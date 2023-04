Sport-Streaming ist ein großes Geschäftsfeld, das im Grunde die Kabel- und Fernsehsender über Wasser hält. Einige Sportarten, wie die NFL and Major League Baseball, haben klugerweise ihre eigenen umfassenden Streaming-Plattformen geschaffen, während andere, wie die Premier League, nur über teure Pakete von Kabelanbietern auf der ganzen Welt verfügbar sind. Und wenn Sie ein großer Fußball-Fan sind, der alle europäischen Top-Ligen sehen möchte? Dann brauchen Sie Zugang zu vier oder fünf verschiedenen Kanälen oder Streaming-Plattformen!

Es gibt keine einfache Lösung für das Sportstreaming. Wenn Sie ein eingefleischter Fan sind, werden Sie wahrscheinlich dafür bezahlen, Ihre Lieblingsmannschaften spielen zu sehen, genauso wie Sie jede Saison Geld für ein neues Trikot ausgeben. Aber es gibt eine gute Nachricht: Viele internationale Plattformen bieten jede Menge kostenloses Sportstreaming an. Der australische Sender 9Now überträgt zum Beispiel alle vier Tennis-Grand-Slams livestreams kostenlos, während der kanadische Sender CBC Gem das wöchentliche Hockey-Night-in-Canada-NHL-Spiel sowie viele Stanley Cup Playoff-Spiele zeigt. Selbst Fußballfans können ausgewählte Spiele der Champions League und La Liga kostenlos auf Plattformen wie Servus TV, RTÉ und ITVX ansehen.

Lesen Sie weiter, um die besten kostenlosen Sport-Streaming-Seiten aus aller Welt zu entdecken. Wir haben sie auch nach Sportarten geordnet, damit Sie so viele kostenlose Sportübertragungen wie möglich genießen können!

**Bitte beachten Sie, dass sich die Sportarten ändern können, wir aktualisieren die Liste jedoch regelmäßig.

Die besten kostenlosen Sport-Streaming-Seiten

Land: Deutschland

Sportart: Fußball (u.a. DFB Pokal, FIFA World Cup, Frauen-Bundesliga), Handball, Skifahren

Entdecken Sie hier die komplette Liste des ARD-Sportangebots

Land: Vereinigtes Königreich

Sportart: Badminton (All England Open), Bellator MMA, Boxen, Commonwealth Games, Eiskunstlauf, Fußball (u.a. FA Cup, FIFA-WM, Match of the Day, Scottish Premiership and Women’s Super League), NBA (ausgewählte Spiele und die Playoffs), Rugby (u.a. Six Nations, Women’s Six Nations und die Weltmeisterschaft), Scotland Beach Volleyball, Tennis (u.a. Wimbledon), Triathlon

Entdecken Sie hier die komplette Liste des BBC-Sportangebots

Land: Kanada

Sportart: Commonwealth Games, Curling, Radsport, Basketball, Eiskunstlauf, Fußball (u.a. FIFA-WM), Kunstturnen, NHL-Eishockey, Rugby Sevens, Segeln, Skifahren, Snowboarden, Squash, Schwimmen, Leichtathletik, Triathlon, Volleyball

Entdecken Sie hier die komplette Liste des CBC-Sportangebots

Land: Vereinigtes Königreich

Sportart: Autorennen (u.a. Formel E und Formel 1 British Grand Prix), Angeln, Fußball (u.a. UEFA-Europapokalwettbewerbe und UEFA Nations League), Paralympics, Rugby (Super League), World Chase Tag

Entdecken Sie hier die komplette Liste des Channel-4-Sportangebots

Land: Dänemark

Sportart: Badminton, Radsport, Fußball (u.a. Champions League und FIFA-WM), Handball, Skifahren, Leichtathletik

Entdecken Sie hier die komplette Liste des DR-TV-Sportangebots

Land: Frankreich

Sportart: Fußball (u.a. FIFA-WM und Ligue 1), Handball, Rugby (u.a. Champions Cup, Six Nations, Top 14 und Weltmeisterschaft), Schwimmen, Tennis (u.a. Roland Garros), Leichtathletik

Entdecken Sie hier die komplette Liste des France-TV-Sportangebots

Land: Vereinigtes Königreich

Sportart: AEW Wrestling, Darts (u.a. Cazoo Open), Fußball (including FA Cup and FIFA-WM), Pferderennen, NFL, Rugby (u.a. Champions Cup, Gallagher Premiership, Six Nations, Weltmeisterschaft), Tennis (u.a. French Open)

Entdecken Sie hier die komplette Liste des ITVX-Sportangebots

Land: Vereinigtes Königreich

Sportart: Boxen, NFL Monday Night Football, WWE, World’s Strongest Man

Entdecken Sie hier die komplette Liste des My5-Sportangebots

Land: Australien

Sportart: Damen-Basketball, Golf, Rugby (Wallabies, NRL, NRL Women’s Premiership, Weltmeisterschaft), Tennis (ATP Cup, Davis Cup, ALLE wichtigen Grand Slams), Schwimmen

Entdecken Sie hier die komplette Liste des 9Now-Sportangebots

Land: Niederlande

Sportart: Radsport, Reiten, Feldhockey, Fußball (u.a. FIFA-WM, UEFA-Europapokalwettbewerbe, Frauen-Eredivisie), Formel 1 (Großer Preis der Niederlande), Eishockey, Eisschnelllauf, Leichtathlethik, Wasserball

Entdecken Sie hier die komplette Liste des NOS-Sportangebots

Land: Deutschland

Sportart: Boxen, Darts, Formel E, NFL, NHL-Eishockey, Rugby Sevens, WWE

Entdecken Sie hier die komplette Liste des ProSieben-Sportangebots

Land: Italien

Sportart: Basketball, Radsport, Fußball (u.a. FIFA-WM, Italienische Frauen-Fußball-Liga, UEFA-Europapokalwettbewerbe), Pferderennen, Tennis, Volleyball

Entdecken Sie hier die komplette Liste des RaiPlay-Sportangebots

Land: Belgien

Sportart: Formel E, Formel 1, Radsport, Fußball (u.a. FIFA-WM und UEF-Europapokalwettbewerbe), MotoGP, Tennis, Leichtathletik

Entdecken Sie hier die komplette Liste des RTBF-Sportangebots

Land: Irland

Sportart: Fußball (u.a. Champions League, UEFA-Europapokalwettbewerbe, FIFA-WM), Rugby (u.a. Champions Cup, Six Nations, Women’s Six Nations, Weltmeisterschaft), Leichtathletik

Entdecken Sie hier die komplette Liste des RTÉ-Player-Sportangebots

Land: Australien

Sportart: Radsport, Eiskunstlauf, Fußball (u.a. FIFA-WM, Italienische Frauen-Fußballliga), Kunstturnen, Motocross/Superbike, Leichtathletik

Entdecken Sie hier die komplette Liste des SBS-On-Demand-Sportangebots

Land: Österreich

Sportart: Autorennsport (u.a. Formel 1 und Le Mans), Fußball (u.a. Champions League, DFB Pokal, FIFA-WM, UEFA Europa League, UEFA-Europapokalwettbewerbe), Golf (u.a. LIV), Eishockey, MotoGP, Rallyesport, Segeln, Skifahren, Superbike, Tennis

Entdecken Sie hier die komplette Liste des Servus-TV-Sportangebots

Land: Australien

Sportart: AFL, Commonwealth Games, Cricket (u.a. T20 und The Ashes), Radsport, Völkerball, Golf (u.a. LIV), Pferderennen, Korbball, NFL, ONE Championship MMA, Supercross, Surfen, Tischtennis, Leichtathletik

Entdecken Sie hier die komplette Liste des 7Plus-Sportangebots

Land: Schweden

Sportart: Basketball, Curling, Reitsport, Unihockey, Fußball (u.a. FIFA-WM, internationale Spiele der Frauen und Männer, schwedische Meisterschaft), Handball, Eishockey (SDHL, SHL), Rallyesport, Skifahren, Schwimmen, Leichtathlethik

Entdecken Sie hier die komplette Liste des SVT-Play-Sportangebots

Land: Australien

Sportart: Basketball (NBL), Bellator MMA, Fußball (u.a. A-League, Matildas, Socceroos), Formel 1 (Großer Preis von Australien), Pferderennen (u.a. Melbourne Cup), MotoGP

Entdecken Sie hier die komplette Liste des 10-play-Sportangebots

Land: Frankreich

Sportart: Fußball (UEFA-Europapokalwettbewerbe), Formel 1 (Großer Preis von Frankreich), Handball, NFL (Super Bowl), Rugby (Herren- und Damen-WM)

Entdecken Sie hier die komplette Liste des TF1-Sportangebots

Land: Neuseeland

Sportart: Boxen, Cricket, Angeln, Jagen, Les Mills

Entdecken Sie hier die komplette Liste des TVNZ-Sportangebots

Kostenlose Sport-Streaming-Seiten nach Sportart

AFL: 7plus

Leichtathletik: CBC, DR TV, France TV, RTBF, RTÉ Player, SBS On Demand, 7Plus, SVT Play

Badminton: BBC iPlayer, DR TV

Basketball: BBC, CBC, 9Now, RaiPlay, SVT Play, 10 play

Bellator MMA: BBC iPlayer, 10 play

Boxen: BBC iPlayer, My5, ProSieben, TVNZ

Commonwealth Games: BBC, CBC, 7Plus

Kricket: 7plus, TVNZ

Curling: CBC, SVT Play

Radsport: CBC, DR TV, NOS, RaiPlay, RTBF, SBS On Demand

Darts: ITVX, ProSieben

Eiskunstlauf: BBC iPlayer, CBC, SBS On Demand

Fußball: ARD, BBC iPlayer, Channel 4, DR TV, France TV, ITVX, ProSieben, Raiplay, RTBF, SBS On Demand, Servus TV, 7plus, SVT Play, 10 play

Football (NFL): ITVX, My5, 7Plus, ProSieben/Ran, TF1

Formel 1: Channel 4, NOS, RTBF, Servus TV, 10 play, TF1

Golf: The CW (USA), LIV Golf+ (USA), Masters.com (USA), 9Now, Servus TV, 7Plus

Handball: ARD, DR TV, France TV, SVT Play, TF1

Pferderennen: ITVX, RaiPlay, 7Plus, 10 play,

Eishockey: CBC, ProSieben/Ran, Servus TV, SVT Play

MotoGP: RTBF, Servus TV, 10 play

Rugby: BBC iPlayer, CBC, Channel 4, France TV, ITVX, 9Now, ProSieben, RTÉ Player, Rugby Sevens Match Centre, TF1

Tischtennis: 7plus

Tennis: BBC iPlayer, BBC, France TV, ITVX, 9Now, RaiPlay, RTBF, Servus TV

Skifahren: ARD, CBC, DR TV, Servus TV, SVT Play

Schwimmen: CBC, France TV, 9Now, SVT Play

Volleyball: CBC, France TV, RaiPlay

Wrestling: ITVX (AEW), My5 (WWE), ProSieben