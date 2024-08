Hoe je de 2024 Leagues Cup op tv live kunt streamen

Je kunt de 2024 Leagues Cup live streams eenvoudig en veilig kijken met een VPN door slechts een paar simpele stappen te volgen:

Neem ExpressVPN. Verbind met de VPN-serverlocatie die overeenkomt met de omroep die je wilt bekijken. Amerikaanse fans moeten bijvoorbeeld verbinding maken met een beveiligde server in de VS om hun lokale omroepen te streamen. Veel kijkplezier!

Kijk je op een computer? Voor de beste streamingervaring, gebruik de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox, of Edge.

Hoe je 2024 Leagues Cup live streams kunt kijken met gratis proefperiodes

Wereldwijd

Apple TV+

Prijs: Variabel

Voetbalfans wereldwijd kunnen het hele Leagues Cup-toernooi volgen—inclusief wedstrijden met Lionel Messi en Inter Miami—op Apple TV+, dat elke Leagues Cup-wedstrijd aanbiedt tijdens het zomertoernooi van 2024. Meld je aan voor de MLS Season Pass, dat elke Leagues Cup-wedstrijd omvat, evenals live MLS-wedstrijden en MLS Cup play-offwedstrijden. Met een MLS Season Pass-abonnement hoeven fans zich geen zorgen te maken over storingen!

De MLS Season Pass is momenteel beschikbaar voor 50 USD in de VS, in plaats van 100 USD toen het seizoen begon. Zorg ervoor dat je gebruikmaakt van de Multiview-functie van Apple TV om meerdere wedstrijden tegelijk te bekijken! Apple TV+ biedt een 7-daagse gratis proefperiode.

Hoe kun je streamen op een grootbeeld-tv

Verenigde Staten

YouTube TV

Prijs: 73 USD/maand en hoger

Kanalen: FS1

FS1 zal 16 Leagues Cup-wedstrijden uitzenden tot en met de ronde van 16 en YouTube TV biedt Amerikanen toegang tot FS1 (evenals een hele reeks andere sport- en entertainmentkanalen). Mogelijk moet je een Amerikaanse postcode invoeren (bijv. 10022, 48104, enz.), maar ze accepteren veel verschillende betaalmethoden. Als je je niet wilt vastleggen op YouTube TV, maak dan gebruik van de gratis proefperiode.

Let op: Mogelijk heb je een geldige Amerikaanse creditcard/debitcard of PayPal nodig om je te abonneren. Anders kun je je nog steeds abonneren via Google Play, zelfs als je geen Amerikaanse creditcard/debitcard hebt.

Kijk YouTube met ExpressVPN

Fubo

Prijs: 80 USD/maand

Kanalen: FS1

Fubo biedt nog een eenvoudige manier voor Amerikaanse fans om de 2024 Leagues Cup-wedstrijden online te streamen. Gebruik de 7-daagse gratis proefperiode op Fubo om al je favoriete voetbalwedstrijden live te kijken. Je hebt een Amerikaanse creditcard/debitcard nodig om je te abonneren. Het factuuradres kan bepalen welke lokale kanalen beschikbaar zijn, en je kunt mogelijk je locatie niet wijzigen.

Stream Fubo met een VPN

DirecTV Stream

Prijs: 85 USD/maand en hoger

Kanalen: FS1

DirecTV Stream is vaak aan de prijzige kant, maar als je de voorkeur geeft aan een kabelvrije dienst boven een extra streaming-app om geselecteerde Leagues Cup-wedstrijden te bekijken die op FS1 worden uitgezonden, is het een geweldige optie. De dienst biedt een 5-daagse gratis proefperiode.

Kijk met DirecTV Stream

Andere manieren om Leagues Cup live streams te kijken

Canada

TSN+

Prijs: 20 CAD/maand

Fans in Canada kunnen Leagues Cup live streams kijken op TSN+, dat geselecteerde wedstrijden zal uitzenden gedurende het toernooi van 2024.

Let op: Je hebt mogelijk een Canadese betaalmethode nodig om je te abonneren.

Verenigde Staten

Hulu + Live TV

Prijs: 77 USD/maand en hoger

Kanaal: FS1

Hulu + Live TV is een andere geweldige manier voor Amerikaanse voetbalfans om deze zomer live Leagues Cup-wedstrijden te bekijken—beschikbaar op FS1. Er zijn geen gratis proefperiodes beschikbaar.

Let op: Mogelijk moet je een geldige Amerikaanse postcode (bijv. 10012, 48104) en creditcard opgeven.

Kijk Hulu met een VPN

Sling TV

Prijs: Variabel

Kanalen: FS1

Sling TV biedt Amerikaanse kijkers toegang tot FS1 via het Sling Blue-pakket. Houd er echter

rekening mee dat Sling geen gratis proefperiode meer aanbiedt.

Stream voetbal met Sling

Kan ik een VPN gebruiken om de 2024-25 Leagues Cup vanuit een ander land te kijken?

Sommige gebruikers kijken de 2024-25 Leagues Cup op tv door verbinding te maken met een VPN-server in een ander land dan hun eigen land, maar dit kan in strijd zijn met auteursrechten of de gebruiksvoorwaarden van de streamingdienst. ExpressVPN is een privacy- en beveiligingshulpmiddel, en het gebruik ervan om auteursrechten te omzeilen is in strijd met onze Servicevoorwaarden. We kunnen niet zien of controleren wat je doet terwijl je verbonden bent met onze VPN, dus je bent zelf verantwoordelijk voor ervoor te zorgen dat je gebruik voldoet aan alle relevante voorwaarden en wetten.

Beste VPN voor het kijken van 2024 Leagues Cup live streams

ExpressVPN is de beste VPN voor het live streamen van Leagues Cup-voetbalactie. Met next-gen 10-Gbps-servers op locaties over de hele wereld kun je genieten van de volledige privacybescherming van een VPN op je favoriete apparaten, waaronder Windows, Mac, Android en iOS, om nog maar te zwijgen van een scala aan manieren om te streamen op je grote scherm-tv. Als je onderweg hulp nodig hebt, biedt ExpressVPN 24/7 live chat-ondersteuning en een risicovrije 30-dagen geld-terug-garantie!

Wat is de Leagues Cup?

De Leagues Cup is een jaarlijks voetbaltoernooi tussen 47 clubs—all 29 Major League Soccer (Verenigde Staten en Canada) en 18 Liga MX (Mexico) teams—dat plaatsvindt in stadions in de VS en Canada. Teams (inclusief Lionel Messi’s Inter Miami) strijden in een Wereldbeker-achtige clubcompetitie met een groepsfase gevolgd door knock-out rondes tot de finale op 25 augustus, 2025. De drie beste teams aan het einde van het Leagues Cup-seizoen kwalificeren zich ook voor de CONCACAF Champions Cup.

Wanneer begint de 2024 Leagues Cup?

De 2024 Leagues Cup begint 26 juli 2024, en duurt tot 25 augustus 2024.

Stream MLS-wedstrijden live

2024 Leagues Cup schema

Je kunt het volledige wedstrijdschema voor de 2024 Leagues Cup vinden op de officiële website. Hieronder staan belangrijke data voor het toernooi.

Fase Data Groepsfase 26 juli–6 augustus 2024 Ronde van 32 7–9 augustus 2024 Ronde van 16 12-13 augustus 2024 Kwartfinales 16-17 augustus 2024 Halve finales 20 of 21 augustus 2024 Derde plaats 25 augustus 2024 Finale 25 augustus 2024

Welke teams doen mee aan de 2024 Leagues Cup?

Team Competitie Atlas Liga MX Atlético San Luis Liga MX C.D. Guadalajara Liga MX Club América Liga MX Club León Liga MX Cruz Azul Liga MX Juárez Liga MX Mazatlán Liga MX Monterrey Liga MX Necaxa Liga MX Pachuca Liga MX Puebla Liga MX Querétaro Liga MX Santos Laguna Liga MX Tijuana Liga MX Toluca Liga MX UANL Liga MX UNAM Liga MX Atlanta United FC MLS Austin FC MLS Canada CF Montréal MLS Canada Toronto FC MLS Canada Vancouver Whitecaps FC MLS Charlotte FC MLS Chicago Fire FC MLS Colorado Rapids MLS Columbus Crew MLS D.C. United MLS FC Cincinnati MLS FC Dallas MLS Houston Dynamo FC MLS Inter Miami CF MLS LA Galaxy MLS Los Angeles FC MLS Minnesota United FC MLS Nashville SC MLS New England Revolution MLS New York City FC MLS New York Red Bulls MLS Orlando City SC MLS Philadelphia Union MLS Portland Timbers MLS Real Salt Lake MLS San Jose Earthquakes MLS Seattle Sounders FC MLS Sporting Kansas City MLS St. Louis City SC MLS