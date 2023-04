Kijk de MLS op YouTube TV

Prijs: vanaf 65 USD/maand

Kanalen: ABC

YouTube biedt allerlei kanalen die de MLS wedstrijden en de MLS Cup uitzenden, en het abonnement kost 65 USD/maand. Als u geen zin hebt om aan YouTube TV vast te zitten, gebruik dan de gratis proefperiode van vijf dagen.

Om privé en veilig te kijken met een VPN:

Koop ExpressVPN. Verbind met een veilige serverlocatie in the VS . Ga naar YouTube TV en meld u aan voor een account. Stream de wedstrijden live!

NB: Het kan zijn dat u een geldige Amerikaanse creditcard, bankpas of PayPal nodig hebt voor een YouTube TV abonnement. U kunt ook altijd een abonnement op YouTube TV nemen via Google Play, zelfs als u geen Amerikaanse creditcard of bankpas hebt.

Stream MLS wedstrijden live op Hulu + Live TV

Prijs: vanaf 65 USD/maand

Kanalen: ABC

Hulu+Live TV is ook een manier om de MLS wedstrijden te kijken, en er is een gratis proefperiode van zeven dagen beschikbaar. Het kan zijn dat u een geldige postcode in de VS (bijvoorbeeld 10012, 48104) moet laten zien en een creditcard.

Om MLS wedstrijden live te kijken met Hulu + Live TV, privé en veilig met een VPN:

Kijk MLS live op fuboTV

Prijs 65 USD/maand

Kanalen: ABC

Wat dacht u van nog een manier om de MLS wedstrijden te volgen? Gebruik de gratis proefperiode van zeven dagen op fuboTV om voetbal en andere sporten als de MLB en de NHL te kijken!

Om de live MLS wedstrijden te streamen met fuboTV, privé en veilig met een VPN:

NB: Om een abonnement te nemen, hebt u een Amerikaanse creditcard of bankpas nodig. Het factuuradres kan van invloed zijn op de lokale kanalen die beschikbaar zijn, en het kan zijn dat u uw locatie niet kunt veranderen.

Stream MLS live op Sky Sports

Prijs: vanaf 22 GBP/maand

Sky Sports is een van de officiële uitzendgemachtigden in het VK voor de MLS wedstrijden. Sky Sports is alleen beschikbaar voor inwoners van het VK en Ierland. U moet ook een geldige postcode en een creditcard of bankpas van het VK/Ierland tonen.

MLS op Sky doet verslag van minstens twee normale competitiewedstrijden per week, de All-Star wedstrijd en alle MLS Cup Playoff wedstrijden.

Als u al een Sky abonnement hebt, kunt u de content online streamen via Sky Go. Met een VPN kunt u Sky Go privé en veilig kijken en afknijpen door uw internet provider omzeilen.

Om de MLS op Sky Go te kijken met een VPN:

Kijk MLS herhalingen en samenvattingen op Pluto TV

Prijs: Gratis

Pluto TV biedt het officiële MLS kanaal met herhalingen en samenvattingen op hun website. Het is helemaal gratis!

Om de MLS wedstrijden te kijken op Pluto TV, privé en veilig met een VPN:

Kijk alle samenvattingen op YouTube

Het officiële MLS YouTube kanaal is uw vaste adres voor samenvattingen. Kijk gedetailleerde samenvattingen van iedere wedstrijd en geniet van elk doelpunt!

Kijk doelpunten en samenvattingen op de MLS app

Als u niets wilt missen van het laatste MLS nieuws, de samenvattingen of de doelpunten, gebruik dan de officiële MLS app.

Of u nu de beste doelpunten van de week nog eens wilt herbeleven, of een duik nemen in de nieuwste statistieken van uw favoriete team, de app (op Android en iOS) is de beste kameraad van elke MLS fan.

ExpressVPN werkt naadloos samen met de MLS app en houdt u veilig verbonden zodat u op de hoogte kunt blijven van alle actie!

Wie won de 2021 MLS Cup?

New York City FC heeft op zondag 12 december de Portland Timbers via strafschoppen verslagen nadat de wedstrijd -na de reguliere en extra tijd- was geëindigd in 1-1. Het was de eerste keer in hun franchise geschiedenis dat zij de MLS Cup hebben gewonnen.

Kalender MLS seizoen 2022

Hier is de MLS kalender 2022. Kijk op de streamingwebsite van uw keuze voor de uitzendtijden. Het kan zijn dat de ondergenoemde data nog veranderen.

Datum Evenement 26 februari – 27 februari 2022 Opening Weekend 18 juli 2022 Rivalry Week 9 oktober 2022 Decision Day NTB MLS Cup Playoffs 5 november 2022 MLS Cup

ExpressVPN is een VPN dienst die niet is bedoeld om gebruikt te worden als manier om copyrights te omzeilen. Lees de ExpressVPN Leveringsvoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van uw content provider voor meer informatie.