecTV begint bij 65 USD/maand (voordat het na drie maanden naar de normale prijs van 75 USD/maand springt) en de dienst biedt een gratis proefperiode van 5 dagen.

Stream DirecTV met een VPN

ESPN+

Prijs: 11 USD/maand

ESPN+ is een geweldige manier om zonder kabel te genieten van ESPN-inhoud, waaronder selecte LPGA Tour-evenementen. Let op: ESPN+ biedt momenteel geen gratis proefversie.

Kijk je op een computer? Gebruik voor de beste streamingervaring de browserextensie van ExpressVPN voor Chrome, Firefox of Edge.

Kijk ESPN met een VPN

Hulu+Live TV

Prijs: 70 USD/maand

Kanalen: CBS, NBC, The Golf Channel

Hulu biedt geen gratis proefversie, maar wel een live tv-pakket voor Amerikaanse fans met alle belangrijke kanalen voor beveiligde LPGA Tour-streams en veel regionale sportnetwerken. Gratis proefversies zijn niet beschikbaar.

Sling TV

Prijs: varieert

Kanalen: CBS, NBC, The Golf Channel

Sling TV biedt Amerikaanse kijkers toegang tot alle kanalen waarop LPGA Tour-toernooien worden uitgezonden. Houd er rekening mee dat Sling niet langer een gratis proefabonnement aanbiedt.

Kijk je op een computer? Gebruik voor de beste streamingervaring de browserextensie van ExpressVPN voor Chrome, Firefox of Edge.

Hoe stream je met Sling

De LPGA Tour kijken in het Verenigd Koninkrijk

Sky Sports

Prijs: 22 GBP/maand en hoger

Kanalen: Sky Sports Golf

Woon je in Groot-Brittannië? Sky Sports is je beste kans om streams van de LPGA Tour te bekijken. Je hebt echter speciale apparatuur nodig. Je hebt ook een geldige postcode en een creditcard of bankpas uit Groot-Brittannië/Ierland nodig.

Als je naar het buitenland reist en je hebt al een bestaand Sky-abonnement (en de Sky Sports add-on), dan kun je met een VPN toegang krijgen tot Sky Go en binnen een minuut aan de slag! Verbind gewoon met een serverlocatie in het Verenigd Koninkrijk en log in bij Sky Go.

Sky kijken met een VPN

Wanneer gaat de LPGA Tour 2024 van start?

Het LPGA-seizoen van 2024 gaat op donderdag 18 januari van start, wanneer de Hilton Grand Vacations Tournament of Champions begint in Orlando, Florida.

Wat zijn de majors op de LPGA Tour?

Het Chevron Championship

Het Chevron Championship is traditioneel de eerste major van het LPGA-seizoen. Topgolfers gaan naar The Woodlands, Texas en nemen het tegen elkaar op in The Club in Carlton Woods. Het Chevron Championship vindt meestal plaats in april.

De U.S. Women’s Open

De U.S. Women’s Open is traditioneel de tweede major op de kalender van de LPGA Tour. Meestal vindt de U.S. Women’s Open plaats in de week na Memorial Day.

De Women’s PGA Championship

De Women’s PGA Championship, dat eerder bekend stond als de LPGA Championship, is het derde evenement op het schema van de Majors Golf voor vrouwen.

De Evian Championship

De Evian Championship is de vierde en voorlaatste major op de kalender van de LPGA Tour. Topgolfers komen elk jaar in juli naar Évian-les-Bains in de Haute-Savoie in Frankrijk voor een kans op glorie.

De Women’s Open

De Women’s British Open is elk jaar het vijfde en laatste hoofdtoernooi van de LPGA. De Women’s British Open wordt elk jaar in augustus gehouden op verschillende banen in het Verenigd Koninkrijk.

Schema LPGA 2024

Hier is het volledige schema van de 2024 LPGA Tour. Data zijn mogelijk aan verandering onderhevig.

Datum Evenement Baan Winnaar 18-21 januari 2024 Tournament of Champions Lake Nona Golf & Country Club in Orlando, Florida 25-28 januari 2024 LPGA Drive On Championship Bradenton Country Club in Bradenton, Florida 22-25 februari 2024 Honda LPGA Thailand Siam Country Club (Old Course) in Pattaya, Chonburi, Thailand 29 februari-3 maart 2024 HSBC Women’s World Championship Sentosa Golf Club in Singapore 7-10 maart 2024 Blue Bay LPGA Jian Lake Blue Bay GC in Hainan Island, Volksrepubliek China 21-24 maart 2024 Seri Pak LA Open Palos Verdes Golf Club in Palos Verdes Estates, Californië 28-31 maart 2024 Arizona Championship TBD in Phoenix, Arizona 3-7 april 2024 LPGA Match Play at Shadow Creek Shadow Creek Golf Course in Las Vegas, Nevada 18-21 april 2024 The Chevron Championship The Club at Carlton Woods in The Woodlands, Texas 25-28 april 2024 JM Eagle LA Championship Wilshire Country Club in Los Angeles, Californië 9-12 mei 2024 Cognizant Founders Cup Upper Montclair Country Club in Clifton, New Jersey 16-19 mei 2024 Mizuho Americas Open Liberty National GC in Jersey City, New Jersey 30 mei-2 juni 2024 U.S. Women’s Open Lancaster Country Club in Lancaster, Pennsylvania 7-9 juni 2024 ShopRite LPGA Classic Seaview, A Dolce Hotel (Bay Course) in Galloway, New Jersey 13-16 juni 2024 Meijer LPGA Classic Blythefield Country Club in Grand Rapids, Michigan 20-23 juni 2024 KPMG Women’s PGA Championship Sahalee Country Club in Sammamish, Washington 27-30 juni 2024 Dow Great Lakes Bay Invitational Midland Country Club in Midland, Michigan 11-14 juli 2024 Amundi Evian Championship Evian Resort Golf Club in Evian-les-Bains, Frankrijk 18-21 juli 2024 Dana Open Highland Meadows Golf Club in Sylvania, Ohio 25-28 juli 2024 CPKC Women’s Open Earl Grey Golf Club in Calgary, Alberta, Canada 1-4 augustus 2024 Portland Classic Columbia Edgewater Country Club in Portland, Oregon 8-11 augustus 2024 2024 Paris Olympics* Le Golf National in Parijs, Frankrijk 15-18 augustus 2024 Women’s Scottish Open TBD in Schotland 22-25 augustus 2024 AIG Women’s Open St Andrews (Old Course) in St Andrews, Fife, Schotland 29 augustus-1 september 2024 FM Global Championship TPC Boston in Norton, Massachusetts 13-15 september 2024 Solheim Cup* Robert Trent Jones Golf Club in Gainesville, Virginië 19-22 september 2024 Kroger Queen City Championship TBD in Cincinnati, Ohio 27-29 september 2024 Walmart NW Arkansas Championship Pinnacle Country Club in Rogers, Arkansas 10-13 oktober 2024 Buick LPGA Shanghai Qizhong Garden Golf Club in Shanghai, China 17-20 oktober 2024 BMW Ladies Championship TBD in Zuid-Korea 24-27 oktober 2024 Maybank Championship Kuala Lumpur Golf and Country Club in Kuala Lumpur, Malaysië 31 oktober-3 november 2024 TOTO Japan Classic Seta Golf Course in Shiga, Japan 6-9 november 2024 LOTTE Championship Hoakalei Country Club in Ewa Beach, Oahu, Hawaii 14-17 november 2024 The ANNIKA Pelican Golf Club in Belleair, Florida 21-24 november 2024 CME Group Tour Championship Tiburón Golf Club in Naples, Florida 13-15 december 2024 Grant Thornton Invitational* TBD

*Cursief staat voor een belangrijk, een sterretje voor een onofficieel, evenement.

Neem ExpressVPN

ExpressVPN is een VPN-dienst die niet bedoeld is om te worden gebruikt als middel om auteursrechten te omzeilen. Lees de Servicevoorwaarden van ExpressVPN en de Gebruiksvoorwaarden van je contentprovider voor meer informatie.