Hoe kan u Wimbledon 2023 live streamen?

Met de zomerzon is het meteen ook weer tijd voor Wimbledon: het meest prestigieuze, traditionele tennistoernooi ter wereld. Spelen op gras is hartstikke uniek en al helemaal in de verplichte witte kleding. Toch zal Wimbledon 2022 er net iets anders uitzien. Zo ontbreken de nummers 1 en 2 van de ATP wereldranglijst: Russische spelers zoals Daniil Medvedev mogen niet deelnemen vanwege de oorlog in Oekraïne en de Duitse Alexander Zverev is geblesseerd.

Na een jaar afwezigheid wegens blessures zal Serena Williams eindelijk weer haar kans wagen op het grastoernooi dat ze maar liefst zeven keer won. De tennissensatie kreeg een wildcard en geniet dus geen beschermde status in de hoofdtabel. Daar prijken de Belgische Elise Mertens (geplaatst als 24e) en Nederlander Botic van de Zandschulp (geplaatst als 22e) gelukkig wel. Zij moeten niet meteen te hard vrezen uitgeschakeld te worden door sterspelers als Williams, Ons Jabeur, Novak Djokovic of Rafael Nadal.

Maar waar we allicht het meest naar uitkijken is de verrassende deelname van Tim van Rijthoven. De jonge Nederlandse tennisser won uit het niets het grastoernooi van Rosmalen tegen de huidige nummer 1 van de wereld, Medvedev, en plaatste zich zo met een wildcard voor Wimbledon 2022.

Wilt u weten hoe van Rijthovens sprookje verdergaat? We leggen uit hoe u Wimbledon live kunt streamen, waar u ook bent.

Stream Wimbledon 2023 live op Zattoo

Kosten: gratis

Kanalen: BBC

BBC heeft de uitzendrechten voor Wimbledon 2022 in het Verenigd Koninkrijk. Zattoo Zwitserland is een geweldig alternatief om alle BBC en ITV zenders live en gratis te kijken. Om te kijken:

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie in Zwitserland. Meld u aan bij Zattoo. Geniet ervan!

Kijkt u liever op het grote scherm? Lees meer over alle manieren om ExpressVPN op uw tv te krijgen.

Kijk Wimbledon 2023 wedstrijden live op Channel 9

Kosten: gratis

Kanalen: Channel 9

Channel 9 heeft de gratis uitzendrechten voor Wimbledon in Australië. Om te kijken:

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie in Australië. Meld u aan bij 9Now. Geniet ervan!

Kijkt u liever op het grote scherm? Lees meer over alle manieren om ExpressVPN op uw tv te krijgen.

Stream het Wimbledon tennistoernooi 2023 live op ESPN

Kosten: vanaf 35 USD/maand

Kanalen: ESPN en ESPN 2

ESPN heeft de uitzendrechten voor Wimbledon 2022 in de VS. Er zijn verschillende gratis proefversies beschikbaar. Om te kijken:

Opmerking: U hebt mogelijk een Amerikaans factuuradres nodig om u te abonneren op fuboTV, Sling TV of Hulu.

Ik ondervind problemen met de live tennis streams

Gaat het kijken naar live tennis lastig? Voorkom storingen door een slechte verbinding. Neem contact op met de ExpressVPN helpdesk als u gedoe hebt bij het kijken naar live tennis.

Waar en wanneer vindt Wimbledon 2023 plaats?

Het toernooi begint op 27 juni en eindigt op 10 juli 2022 op de All England Lawn Tennis and Croquet Club in Londen. Het speelschema zal hier nog worden gepubliceerd.

