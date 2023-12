WK rugby 2023: live online kijken in Nederland

Maak je klaar voor een spannend WK rugby 2023! De actie begint op vrijdag 8 september in Frankrijk, terwijl Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland op zoek zijn naar hun vierde WK-titels. De Springboks versloegen Engeland vier jaar geleden en keren terug op het veld om de eerste herhaalde winnaars in de geschiedenis van het wereldkampioenschap te worden. Frankrijk hoopt dan weer het vierde gastland te worden dat het WK wint.

Gelukkig hoef je niet in Frankrijk te zijn om van het rugby te genieten. Met ExpressVPN kun je veilig en in supersnel HD het WK rugby 2023 live kijken waar je ook bent.

Datum 8 september t/m 28 oktober 2023 Aantal landen 20 (93 kwalificatie) Locatie Frankrijk Aantal wedstrijden 48

WK rugby 2023: gratis wedstrijden kijken

Je kunt het WK rugby 2023 met een VPN streamen in slechts een paar eenvoudige stappen:

Neem ExpressVPN. Maak verbinding met de VPN-serverlocatie die overeenkomt met de zender die je wilt bekijken. Als je bijv. de gratis Australische uitzending wilt streamen, verbind dan met een veilige server in Sydney, Melbourne of Perth. Bekijk het schema van de zender waar je naar wilt kijken, zoals 9Now of ITVX. Veel kijkplezier!

WK rugby 2023 op je pc of laptop kijken? Download de ExpressVPN-add-on voor Chrome, Firefox of Edge voor de beste streamingervaring.

Hoewel je het WK rugby 2023 kunt kijken door verbinding te maken met een VPN-serverlocatie in een ander land dan het jouwe, kan dit in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden van je streamingdienst en ExpressVPN. ExpressVPN is een beveiligings- en privacytool die niet bedoeld is om auteursrechten te omzeilen. We kunnen niet zien of controleren wat je doet wanneer je verbonden bent met onze VPN-dienst, dus vertrouwen we erop dat je de entertainmentindustrie en gebruiksvoorwaarden respecteert.

ITVX

Prijs: gratis

Locatie: Verenigd Koninkrijk

ITVX (voorheen ITV Hub) biedt zowel on-demand inhoud als live-evenementen, inclusief gratis streams van elke WK rugby-wedstrijd van 2023. Controleer het schema voordat je afstemt!

Zo kijk je ITVX

TF1

Prijs: gratis

Locatie: Frankrijk

TF1 zal de wedstrijden van Frankrijk (en een paar van de andere grote poulewedstrijden) gratis uitzenden. TF1 beschikt over een hoogwaardige streamingdienst, waardoor je de wedstrijden in kristalhelder HD kunt bekijken, waar je ook bent!

Kijk het WK rugby op tv

9Now

Prijs: gratis

Locatie: Australië

Het Australische Channel 9 zal alle WK rugby-wedstrijden van het Australische team uitzenden (en de finale, ongeacht of de Wallabies het halen of niet). Kijkers kunnen afstemmen via de 9Now-website of via de mobiele apps voor iOS en Android. Mogelijk moet je een geldige Australische postcode invoeren (bijv. 2000 of 3001) om je aan te melden, maar het is geheel gratis.

Stream 9Now met een VPN

RTÉ en Virgin Media

Prijs: gratis

Locatie: Ierland

De Ierse free-to-air-kanalen RTÉ en Virgin Media zenden alle 48 wedstrijden van het WK rugby 2023 uit. Beide diensten zullen de wedstrijden van Ierland en de finale van het wereldkampioenschap uitzenden.

Kijk RTÉ Player met een VPN

RAI

Prijs: gratis

Locatie: Italië

RaiPlay zendt tijdens het WK rugby 2023 wedstrijden van het Italiaanse team en andere topwedstrijden uit. Je kunt kijken via je browser of via de apps voor iOS en Android. Met RaiPlay kun je ook andere sporten, waaronder voetbal, en duizenden Italiaanse films en tv-programma’s live en on-demand streamen.

Zo kijk je rugby met RaiPlay

Waarom heb je een VPN nodig om het WK rugby 2023 te kijken?

Een huisgemaakte maaltijd en het zingen van het volkslied van je land zijn niet de enige manieren om volop te genieten van het WK rugby 2023. Neem ExpressVPN voor optimaal kijkplezier. ExpressVPN biedt veilige, supersnelle servers in 105 landen wereldwijd en helpt je het wereldkampioenschap te streamen op je pc, smartphone, smart-tv of spelcomputer. Je kunt van maximaal vijf gelijktijdige verbindingen profiteren, zodat je met vrienden of familie alle actie in kristalhelder HD kunt volgen.

Beste VPN om het WK rugby 2023 te kijken

ExpressVPN is de beste VPN voor het veilig streamen van het gehele WK rugby 2023. Dankzij onze supersnelle servers hoef je geen seconde van de actie te missen, ongeacht je apparaat. ExpressVPN biedt eenvoudig te gebruiken apps voor Windows, Mac, Android en iOS, evenals platforms die andere VPN-bedrijven niet ondersteunen, zoals Linux, Android TV, Amazon Fire TV en routers, plus add-ons voor Chrome, Firefox en Edge. Als je hulp nodig hebt, biedt ExpressVPN dag en nacht ondersteuning via livechat, en je kunt profiteren van 30 dagen geld-terug-garantie!

Belangrijkste kenmerken:

Supersnelle, veilige servers in 105 landen wereldwijd

Maximaal 8 gelijktijdige verbindingen (bij een abonnement van 6 of 12 maanden)

5-sterren klantenservice met dag en nacht livechat-ondersteuning

Strikt privacybeleid: we bewaren geen gegevens van activiteiten of verbindingen

Uitgebreide ondersteuning met handleidingen en video’s om problemen op te lossen

De meest geavanceerde VPN-servertechnologie in de branche, TrustedServer, wist gegevens bij elke herstart

Onze geavanceerde beveiligingsfuncties beschermen je telefoon tegen malware en andere verdachte tracking-apps

Het baanbrekende Lightway-protocol biedt hogere snelheden, beveiliging en betrouwbaarheid, vooral op mobiel

Kijk het WK rugby 2023 op tv

Waar kun je het WK rugby 2023 in jouw land kijken?

Zij de bovenstaande gratis uitzendingen geen optie voor jou? Dan kun je het WK rugby 2023 volgen via andere streamingdiensten, waarvan sommige gratis proefversies aanbieden.

Kijk het WK rugby 2023 in Nederland

Ziggo Sport

Prijs: vanaf 22,95 EUR per maand

Locatie: Nederland

Alleen de sportzender Ziggo Sport heeft in Nederland de uitzendrechten voor het WK rugby 2023. Stem af op kanaal 14 om alle wedstrijden van het wereldkampioenschap live te kijken op tv of livestream via Ziggo GO. Een tv-abonnement met Ziggo GO kost minimaal 22,95 EUR per maand, mogelijk moet je er voor bepaalde sportzenders een Ziggo Sport Totaal-pakket bijnemen (14,95 EUR per maand).

Kijk het WK rugby 2023 in de Verenigde Staten

Peacock

Prijs: 6 USD per maand

Locatie: Verenigde Staten



Peacock biedt een live uitzending van elke wedstrijd van het WK rugby 2023. Er is geen gratis proefversie beschikbaar.

CNBC/NBC

Prijs: vanaf 35 USD per maand

Locatie: Verenigde Staten

CNBC zal tijdens het toernooi vijftien wedstrijden live uitzenden, terwijl NBC toegiften van vier wedstrijden zal uitzenden, waaronder twee kwartfinales en de finale. De beste manier om deze uitzendingen te zien, is via Sling TV Blue, YouTube TV, Fubo, Hulu+Live TV of DirecTV Stream. Fubo, YouTube TV en DirecTV Stream bieden gratis proefversies.

Kijk het WK rugby 2023 in Australië

Stan Sport

Prijs: vanaf 20 AUD per maand

Locatie: Australië



Elke wedstrijd van het WK rugby 2023 kan zonder advertenties, live en on-demand worden gestreamd via Stan Sport. De Australische omroep biedt een gratis proefperiode van zeven dagen aan bij het add-on-pakket.

NB: Mogelijk heb je een Australische creditcard/debetkaart en postcode nodig om je aan te melden.

Kijk het WK rugby 2023 op tv

Kijk het WK rugby 2023 in Canada

TSN

Prijs: 20 CAD per maand of 200 CAD per jaar

Locatie: Canada

TSN biedt alle 48 wedstrijden van het wereldkampioenschap rugby aan. Houd er rekening mee dat je een Canadese creditcard nodig hebt om je te abonneren.

Kijk het WK rugby 2023 in Nieuw-Zeeland

Sky Sport NZ

Prijs: 40 NZD per maand of 400 NZD per jaar

Locatie: Nieuw-Zeeland



Sky Sport NZ zal alle 48 wedstrijden van het WK rugby 2023 uitzenden, waarvan 12 free-to-air-wedstrijden (zes live) te zien zijn op Prime NZ. De livewedstrijden moeten één halve finale, de play-off om de derde plaats en de finale omvatten. Er zijn geen gratis proefversies beschikbaar.

Kijk rugby op tv

WK rugby 2023: schema

Hieronder vind je het WK rugby 2023-schema. Houd er rekening mee dat alle wedstrijden gedurende het hele toernooi gratis worden uitgezonden op ITVX (voorheen ITV Hub).

Wedstrijd Datum en tijd Frankrijk vs. Nieuw-Zeeland Vrijdag 8 september, 21.15 uur lokale tijd / 15.15 uur ET Italië vs. Namibië Zaterdag 9 september, 13.00 uur lokale tijd / 7.00 uur ET Ierland vs. Roemenië Zaterdag 9 september, 15.30 uur lokale tijd / 9.30 uur ET Australië vs. Georgië Zaterdag 9 september, 18.00 uur lokale tijd / 12.00 uur ET Engeland vs. Argentinië Zaterdag 9 september, 21.00 uur lokale tijd / 15.00 uur ET Japan vs. Chili Zondag 10 september, 13.00 uur lokale tijd / 7.00 uur ET Zuid-Afrika vs. Schotland Zondag 10 september, 17:45 uur lokale tijd / 11:45 uur ET Wales vs. Fiji Zondag 10 september, 13.00 uur lokale tijd / 7.00 uur ET Frankrijk vs. Uruguay Donderdag 14 september, 21.00 uur lokale tijd / 15.00 uur ET Nieuw-Zeeland vs. Namibië Vrijdag 15 september, 21.00 uur lokale tijd / 15.00 uur ET Samoa vs. Chili Zaterdag 16 september, 15.00 uur lokale tijd / 21.00 uur ET Wales vs. Portugal Zaterdag 16 september, 17:45 uur lokale tijd / 11:45 uur ET Ierland vs. Tonga Zaterdag 16 september, 21.00 uur lokale tijd / 15.00 uur ET Zuid-Afrika vs. Roemenië Zondag 17 september, 15.00 uur lokale tijd / 21.00 uur ET Australië vs. Fiji Zondag 17 september, 17:45 uur lokale tijd / 11:45 uur ET Engeland vs. Japan Zondag 17 september, 21.00 uur lokale tijd / 15.00 uur ET Italië vs. Uruguay Woensdag 20 september, 17:45 uur lokale tijd / 11:45 uur ET Frankrijk vs. Namibië Donderdag 21 september, 21.00 uur lokale tijd / 15.00 uur ET Argentinië vs. Samoa Vrijdag 22 september, 17:45 uur lokale tijd / 11:45 uur ET Georgië vs. Portugal Zaterdag 23 september, 14.00 uur lokale tijd / 8.00 uur ET Engeland vs. Chili Zaterdag 23 september, 17:45 uur lokale tijd / 11:45 uur ET Zuid-Afrika vs. Ierland Zaterdag 23 september, 21.00 uur lokale tijd / 15.00 uur ET Schotland vs. Tonga Zondag 24 september, 17:45 uur lokale tijd / 11:45 uur ET Wales vs. Australië Zondag 24 september, 21.00 uur lokale tijd / 15.00 uur ET Uruguay vs. Namibië Woensdag 27 september, 17:45 uur lokale tijd / 11:45 uur ET Japan vs. Samoa Donderdag 28 september, 21.00 uur lokale tijd / 15.00 uur ET Nieuw-Zeeland vs. Italië Vrijdag 29 september, 21.00 uur lokale tijd / 15.00 uur ET Argentinië vs. Chili Zaterdag 30 september, 15.00 uur lokale tijd / 9.00 uur ET Fiji vs. Georgië Zaterdag 30 september, 17:45 uur lokale tijd / 11:45 uur ET Schotland vs. Roemenië Zaterdag 30 september, 21.00 uur lokale tijd / 15.00 uur ET Australië vs. Portugal Zondag 1 oktober, 17:45 uur lokale tijd / 11:45 uur ET Zuid-Afrika vs. Tonga Zondag 1 oktober, 21.00 uur lokale tijd / 15.00 uur ET Nieuw-Zeeland vs. Uruguay Donderdag 5 oktober, 21.00 uur lokale tijd / 15.00 uur ET Frankrijk vs. Italië Vrijdag 6 oktober, 21.00 uur lokale tijd / 15.00 uur ET Wales vs. Georgië Zaterdag 7 oktober, 15.00 uur lokale tijd / 9.00 uur ET Engeland vs. Samoa Zaterdag 7 oktober, 17:45 uur lokale tijd / 11:45 uur ET Ierland vs. Schotland Zaterdag 7 oktober, 21.00 uur lokale tijd / 15.00 uur ET Japan vs. Argentinië Zondag 8 oktober, 13.00 uur lokale tijd / 7.00 uur ET Tonga vs. Roemenië Zondag 8 oktober, 17:45 uur lokale tijd / 11:45 uur ET Fiji vs. Portugal Zondag 8 oktober, 21.00 uur lokale tijd / 15.00 uur ET KWARTFINALE – Winnaar poule C vs. nummer twee in poule D Zaterdag 14 oktober, 17.00 uur lokale tijd / 11.00 uur ET KWARTFINALE – Winnaar poule B vs. nummer twee in poule A Zaterdag 14 oktober, 21.00 uur lokale tijd / 15.00 uur ET KWARTFINALE – Winnaar poule D vs. nummer twee in poule C Zondag 15 oktober, 17.00 uur lokale tijd / 11.00 uur ET KWARTFINALE – Winnaar poule A vs. nummer twee in poule B Zondag 15 oktober, 21.00 uur lokale tijd / 15.00 uur ET HALVE FINALE – Winnaar kwartfinale 1 vs. winnaar kwartfinale 2 Vrijdag 20 oktober, 21.00 uur lokale tijd / 15.00 uur ET HALVE FINALE – Winnaar kwartfinale 3 vs. winnaar kwartfinale 4 Zaterdag 21 oktober, 21.00 uur lokale tijd / 15.00 uur ET Play-off 3e plaats – Runner-up halve finale 1 vs. runner-up halve finale 2 Vrijdag 27 oktober, 21.00 uur lokale tijd / 15.00 uur ET FINALE – Winnaar halve finale 1 vs. winnaar halve finale 2 Zaterdag 28 oktober, 21.00 uur lokale tijd / 15.00 uur ET

WK rugby 2023: quoteringen

Wie wint het WK rugby 2023? Hier zijn de laatste quoteringen volgens het FanDuel Sportsbook.

Land Quotering Frankrijk +280 Nieuw-Zeeland +300 Zuid-Afrika +380 Ierland +470 Australië +1100 Engeland +1400 Argentinië +2200 Wales +3400 Schotland +3700 Fiji +8500 Japan +16000 Georgië +20000 Tonga +20000 Italië +20000 Samoa +20000 Namibië +20000 Roemenië +20000 Uruguay +20000 Chili +20000 Portugal +20000

Wanneer is het WK rugby 2023?

Het WK rugby 2023 wordt van 8 september t/m 28 oktober 2023 in Frankrijk gehouden. De openingswedstrijd en de finale worden allebei gespeeld in het Stade de France in Saint-Denis.

Waar zal het WK rugby 2023 plaatsvinden?

Het wereldkampioenschap rugby 2023 wordt gehouden in Frankrijk dat voor de derde keer het gastland is van het toernooi. Frankrijk organiseerde het WK rugby eerder in 2007 op eigen kracht, en in 1991 samen met Engeland, Ierland, Schotland en Wales.

Welke teams doen mee aan het WK rugby 2023?

Poule A Poule B Poule C Poule D Frankrijk (gastland) Ierland Australië Argentinië Italië Roemenië Fiji Chili Namibië Schotland Georgië Engeland Nieuw-Zeeland Zuid-Afrika Portugal Japan Uruguay Tonga Wales Samoa

Recente winnaars van het WK rugby

Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland hebben historisch gezien het WK rugby gedomineerd. Hier is een volledige lijst met winnaars.

Jaar Winnaar Gastland 1987 Nieuw-Zeeland Australië en Nieuw-Zeeland 1991 Australië Engeland, Frankrijk, Ierland, Schotland en Wales 1995 Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1999 Australië Wales 2003 Engeland Australië 2007 Zuid-Afrika Frankrijk 2011 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 2015 Nieuw-Zeeland Engeland 2019 Zuid-Afrika Japan 2023 N.t.b. Frankrijk

ExpressVPN is een VPN-dienst die niet bedoeld is om auteursrechten te omzeilen. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden van ExpressVPN en je contentprovider voor meer informatie.

Veelgestelde vragen over het WK rugby 2023 Komt het WK rugby op tv? Ja, het WK rugby 2023 komt op tv! Netwerken en diensten die wedstrijden uitzenden zijn onder meer Ziggo Sport, NBC, TSN, 9Now en ITVX. Zal Peacock het WK rugby 2023 uitzenden? Ja, Peacock biedt een live uitzending van elke WK rugby-wedstrijd van 2023. Er zijn geen gratis proefversies beschikbaar. Hoe kan ik het WK rugby 2023 in Nederland kijken? Alleen de sportzender Ziggo Sport heeft in Nederland de uitzendrechten voor het WK rugby 2023. Stem af op kanaal 14 om alle wedstrijden van het wereldkampioenschap live te kijken op tv of livestream via Ziggo GO. Is het WK rugby 2023 gratis te bekijken op Amazon Prime? Nee, het WK rugby is niet gratis te bekijken op Amazon Prime. Als je alle WK rugby-wedstrijden gratis wilt kijken, raden we ITVX (voorheen ITV Hub) aan, die zowel on-demand inhoud als live-evenementen biedt, inclusief gratis streams van elke WK rugby-wedstrijd van 2023. Staat het WK rugby op YouTube TV? Ja, YouTube TV zal het WK rugby uitzenden. Je kunt wedstrijden bekijken via CNBC en NBC. YouTube TV biedt ook een gratis proefperiode, zodat je het kunt uitproberen voordat je een abonnement afsluit. Wordt het WK rugby 2023 gratis uitgezonden? Ja, het WK rugby 2023 zal in sommige landen gratis worden uitgezonden, waaronder het Verenigd Koninkrijk (ITVX), Australië (9Now) en Frankrijk (TF1). Hoe kan ik WK rugby 2023-tickets krijgen? De officiële ticketwebsite voor het WK rugby 2023 is https://tickets.rugbyworldcup.com/. Voor sommige wedstrijden zijn nog kaartjes verkrijgbaar, maar de verkoop gaat hard! Hoeveel kosten tickets voor het WK rugby 2023? De prijzen van tickets voor het WK rugby 2023 variëren afhankelijk van de wedstrijd, het stadion en de ticketcategorie. Kaartjes voor poulewedstrijden beginnen bij 10 EUR (11 USD) voor categorie 4-zitplaatsen en lopen op tot 300 EUR (324 USD) voor categorie 1-zitplaatsen. Kaartjes voor knock-outwedstrijden beginnen bij 40 EUR (43 USD) voor categorie 4-zitplaatsen en lopen op tot 950 EUR (1.027 USD) voor categorie 1-zitplaatsen. Tickets voor de finale beginnen bij 75 EUR (81 USD) voor categorie 4 en lopen op tot 550 EUR (595 USD) voor categorie 1. Kan ik het WK rugby 2023 op mijn pc streamen? Ja. Als je de streamingdienst vanuit een webbrowser gebruikt, zorg er dan voor dat je ook de ExpressVPN-add-on voor Chrome, Firefox of Edge installeert. De extensie biedt een aantal functies om veelvoorkomende streamingproblemen op te lossen. Kan ik het WK rugby 2023 op mijn telefoon of tablet streamen? Ja. ExpressVPN heeft apps voor elk mobiel apparaat, inclusief iOS en Android. Hoe kan ik het WK rugby 2023 op mijn tv streamen met een VPN? Kort gezegd zijn er vijf verschillende manieren om sport op je tv te streamen met ExpressVPN: – Met de native app voor een smart-tv of streamingapparaat

– Door te streamen op je computer en verbinding te maken met de tv met een HDMI-kabel

– Door draadloos te spiegelen of te casten naar je tv of streamingapparaat vanaf je pc of mobiele apparaat

– Door verbinding te maken met een voor ExpressVPN geschikte router. Die maakt het mogelijk om een onbeperkt aantal apparaten tegelijk te verbinden met verschillende serverlocaties

– Met MediaStreamer, de oplossing van ExpressVPN voor apparaten waarop geen VPN geïnstalleerd kan worden, zoals bijvoorbeeld bepaalde streamingappaten en spelcomputers. Je hoeft MediaStreamer maar een keer te installeren, maar het biedt niet e volledige veiligheidsvoordelen van een VPN. Voor meer informatie over alle manieren om ExpressVPN op je tv te krijgen, klik hier of neem dag en nacht contact op met onze klantenservice voor stapsgewijze instructies. Ik heb verbinding gemaakt met de VPN, maar mijn internetsnelheid is traag! Als je internetsnelheid laag is of je streaming lijkt te vertragen, zijn er een paar mogelijke redenen: – De afstand van je geselecteerde VPN-serverlocatie tot je fysieke locatie

– Je verbindingstype (bekabelde verbindingen zijn betrouwbaarder dan draadloze verbindingen)

– Suboptimale interconnectiviteit tussen de VPN en je ISP

– Langzame internetverbindingssnelheid op je locatie

– Je apparaattype en verwerkingskracht Probeer elk van de volgende stappen om het probleem op te lossen: – Download de nieuwste versie van ExpressVPN

– Verbind met een andere VPN-serverlocatie

– Wijzig je VPN-protocol Als je elk van de bovenstaande oplossingen probeert en nog steeds problemen ondervindt met je streamingsnelheid, neem dan dag en nacht contact op met de ExpressVPN-klantenservice en er zal binnen enkele seconden iemand bij je zijn. Ik ben verbonden met de voorgestelde VPN-serverlocatie, maar ik kan niet inloggen op de streamingdienst! Geen zorgen! De serverbelasting verandert snel (vooral wanneer veel mensen bepaalde evenementen proberen te bekijken), maar dat is precies waarom ExpressVPN over de hele wereld supersnelle servers heeft. Als je bijvoorbeeld toegang probeert te krijgen tot een site in de VS of Duitsland, probeer dan verbinding te maken met een andere serverlocatie in die landen. Als je verbinding probeert te maken met een land met één serverlocatie, is de eerste stap het controleren van je locatie-instellingen. Als je een mobiel apparaat gebruikt, verbreek dan de verbinding met de VPN, schakel de locatiediensten uit en maak vervolgens opnieuw verbinding met de VPN. Op zowel Windows- als Mac-computers kun je Locatievoorzieningen uitschakelen in het menu Privacy- en beveiligingsinstellingen. Voor meer hulp kun je altijd praten met onze klantenservice die dag en nacht beschikbaar is via livechat. Welke andere streamingdiensten kan ik bekijken met ExpressVPN? ExpressVPN werkt naadloos samen met de populairste streaming-apps van over de hele wereld. Als je een VPN gebruikt voor streaming, kun je veilig kijken in supersnelle HD met onbeperkte bandbreedte, zonder ISP-beperking (wat soms de snelheid kan vertragen). Als je jouw favoriete team overal wilt volgen, zelfs terwijl je op reis bent of gebruikmaakt van onbeveiligde netwerken zoals openbare wifi, is ExpressVPN een geweldige manier om je sportstreamingervaring te verbeteren.