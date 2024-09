ExpressVPN Rechtencentrum

Digitale rechten bij ExpressVPN

ExpressVPN heeft zich vanaf het begin ingezet om een veiliger en vrijer internet te bouwen—sterker nog, ons doel bij de oprichting was om effectievere en toegankelijkere tools voor censuur omzeiling te bieden dan voorheen beschikbaar waren. Ons geloof in de digitale rechten van het individu is al meer dan tien jaar de leidraad voor ons werk. Onze toewijding aan het beschermen van kwetsbaren heeft direct invloed gehad op de technologieën die we hebben ontwikkeld. Daarom hebben we ontwikkeld wat volgens ons het enige VPN-protocol is dat vanaf de basis is opgebouwd om obfuscatie te ondersteunen, wat cruciaal is in landen waar censuur wijdverbreid is. Het is ook de reden waarom we de eerste grote aanbieder werden die onze VPN-servers ontwierp om alleen op RAM te draaien, omdat we de risico's van het in beslag nemen van servers—soms door overheidsinstanties—maar al te goed begrijpen.

Tegenwoordig is het vanzelfsprekend dat mensen deelnemen aan de digitale elementen van onze samenleving, maar de noodzaak om online deel te nemen mag niet vereisen dat mensen automatisch afstand doen van hun fundamentele mensenrechten, waaronder autonomie, gemeenschap, waardigheid en gelijkheid. In wezen moeten mensen hun eigen online ervaringen kunnen beheersen en zelf kunnen kiezen hoeveel informatie ze online delen.

Om mensenrechtenverdedigers hun werk te laten doen, hebben ze een vrij en open internet nodig. Maar omdat webgebaseerde technologieën centraal staan in de communicatie, worden ze geconfronteerd met bedreigingen zoals overheidstoezicht en het afsluiten van het internet. Ons product helpt mensen zichzelf beter te beschermen tegen toezicht, censuur te omzeilen en hun rechten te waarborgen. We weten dat dit cruciaal is voor activisten, en we hebben direct samengewerkt met veel organisaties en activisten om hun werk mogelijk te maken.

In het afgelopen decennium hebben we in onze nauwe samenwerking met journalisten en activisten gezien hoe cruciaal het is om toegang te hebben tot tools voor verbondenheid en bescherming. Vrije toegang tot sociale media en het bredere internet is essentieel voor burgers om te verbinden, te organiseren en onderdrukking te overwinnen—en wij bestaan om een deel van de oplossing te zijn.