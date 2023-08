Livestream de Vuelta in 2023

Volg de Vuelta live! De Ronde van Spanje 2023 loopt van 26 augustus t/m 17 september. Vorig jaar mocht de Belg Remco Evenepoel zich tot winnaar kronen, maar het is Tour de France-winnaar, de Deen Jonas Vingegaard, die start als favoriet van de Vuelta.

Samen met de Tour de France en de Giro d’Italia is la Vuelta een van de belangrijkste wielerwedstrijden. Hoe je het complete parcours kunt volgen en de Vuelta 2023 livestreamt, ontdek je hier!

Zo kijk je de Vuelta-livestream met een VPN

Verschillende kanalen zullen de wielerwedstrijd uitzenden. Kijk de Ronde van Spanje live in enkele stappen:

Neem ExpressVPN. Maak verbinding met een serverlocatie die overeenkomt met de zender die je wilt bekijken. Bijv. onze Londense server voor de Britse livestream. Controleer het schema van de zender, zoals BBC of ITV. Geniet van de koers!

Stream de Vuelta live op tv en online met Sporza

Prijs: gratis

Kanaal: Sporza

De Vlaamse publieke omroep VRT zendt de Vuelta live op tv uit op Sporza. De uitzendingen zijn in België ook volledig online te bekijken met een gratis livestream.

Om de Ronde van Spanje 2023 live op Sporza te kijken:

Ronde van Spanje op tv kijken? Lees over alle manieren om ExpressVPN op je tv te krijgen.

Kijk de Vuelta vandaag op tv met NOS

Prijs: gratis

Kanaal: NOS

De NOS biedt een livestream aan van de etappes van de Vuelta 2023 die in het weekend plaatsvinden. Je kunt deze uitzendingen in Nederland gratis kijken op de website of in de app van de NOS.

Om La Vuelta live te kijken op NOS:

Stream de Vuelta 2023 live op Eurosport

Prijs: 6,99 EUR per maand

Kanaal: Eurosport 1

Eurosport brengt live verslag uit van alle etappes van de Ronde van Spanje op Eurosport 1 of de Eurosport Player app.

Om de Vuelta live te kijken op Eurosport:

Neem ExpressVPN . Maak verbinding met een serverlocatie in Nederland Meld je aan bij Eurosport. Geniet van de koers!

Vuelta op je pc of laptop kijken? Download de ExpressVPN-add-on voor Chrome, Firefox of Edge voor de beste streamingervaring.

Livestream de Vuelta

Kijk de Vuelta-livestream op ITV

Prijs: gratis

Kanaal: ITV 4

Het Britse netwerk ITV doet in het Engels live verslag van de Ronde van Spanje. Je kunt het complete parcours live volgen in je browser of via de apps voor smartphones en tablets.

Om te kijken:

Neem ExpressVPN . Maak verbinding met een serverlocatie in het VK Meld je aan bij ITV . Mogelijk moet je een geldige Britse postcode invoeren (bijv. “WC1X 0AA”). Kijk naar La Vuelta 2023!

Vuelta parcours, uitslagen en hoogtepunten op YouTube

Bekijk alle hoogtepunten met backstage interviews van de Vuelta vandaag op het YouTube-kanaal van Eurosport.

Om te kijken:

Neem ExpressVPN . Maak verbinding met een serverlocatie waar YouTube beschikbaar is. Ga naar het Eurosport YouTube-kanaal. Ontdek alle hoogtepunten!

Ronde van Spanje kijken op je tv? Lees meer over alle manieren om ExpressVPN op je tv in te stellen.

Waar is de Vuelta vandaag?

La Vuelta 2023 vindt plaats van zaterdag 26 augustus t/m zondag 17 september. Dit jaar start de Ronde van Spanje in Barcelona. Ontdek het volledige parcours van La Vuelta a España in het onderstaande schema:

ETAPPE DATUM ROUTE 1 zaterdag 26 augustus Barcelona 2 zondag 27 augustus Mataró – Barcelona 3 maandag 28 augustus Súria – Arinsal 4 dinsdag 29 augustus Andorra La Vieja – Tarragona 5 woensdag 30 augustus Morella – Burriana 6 donderdag 31 augustus La Vall d’Uixó – Pico del Buitre 7 vrijdag 1 september Utiel – Oliva 8 zaterdag 2 september Dénia – Xorret de Catí 9 zondag 3 september Cartagena – Collado de la Cruz de Caravaca – maandag 4 september Rustdag 10 dinsdag 5 september Valladolid 11 woensdag 6 september Lerma – La Laguna Negra 12 donderdag 7 september Ólvega – Zaragoza 13 vrijdag 8 september Formigal – Col du Tourmalet 14 zaterdag 9 september Sauveterre de Béarn -Larra Belagua 15 zondag 10 september Pamplona – Lekunberri – maandag 11 september Rustdag 16 dinsdag 12 september Liencres Playa – Bejes 17 woensdag 13 september Ribadesella – Altu de L’Angliru 18 donderdag 14 september Pola de Allande – La Cruz de Linares 19 vrijdag 15 september La Bañeza – Íscar 20 zaterdag 16 september Manzanares El Real-Guadarrama 21 zondag 17 september Hipódromo de la Zarzuela – Madrid

