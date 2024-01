Hoe kijk je de Super Bowl van 2024 in jouw land

Goed nieuws: je kunt de Super Bowl 2024 (ook bekend als Super Bowl 58) livestreamen met ExpressVPN door slechts een paar eenvoudige stappen te volgen:

Neem een abonnement op ExpressVPN Verbind met de VPN-serverlocatie die overeenkomt met de zender die je wilt zien. Als je bijvoorbeeld een Australische omroep wilt streamen, dan kun je verbinden met een beveiligde server in Australië; of verbind met een server in de VS voor een Amerikaanse omroep. Raadpleeg het schema van de zender die je wilt zien, bijvoorbeeld 7plus of Fubo , en zoek de wedsdtrijd die je wilt streamen. Stem af en geniet!

Kijken op een computer? Voor de beste streamingervaring gebruik je de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge.

Kan ik een VPN gebruiken om de Super Bowl 2024 vanuit een ander land te streamen?

Sommige gebruikers kijken naar de Super Bowl door te verbinden met een VPN-server in een ander land dan hun eigen, maar dit kan strijdig zijn met het auteursrecht of de gebruiksvoorwaarden van de streamingdienst. ExpressVPN is een privacy- en beveiligingstool, en het gebruik ervan om auteursrechten te omzeilen is in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden. Wij kunnen niet zien of controleren wat jij doet terwijl je verbonden bent met onze VPN, dus je bent er zelf verantwoordelijk voor dat jouw gebruik voldoet aan alle relevante voorwaarden en wetten.

De beste VPN voor het kijken van de Super Bowl van 2024

ExpressVPN is de beste VPN voor het veilig livestreamen van Super Bowl 58. Met onze vooruitstrevende 10 Gbps-servers op locaties over de hele wereld kun je genieten van de volledige privacybescherming van een VPN zonder ooit een seconde van de actie te hoeven missen. ExpressVPN heeft eenvoudig te gebruiken apps voor Windows, Mac, Android en iOS, en niet te vergeten een reeks manieren om te streamen op je grootbeeld-tv. Als je onderweg hulp nodig hebt, biedt ExpressVPN dag en nacht live chatondersteuning en een 30 dagen geld-terug-garantie zonder risico!

Streamen op een grootbeeld-tv

Hoe je Super Bowl 58 gratis kunt livestreamen

De NFL werkt officieel samen met verschillende streamingdiensten om Super Bowl 58 gratis internationaal te distribueren. Kom later terug om te zien of jouw land op de lijst staat!

6play

Land: Frankrijk

6play biedt Franse kijkers een gratis livestream van de Super Bowl aan. 6play is een gratis streamingdienst, maar je moet een apart 6play- of M6 Replay-account aanmaken om content te streamen. ExpressVPN vormt een aanvulling op je bestaande 6play-account, zodat je veilig en razendsnel Franse content kunt kijken.

Kijk 6play met een VPN

7plus

Land: Australië

Het Australische netwerk 7plus zal opnieuw een gratis Super Bowl-livestream aanbieden. Australische football-fans kunnen gratis NFL-wedstrijden kijken op 7 Mate gedurende het hele reguliere seizoen.

NB: Het kan zijn dat je een Australische postcode moet opgeven, bijvoorbeeld 2001 of 3001.

7plus kijken met een VPN

ITVX

Prijs: gratis

Kijkers in het VK kunnen de Super Bowl 58 gratis streamen op ITVX.

NB: Het kan zijn dat je een geldige postcode in het VK nodig hebt, bijvoorbeeld W4 5HZ of KT6 4EU.

Hoe kun je football livestreamen op ITVX

RTL en Nitro

Land: Duitsland en Oostenrijk

Duitse en Oostenrijkse fans kunnen een gratis Super Bowl-livestream volgen op RTL. Tijdens het reguliere seizoen kunnen Duitse en Oostenrijkse kijkers veilig en zeker twee exclusieve zondagmiddagwedstrijden per week livestreamen op RTL of Nitro, de exclusieve free-to-air tv-partners van de NFL in Duitsland. Daarnaast zendt de streamingdienst van RTL+ wekelijks exclusieve wedstrijden live uit.

Kijk RTL met een VPN

TVNZ

Land: Nieuw-Zeeland

Inwoners van Nieuw-Zeeland kunnen de Super Bowl 58 gratis kijken op TVNZ, net zoals ze tijdens het NFL-seizoen 2023-2024 plezier hadden van drie gratis wedstrijden per week!

Wil je het op het grote scherm? Lees meer over alle manieren om ExpressVPN op je tv te krijgen.

Stream TVNZ met een VPN

Kijk de Super Bowl 58 op Paramount Plus

Prijs: 6 USD/maand

Kijkers in de Verenigde Staten kunnen de Super Bowl 58 livestreamen op Paramount Plus. Let op: als je de Super Bowl kijkt op Paramount Plus kun je ook de hele Super Bowl-helftimeshow zien.

Kijk de Super Bowl van 2024 op DAZN

Prijs: Varieert

Land: Wereldwijd (behalve de VS en China)

Fans buiten Amerika hebben geluk: er bestaat niet zoiets als een out-of-market NFL-game. NFL Game Pass Internationaal biedt livestreams van alle NFL-wedstrijden zonder black-outs, en daarvoor heb je geen Amerikaans kabelabonnement nodig. De prijs van de NFL Game Pass varieert afhankelijk van je land. Footballfans in Duitsland moeten bijvoorbeeld voor het hele seizoen ongeveer 175 euro (188 USD) betalen. Houd er rekening mee dat je DAZN-abonnement gekoppeld is aan jouw specifieke regio en niet kan worden gewijzigd naar een ander land, zelfs niet als je op reis bent.

Goed nieuws voor degenen die er meer om Usher geven dan om de MVP van de Super Bowl: DAZN biedt de Amerikaanse uitzending van de Super Bowl aan, zodat je niet alleen de commercials kunt kijken maar ook de halftimeshow.

Een NFL Game Pass-abonnement omvat alle wedstrijden van het voorseizoen tot en met de Super Bowl, evenals samenvattingen, NFL RedZone, het NFL-netwerk en tal van andere NFL-content. DAZN is compatibel met een breed scala aan apparaten, waaronder smartphones, tablets, computers en tv’s, zodat je onderweg of op je grote scherm NFL-wedstrijden kunt zien.

Wat kost de NFL Game Pass in mijn land?

De prijs van de NFL Game Pass varieert afhankelijk van je land. Footballfans in Brazilië moeten bijvoorbeeld voor het hele seizoen ongeveer 387 BRL (81 USD) betalen. Houd er rekening mee dat je DAZN-abonnement gekoppeld is aan jouw specifieke regio en niet kan worden gewijzigd naar een ander land, zelfs niet als je op reis bent.

Is de NFL Game Pass inbegrepen bij een DAZN-abonnement?

Footballfans kunnen NFL Game Pass International aanschaffen als zelfstandige optie of door deze toe te voegen aan hun huidige DAZN-abonnement.

Op welke apparaten kan ik de internationale versie van NFL Game Pass kijken?

Je kunt de internationale versie van NFL Game Pass op vrijwel elk denkbaar apparaat zien, inclusief maar niet uitsluitend op computers, smartphones en zelfs smart-tv’s en spelcomputers. Je kunt hier de volledige lijst vinden, en het is goed om te weten dat ExpressVPN beschikbaar is voor de meeste van deze apparaten!

Stream DAZN met een VPN

Waar kun je de Super Bowl 58 online kijken met gratis proefversies

Op zoek naar manieren om veilig te genieten van Super Bowl 58? ExpressVPN houdt je veilig!

YouTube-tv

Prijs: 73 USD/maand en hoger

Kanalen: ABC, CBS, ESPN, Fox en NBC

YouTube TV biedt elk kanaal dat NFL-games aanbiedt, inclusief CBS, dat de Super Bowl 58 in de Verenigde Staten uitzendt. Vanaf 2024 kost een YouTube TV-abonnement 73 USD/maand. Amerikaanse abonnees moeten mogelijk een Amerikaanse postcode opgeven (bijvoorbeeld 10022, 48104, enz.), maar ze accepteren een breed scala aan betalingsopties. De postcode is essentieel, omdat deze bepaalt welke lokale netwerken je krijgt. Als je bijvoorbeeld de postcode 10549 invoert, krijg je kanalen uit New York, zodat je elke wedstrijd van de Jets of de Giants kunt kijken die wordt uitgezonden op CBS of Fox. Als je geen zin hebt om je aan YouTube TV te binden, gebruik dan de gratis proefperiode.

NB: Het kan zijn dat je een geldige Amerikaanse creditcard/betaalkaart of PayPal nodig hebt om je te abonneren op YouTube TV. Je kunt je nog steeds abonneren op YouTube TV via Google Play, zelfs als je geen Amerikaanse creditcard/betaalkaart hebt.

Wil je het op het grote scherm? Lees over alle manieren om ExpressVPN op je tv te krijgen.

YouTube kijken met ExpressVPN

FUBO

Prijs: 75 USD/maand

Kanalen: ABC, CBS, ESPN, Fox en NBC

Wat dacht je van een andere manier om NFL-wedstrijden te kijken? Amerikaanse kijkers kunnen gebruikmaken van de gratis proefperiode van zeven dagen op Fubo om al hun favoriete NFL-wedstrijden live te kijken, inclusief de Super Bowl op CBS.

NB: Je hebt een Amerikaanse creditcard/betaalkaart nodig om een abonnement te nemen. Het gebruikte factuuradres kan bepalen welke lokale kanalen beschikbaar zijn en het kan zijn dat je je locatie niet kunt wijzigen.

Kijken op een computer? Voor de beste streamingervaring gebruik je de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox, of Edge.

Stream Fubo met een VPN

DirectTV-stream

Prijs: vanaf 65 USD/maand

Kanalen: ABC, CBS, ESPN, Fox en NBC

DirectTV-stream is vaak aan de duurdere kant, maar als je de voorkeur geeft aan een cordcuttingdienst boven een extra streaming-app, is dit een geweldige optie voor Amerikaanse sportfans. Het goedkoopste pakket van DirecTV begint bij 65 USD/maand (voordat het na drie maanden naar de normale prijs van 75 USD/maand springt), en de dienst biedt een gratis proefperiode van 5 dagen.

Kijk DirecTV-stream met een VPN

Andere manieren om de Super Bowl van 2024 te kijken

Verenigde Staten

Hulu + Live-tv

Prijs: vanaf 70 USD/maand

Kanalen: ABC, CBS, ESPN, Fox en NBC

Land: VS

Hulu+Live-tv is ook een manier om live NFL-wedstrijden te kijken, maar er zit geen gratis proefperiode bij. Net als bij andere diensten hangt het af van regionale beschikbaarheids- en black-outbeperkingen welke wedstrijden worden getoond. Amerikaanse abonnees moeten tijdens het reguliere seizoen elke week naar 506sports.com gaan om te zien welke wedstrijden in hun regio worden uitgezonden. Het kan zijn dat je een geldige Amerikaanse postcode (bijvoorbeeld 10012, 48104) en creditcard op moet geven.

Kijk Hulu met een VPN

Canada

TSN

Prijs: 20 CAD/maand

Canadese kijkers kunnen het hele seizoen lang de Super Bowl kijken op TSN+. Hoewel het geen gratis proefperiode biedt, staat TSN+ Canadese gebruikers wel toe een dagkaart te kopen voor minder dan 11 CAD (wat handig is als je alleen een specifieke wedstrijd of de finale wilt zien).

Streamen op een grootbeeld-tv

Welke teams spelen in Super Bowl 58?

Goede vraag! Wij weten het nog niet. We zijn echter van plan deze pagina bij te werken zodra we weten welke teams in Super Bowl 58 zullen spelen.

Wie treedt er op in de halftimeshow van de Super Bowl?

De NFL maakte in september 2023 bekend dat Usher, de bekende R&B-artiest en achtvoudig winnaar van de Grammy Awards, zal optreden tijdens Super Bowl 58. Usher trad eerder op bij de Superbowl 45 in februari 2011; toen zong hij zijn hit “OMG” samen met de Black Eyed Peas zanger will.i.am.

Super Bowl 58 noteringen

Gaan Patrick Mahomes en de Kansas City Chiefs weer kampioen worden bij de NFL? Hier zijn de nieuwste Super Bowl-noteringen volgens het FanDuel Sportsbook.

Team Noteringen San Francisco 49ers +175 Baltimore Ravens +270 Buffalo Bills +490 Kansas City Chiefs +700 Detroit Lions +900 Green Bay Packers +3000 Houston Texans +3300 Tampa Bay Buccaneers +3300

FAQ for NFL live streams Kan ik de NFL streamen buiten de Verenigde Staten? Jazeker! NFL Games Pass International is beschikbaar voor klanten overal ter wereld, maar de prijzen kunnen per regio verschillen (je kunt bij onze helpdesk informeren naar momenteel beste advies over de locatie). Bovendien heb je als bonus dat er geen black-outwedstrijden zijn. Met ExpressVPN kun je altijd NFL-footballwedstrijden veilig kijken, in HD en met onbeperkte bandbreedte; je hoeft alleen maar te verbinden met een van onze veilige, razendsnelle servers voordat je de Game Pass International app opent. Kan ik football streamen op mijn computer? Beslist! Als je naar de streamingdienst gaat via een webbrowser, zorg er dan voor dat je ook de ExpressVPN-extensie voor Chrome, Firefox of Edge installeert. De extensie heeft een paar functies onder de motorkap die veelvoorkomende streamingprobleempjes kunnen verhelpen. Kan ik sport streamen op mijn telefoon of tablet? Ja. ExpressVPN heeft apps voor alle grote merken mobiele apparaten, ook voor iOS en Android. Hoe kan ik met een VPN football streamen op mijn tv? Kort gezegd zijn er vijf verschillende manieren om met ExpressVPN sport te streamen op je tv: – Met de ingebouwde app voor een smart-tv of streamingapparaat;

– Door te streamen op je computer en die met de tv te verbinden via een HDMI-kabel;

– Door draadloos te spiegelen of te casten naar je tv of streamingapparaat vanaf je computer of mobiele apparaat;

– Door te verbinden met een router waarop ExpressVPN staat; zo kun je een onbeperkt aantal apparaten verbinden en wordt het supereenvoudig om tegelijkertijd met verschillende serverlocaties te verbinden.

– Met MediaStreamer, ExpressVPN’s oplossing voor apparaten waarop geen VPN geïnstalleerd kan worden, bijvoorbeeld een Apple TV of spelcomputers. MediaStreamer hoef je maar één keer te installeren, maar het biedt niet de volledige veiligheidsvoordelen van een VPN. (NB: door je Apple TV of spelcomputer te verbinden met een router, kun je het beste van beide werelden krijgen). Voor meer informatie over alle manieren om ExpressVPN op je grootbeeld-tv te krijgen, kun je hier klikken of dag-en-nacht contact opnemen met een helpdeskmedewerker voor stap-voor-stap instructies. Is NFL Game Pass of een NFL+-account inbegrepen bij ExpressVPN? Nee, je moet nog steeds een abonnement kopen of een apart account aanmaken. Maar ExpressVPN zorgt ervoor dat je veilig en supersnel kunt streamen zonder dat je je veiligheid of beeldkwaliteit hoeft in te leveren, en het werkt naadloos met alle meest populaire streamingaps van overal ter wereld. Als je een VPN gebruikt bij het streamen weet je zeker dat je veilig kijkt, in razendsnel HD en met onbeperkte bandbreedte, en zonder afknijpen door je internetprovider (waardoor je snelheid soms wordt beperkt). Wat is het verschil tussen kijken naar NFL Game Pass International en NFL+ in de VS? In internationale markten zoals Mexico, Brazilië en de meeste landen van de EU, biedt NFL Game Pass International livestreams van alle 256 reguliere seizoenswedstrijden, plus de NFL-Playoffs en de Super Bowl, zonder blackouts. De NFL+-app in de VS biedt daarentegen NFL-livestreams van slechts een enkel team (in jouw eigen markt) evenals nationale wedstrijden op primetime. Het is ook alleen maar beschikbaar voor livestreams op mobiele telefoons en tablets. Ik heb verbonden met de aanbevolen VPN-serverlocatie maar kan niet inloggen bij de streamingdienst! Geen zorgen! De belasting van servers verandert snel (vooral als veel mensen proberen bepaalde evenementen te kijken), maar precies daarom heeft ExpressVPN supersnelle servers overal ter wereld. Als je probeert naar een website in bijvoorbeeld de VS of Duitsland te gaan, kun je proberen met een andere serverlocatie in die landen te verbinden. Als je probeert te verbinden met een land waar maar één serverlocatie is, is de eerste stap om je locatie-instellingen te controleren. Als je op een mobiel apparaat zit, verbreek dan de verbinding met de VPN, zet de locatiediensten uit en verbind weer met de VPN. Zowel op Windows- als op Mac-computers kun je de Locatiediensten uitzetten binnen het menu Privacy en veiligheid. Voor meer hulp kun je altijd praten met iemand van onze helpdesk, zij zijn dag en nacht beschikbaar via livechat. Ik heb verbonden met de VPN maar mijn internet is traag. Als je internet traag is of je streaming lijkt te haperen, zijn er een paar mogelijke oorzaken: – De afstand tussen je gekozen VPN-serverlocatie en je fysieke locatie;

– Het soort verbinding (kabelverbindingen zijn betrouwbaarder dan draadloze verbindingen;

– Suboptimale interconnectiviteit tussen de VPN en je internetprovider;

– Traag internet op jouw locatie;

– Het type en de rekenkracht van jouw apparaat. Probeer elk van de volgende stappen om het probleem op te lossen: – Download de nieuwste versie van ExpressVPN;

– Verbind met een andere VPN-serverlocatie;

– Wissel van VPN-protocol. Als je al het bovenstaande hebt geprobeerd en nog steeds problemen ervaart met je streamingsnelheid, neem dan dag of nacht contact op met de helpdesk van ExpressVPN en in enkele seconden is er iemand om je te helpen. Welke andere streamingdiensten kan ik kijken met ExpressVPN? ExpressVPN werkt naadloos samen met alle meest populaire streaming-apps over de hele wereld. Als je een VPN gebruikt voor het streamen weet je zeker dat je veilig kijkt met razendsnel HD en onbeperkte bandbreedte, zonder afknijpen door je internetprovider (waardoor je snelheid soms kan worden vertraagd). Als je je favoriete team wilt kijken waar je ook bent — zelfs als je op reis bent of op onbeveiligde netwerken zit als publieke wifi — dan is ExpressVPN een geweldige manier om je sport-streamingbeleving te verbeteren.