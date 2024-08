Hoe je livestreams van de Belgische Grand Prix kunt kijken met een VPN

Zorg ervoor dat je geen seconde van de actie mist nu het 2024 Formule 1-seizoen op 28 juli verder gaat met de Belgische Grand Prix! Je kunt de hele race veilig live online streamen met ExpressVPN in slechts een paar eenvoudige stappen:

Koop ExpressVPN. Verbind met de VPN-serverlocatie die overeenkomt met de omroep die je wilt kijken. Belgische fans moeten bijvoorbeeld verbinden met een beveiligde server in België om de verslagen van hun eigen land van de races te streamen. Controleer het uitzendschema van de omroep die je wilt kijken, bijvoorbeeld RTBF (België), en zoek de wedstrijd die je wilt streamen. Stem af en geniet!

Kijk je op een computer? Voor de beste streamingervaring gebruik je de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox, of Edge.

Kan ik een VPN gebruiken om de Belgische GP vanuit een ander land te kijken?

Sommige gebruikers kijken naar Formule 1-races zoals de Belgische GP door te verbinden met een VPN-server in een ander land dan hun eigen, maar dat kan in strijd zijn met het auteursrecht of de gebruiksvoorwaarden van de streamingdienst. ExpressVPN is een privacy- en beveiligingstool, en het gebruik ervan om het auteursrecht te omzeilen is in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden. Wij kunnen niet zien of controleren wat jij doet terwijl je verbonden bent met onze VPN, dus je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante voorwaarden en wetten.

Kan ik een gratis VPN gebruiken om Formule 1-races in 2024 te kijken?

In plaats van een gratis VPN te gebruiken om Formule 1-evenementen zoals de Belgische GP te kijken, kunnen sportfans beter het hele jaar door ExpressVPN gebruiken. ExpressVPN biedt snelle servers in 105 landen en gebruiksvriendelijke apps voor Windows, Mac, Android en iOS. Daarnaast is ExpressVPN beschikbaar op platforms die andere VPN-bedrijven mogelijk niet ondersteunen, zoals Linux, Android TV, Amazon Fire TV en routers, plus browserextensies voor Chrome, Firefox en Edge. Als je onderweg hulp nodig hebt, biedt ExpressVPN 24/7 live chat-ondersteuning en een 30 dagen geld-terug-garantie zonder risico!

De beste VPN voor het kijken van livestreams van de Belgische Grand Prix

ExpressVPN is de beste VPN voor het veilig en beveiligd streamen van de Belgische GP. Met vooruitstrevende 10-Gbps servers op locaties over de hele wereld kun je profiteren van de volledige privacybescherming van een VPN zonder een seconde van de actie te missen. ExpressVPN heeft gebruiksvriendelijke apps voor Windows, Mac, Android en iOS, om nog maar te zwijgen van een reeks manieren om op je breedbeeld tv te streamen. Als je onderweg hulp nodig hebt, biedt ExpressVPN 24/7 live chat-ondersteuning en een 30 dagen geld-terug-garantie zonder risico!

Hoe stream je op een breedbeeld-tv

Waar je de Belgische Grand Prix gratis kunt kijken

Oostenrijk

ServusTV

Oostenrijkse F1-fans kunnen gedurende het 2024 F1-seizoen afstemmen op ServusTV (Duits commentaar). ServusTV is een geweldige streamingdienst voor het volgen van live sport in Oostenrijk — van F1 en MotoGP tot voetbal, rugby, tennis en meer. De uitzendingen zijn in het Duits.

Kijk ServusTV met een VPN

België

RTBF

Belgische F1-fans kunnen de actie tijdens de Belgische Grand Prix (26–28 juli 2024) live volgen op RTBF, dat elke race van het 2024 F1-seizoen gratis uitzendt met Frans commentaar.

Kijk je op een computer? Voor de beste streamingervaring gebruik je de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox, of Edge.

Pro tip: Als je Engels commentaar wilt voor de wedstrijd, dan kun je live luisteren naar Radio 5 van de BBC terwijl je de stream bekijkt.

Livestream RTBF online

Kijk de Belgische GP met gratis proefversies in jouw land

Verenigde Staten

YouTube TV

Prijs: vanaf 73 USD/maand

Kanalen: ESPN

YouTube TV biedt Amerikaanse inwoners de kanalen die Formule 1-races uitzenden, ook ESPN voor de Belgische Grand Prix, en het abonnement kost 73 USD/maand. Je moet mogelijk een Amerikaanse postcode (bijv. 10022, 48104, enz.) invoeren, maar ze accepteren een breed scala aan betaalopties. Als je niet wilt vastzitten aan YouTube TV, gebruik dan de gratis proefperiode.

NB: Je hebt mogelijk een geldige Amerikaanse creditcard/betaalkaart of PayPal nodig om je te abonneren op YouTube TV. Je kunt je nog steeds abonneren op YouTube TV via Google Play, zelfs als je geen Amerikaanse creditcard/betaalkaart hebt.

YouTube kijken met ExpressVPN

Fubo

Prijs: 80 USD/maand

Kanalen: ESPN

Op zoek naar een andere manier om Formule 1-races in 2024 te kijken? Stem af op Fubo, dat ESPN (dat de Belgische GP uitzendt) biedt én een gratis proefperiode van 7 dagen .

NB: Je hebt een Amerikaanse creditcard/betaalkaart nodig om je te abonneren. Het factuuradres dat wordt gebruikt, kan bepalen welke lokale kanalen beschikbaar zijn, en het kan zijn dat je je locatie niet kunt wijzigen.

Hoe stream je Fubo

DirecTV Stream

Prijs: vanaf 85 USD/maand

Kanalen: ESPN

DirecTV Stream is vaak aan de dure kant, maar het is een geweldige optie voor Amerikaanse fans om Formule 1-races te streamen als je de voorkeur geeft aan een cordcuttingdienst boven een extra streaming-app. De dienst biedt een gratis proefperiode van 5 dagen.

Kijk DirecTV Stream met een VPN

Verenigd Koninkrijk

NOW

Prijs: 33 GBP/maand of 12 GBP/dagpas

Kanaal: Sky Sports F1

NOW is de perfecte manier voor kijkers in het Verenigd Koninkrijk om 11 Sky Sports-kanalen online en zonder contract te streamen, inclusief de verslagen van het 2024 Formule 1-seizoen op het Sky Sports F1-kanaal. Als je alleen maar wilt afstemmen op een bepaalde wedstrijd, bijvoorbeeld de Belgische GP, kun je kiezen voor een dagpas om alle actie te volgen of profiteren van de gratis proefperiode van 7 dagen. Raadpleeg het officiële Sky Sports uitzendschema om te weten wanneer je moet afstemmen.

Kijk NOW met een VPN

Australië

Kayo Sports

Prijs: 25 AUD/maand

Kanaal: Fox

De door Foxtel beheerde sportstreamingdienst Kayo Sports is ook een geweldige optie waarmee inwoners van Australië Formule 1-races live kunnen streamen. Kayo Sports biedt ook een gratis proefperiode van 14 dagen als je alleen maar een bepaalde wedstrijd wilt zien. Je hebt een Australische creditcard nodig om je te abonneren op Kayo Sports.

Kijk Kayo Sports met een VPN

Andere manieren om de Belgische Grand Prix in jouw land te kijken

Verenigde Staten

ESPN+

Prijs: 11 USD/maand

ESPN+ simulcast vaak Formule 1-races die op ABC, ESPN en ESPN+ worden uitgezonden gedurende het seizoen 2024. Houd er rekening mee dat een geldig tv-abonnement, hetzij bij een traditionele kabelmaatschappij of een cordcuttingdienst als YouTube TV, meestal verplicht is om Formule 1-uitzendingen (inclusief de Belgische Grand Prix) op ESPN+ te streamen.

Kijk ESPN met een VPN

Hulu+Live TV

Prijs: 77 USD/maand

Kanalen: ESPN

Hulu biedt geen gratis proefperiode, maar het heeft een live tv-pakket voor Amerikaanse fans dat alle belangrijke kanalen bevat voor veilige Formule 1-streams en veel regionale sportnetwerken. Gratis proefperiodes zijn niet beschikbaar.

Kijk Hulu met een VPN

Sling TV

Prijs: Varieert

Kanalen: ESPN

Sling TV biedt Amerikaanse kijkers toegang tot alle kanalen die Formule 1-races uitzenden, inclusief ESPN voor de Belgische GP. Houd er rekening mee dat Sling geen gratis proefperiode meer biedt.

Kijk je op een computer? Voor de beste streamingervaring gebruik je de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox, of Edge.

Stream Formule 1 met Sling

Verenigd Koninkrijk

Sky Sports

Prijs: vanaf 22 GBP/maand

Kanalen: Sky Sports F1

Sky Sports in het VK zal Formule 1 in 2024 uitzenden op het Sky Sports F1-kanaal (raadpleeg het Sky Sports uitzendschema om te zien wanneer races plaatsvinden). Je hebt echter wel speciale apparatuur nodig om de tv-uitzendingen te bekijken. Je moet ook een geldige postcode en een creditcard of betaalkaart uit het VK/Ierland opgeven. Als je al een Sky-abonnement hebt, kun je de content online streamen via Sky Go.

Kijk Sky Go met ExpressVPN

Australië

Foxtel Now

Prijs: 58 AUD/jaar (Sports HD pack)

Kanaal: Foxtel

Australische fans kunnen elke Formule 1-race live online kijken door zich te abonneren op Foxtel Now’s Sports HD pack. Je hebt een Australische creditcard nodig om je te abonneren op Foxtel.

Livestream Formule 1-wedstrijden

Livestream de Belgische Grand Prix op F1 TV Pro

Prijs: 10 USD/maand of 80 USD/jaar

De officiële F1 TV Pro stream biedt toegang tot elke race, inclusief de Belgische Grand Prix, maar de prijs varieert afhankelijk van je locatie. In sommige landen (zoals India) bieden ze een gratis proefperiode van 7 dagen, maar niet in de VS. Om veilig live te streamen met je VPN verbind je met een server die overeenkomt met je locatie waar F1 TV Pro beschikbaar is en stem je af op de F1 TV site.

Hoe stream je F1 TV Pro met een VPN

Download de F1 TV-app voor iOS en Android

Met de F1 TV mobiele en tablet-apps voor iOS en Android kun je de races onderweg volgen; ook bieden ze functies zoals “Battlemode” (twee coureurs, twee cockpitcamera’s, naast elkaar), en het is geweldig om spannende races vanuit twee perspectieven te volgen. Je krijgt ook exclusieve documentaires, shows en toegang tot een uitgebreid contentarchief.

Hoe je de Belgische Grand Prix live kunt kijken in verschillende landen

Hoe je naar de Belgische Grand Prix kunt luisteren

BBC Sounds

Prijs: Gratis

Britse F1-fans die naar het commentaar bij elke race willen luisteren, kunnen de actie live volgen op BBC Sounds, dat live audio van de Belgische Grand Prix biedt. Geniet van de uitzending met extra beveiliging en privacy.

Sport streamen met ExpressVPN

2024 wedstrijdschema van de Belgische Grand Prix

Evenement Datum en tijd Training 1 Vrijdag 26 juli, 13:30 lokale tijd / 07:30 ET / 12:30 BST Training 2 Vrijdag 26 juli, 17:00 lokale tijd / 11:00 ET / 16:00 BST Training 3 Zaterdag 27 juli, 12:30 lokale tijd / 06:30 ET / 11:30 BST Kwalificatie Zaterdag 27 juli, 16:00 lokale tijd / 10:00 ET / 15:00 BST Race Zondag 28 juli, 15:00 lokale tijd / 09:00 ET / 14:00 BST

Wanneer begint de 2024 Belgische Grand Prix?

De Belgische Grand Prix begint zondag 28 juli om 15:00 lokale tijd / 09:00 ET / 14:00 BST.

Waar vindt de 2024 Belgische Grand Prix plaats?

De 2024 Belgische Grand Prix wordt gehouden op het Circuit van Spa-Francorchamps in Stavelot, België.

Recente winnaars van de Belgische Grand Prix

Race Winnaar 2014 Daniel Ricciardo (Eerste overwinning) 2015 Lewis Hamilton (Tweede overwinning) 2016 Nico Rosberg (Eerste overwinning) 2017 Lewis Hamilton (Derde overwinning) 2018 Sebastian Vettel (Eerste overwinning) 2019 Charles Leclerc (Eerste overwinning) 2020 Lewis Hamilton (Vierde overwinning) 2021 Max Verstappen (Eerste overwinning) 2022 Max Verstappen (Tweede overwinning) 2023 Max Verstappen (Derde overwinning) 2024 Nog niet bekend

Veelgestelde vragen: Over het kijken naar Formule 1 met een VPN Kan ik een VPN gebruiken om F1 te kijken? Een ExpressVPN-abonnement stelt je in staat om elke Formule 1-race veilig en in supersnel HD live te streamen. Vergeet echter niet dat ExpressVPN een privacy- en beveiligingstool is, en dat het gebruik ervan om auteursrechten te omzeilen in strijd is met onze gebruiksvoorwaarden. Wij kunnen niet zien of controleren wat jij doet terwijl je verbonden bent met onze VPN, dus je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante voorwaarden en wetten. Waarom werkt mijn VPN niet met F1-livestreams? ExpressVPN heeft een gespecialiseerd ondersteuningsteam, 24/7 beschikbaar via livechat, om je te helpen met eventuele problemen die je ondervindt bij het kijken naar Formule 1-races. Zijn Formule 1-races gratis op Hulu? Nee, Formule 1-races zijn niet gratis op Hulu. Vanaf 2024 biedt Hulu + Live TV geen gratis proefperiode aan. Hoe kan ik F1 kijken zonder kabel? Als je Formule 1-races wilt kijken zonder kabel, heb je geluk! In 2024 zullen RTBF (België), Servus TV en ORF (Oostenrijk), en RSI La Due, RTS 2, SRF 2, en SRF Info (Zwitserland) de races gratis uitzenden. Inwoners van de VS kunnen Formule 1-races zonder kabel kijken op YouTube TV, Fubo en DirecTV Stream, die allemaal gratis proefperiodes en de drie kanalen (ESPN, ESPN2 en ABC) aanbieden die F1-races dit jaar zullen uitzenden. Hoe kan ik F1 gratis kijken in Turkije? Vanaf 2024 is er geen officiële manier om Formule 1-races gratis te kijken in Turkije. Waar kun je F1-races gratis kijken? België (RTBF), Oostenrijk (Servus TV en ORF), en Zwitserland (RSI La Due, RTS 2, SRF 2 en SRF Info) zullen in 2024 Formule 1-races gratis uitzenden. Kan ik F1 kijken op Amazon Prime? Nee, vanaf 2024 kun je geen Formule 1-races kijken op Amazon Prime. Kan ik Formule 1 livestreamen op mijn computer? Absoluut! Als je de streamingdienst opent via een webbrowser, installeer dan ook de ExpressVPN-extensie voor Chrome, Firefox of Edge. De extensie heeft enkele functies onder de motorkap die veelvoorkomende streamingproblemen kunnen oplossen. Kan ik Formule 1 live streamen op mijn telefoon of tablet? Ja. ExpressVPN heeft apps voor elk belangrijk mobiel apparaat, inclusief iOS en Android. Hoe kan ik Formule 1 op mijn tv streamen met een VPN? Kort gezegd zijn er vijf verschillende manieren om sport op je tv te streamen met ExpressVPN: Met de eigen app voor een smart-tv of streamingapparaat;

Door te streamen op je computer en te verbinden met de tv via een HDMI-kabel;

Door draadloos te spiegelen of casten naar je tv of streamingapparaat vanaf je computer of mobiele apparaat;

Door te verbinden met een router waarop ExpressVPN is geïnstalleerd, wat onbeperkt aantal apparaten toestaat en het super eenvoudig maakt om te verbinden met verschillende serverlocaties tegelijkertijd;

Met MediaStreamer, de oplossing van ExpressVPN voor apparaten waarop je geen VPN kunt installeren, zoals sommige streamingconsoles en spelcomputers. MediaStreamer hoeft slechts één keer ingesteld te worden, maat het biedt niet de volledige beveiligingsvoordelen van een VPN. Klik hier voor meer informatie over alle manieren om ExpressVPN op je grote tv-scherm te krijgen, of neem dag of nacht contact op met een helpdeskmedewerker voor stapsgewijze instructies. Ik heb verbonden met de voorgestelde VPN-serverlocatie, maar ik kan niet inloggen op de streamingdienst! Geen zorgen! De serverbelasting verandert snel (vooral wanneer mensen over de hele wereld bepaalde evenementen proberen te volgen), maar dat is precies de reden dat ExpressVPN supersnelle servers heeft over de hele wereld. Als je bijvoorbeeld probeert toegang te krijgen tot een website in de VS of Duitsland, probeer dan te verbinden met een andere serverlocatie in die landen. Als je probeert te verbinden met een land met één serverlocatie, is de eerste stap om je locatiediensten te controleren. Als je een mobiel apparaat gebruikt, verbreek je de verbinding met de VPN, schakel je locatiediensten uit en verbind je vervolgens opnieuw met de VPN. Op zowel Windows- als Mac-computers kun je Locatiediensten uitschakelen in het menu Privacy en Beveiliging. Voor meer hulp kun je altijd contact opnemen met een lid van ons ondersteuningsteam, 24/7 beschikbaar via livechat. Ik heb verbonden met de VPN, maar mijn internetsnelheid is traag Als je internet traag is of je streaming lijkt te haperen, kan dat aan verschillende dingen liggen: – De afstand van je geselecteerde VPN-serverlocatie tot je fysieke locatie;

– Het soort verbinding (bedrade verbindingen zijn betrouwbaarder dan draadloze verbindingen);

– Suboptimale interconnectiviteit tussen de VPN en je internetprovider;

– Trage internetsnelheid op je locatie;

– Je apparaattype en verwerkingskracht. Probeer elk van de volgende stappen om problemen op te lossen:

– Download de nieuwste versie van ExpressVPN.

– Verbind met een andere VPN-serverlocatie.

– Verander je VPN-protocol. Als je al het bovenstaande hebt geprobeerd en nog steeds problemen hebt met je streamingsnelheid, neem dan contact op met het ExpressVPN-ondersteuningsteam, 24/7 beschikbaar en binnen enkele seconden is er iemand bij je. Welke streamingdiensten kan ik kijken met ExpressVPN? ExpressVPN werkt naadloos met alle populaire streaming-apps van over de hele wereld. Het gebruik van een VPN voor streaming zorgt ervoor dat je veilig kijkt in supersnel HD met onbeperkte bandbreedte, vrij van afknijpen door je internetprovider (wat soms snelheden kan vertragen). Als je je favoriete team wilt volgen waar je ook bent — zelfs als je op reis bent of op onbeveiligde netwerken zit zoals openbare wifi — is ExpressVPN een geweldige manier om je sportstreaming-ervaring te verbeteren.