Waar kun je naar de Engelse Premier League kijken in 2025

Hoe stream je de Premier League live met een VPN

Los veelvoorkomende streamingproblemen op en kijk EPL-wedstrijden op jouw manier. Het kost slechts een paar minuten.

Neem ExpressVPN. Verbind met een VPN-serverlocatie die overeenkomt met je streamingdienst. Britse fans kunnen bijvoorbeeld verbinden met een server in het VK om wedstrijden op Boxing Day en doordeweekse dagen te kijken via Amazon Prime Video. Maak je k laar voor de aftrap!

Neem ExpressVPN

Waarom je een VPN nodig hebt om de Premier League online te kijken

Het kijken van de Premier League kan lastig zijn als je vastzit achter streamingblokkades op het wifi-netwerk van je school of werkplek. Een VPN lost dit probleem op door je internetverkeer te versleutelen, zodat het netwerk je activiteit niet kan volgen, en stelt je in staat beperkingen te omzeilen zodat je geen actie hoeft te missen.

Een VPN kan ook helpen als je internetprovider je verbinding vertraagt bij het detecteren van streaming, vooral tijdens piekuren. Sterke VPN-encryptie verbergt je activiteit en voorkomt deze vertragingen, zodat je soepel en zonder onderbrekingen voetbal kunt streamen.

Beste VPN om Premier League-livestreams te kijken

ExpressVPN heeft alles wat je nodig hebt in een sportstreaming-VPN, en nog veel meer. Met 10-Gbps-servers in 105 landen kun je altijd verbinden met een locatie waar je dat nodig hebt. De servers bieden ultrasnelle VPN-snelheden voor soepel en probleemloos streamen, zelfs in 4K. Je kunt naadloos verbinden met grote streamingplatforms die Premier League-wedstrijden uitzenden, waaronder Prime Video, discovery+ en vele anderen.

Met één ExpressVPN-account kun je tot 8 apparaten tegelijk verbinden; perfect voor huishoudens met meerdere streamingbehoeften. Het is eenvoudig in te stellen, zelfs als je nog onbekend bent met VPN’s. Probeer ExpressVPN zonder risico met een 30 dagen geld-terug-garantie.

Neem ExpressVPN

Waar de Premier League kijken: gratis proefperiode

Er zijn geen volledig gratis platforms om de Premier League live te streamen, maar we hebben verschillende opties gevonden over de hele wereld die een gratis proefperiode bieden voor nieuwe abonnees. Je kunt van deze gratis proefperiodes gebruikmaken om enkele Premier League-wedstrijden gratis te bekijken.

Streamingplatform Wedstrijden Gratis proefperiode Land Amazon Prime Video 20 exclusieve wedstrijden 30 dagen VK discovery+ Alle wedstrijden uitgezonden op TNT Sports 7 dagen VK Sky Sport Now Alle wedstrijden 7 dagen Nieuw-Zeeland Fubo Alle wedstrijden 7 dagen Canada DirecTV Stream Wedstrijden uitgezonden op NBC en USA Network 5 dagen VS Fubo Wedstrijden uitgezonden op NBC en USA Network 7 dagen VS Hulu + Live TV Wedstrijden uitgezonden op NBC en USA Network 3 dagen VS YouTube TV Wedstrijden uitgezonden op NBC en USA Network Afhankelijk VS

Als je school- of werkplek-wifi streamingapps blokkeert, gebruik dan ExpressVPN om beperkingen te omzeilen en elke wedstrijd live te kijken, waar je ook bent. Zorg er gewoon voor dat je verbindt met een server die overeenkomt met je locatie. Als je bijvoorbeeld in het VK kijkt via Prime Video, verbind dan met een van de serverlocaties in het VK.

Neem ExpressVPN

Hoe kijk je de Premier League in de VS

NBC en USA Network

NBC bezit de exclusieve uitzendrechten van de Engelse Premier League in de VS. Elke speeldag worden er geselecteerde wedstrijden uitgezonden, sommige op USA Network en andere op het gratis toegankelijke NBC TV. Verschillende streamingplatforms bieden beide zenders aan, waaronder Fubo, Hulu + Live TV en YouTube TV.

Peacock

Je kunt elke Premier League-wedstrijd kijken op Peacock. De meeste wedstrijden zijn live beschikbaar, met uitzondering van wedstrijden die worden uitgezonden op NBC of USA Network; in die gevallen moet je wachten tot de volgende dag voordat de stream beschikbaar is. Peacock is aanzienlijk goedkoper dan andere streamingopties, waardoor het een goede keuze is voor fans met een beperkt budget.

Als je verbonden bent met een lokaal netwerk dat streamingplatforms blokkeert, kun je nog steeds de Premier League kijken met ExpressVPN. Maak verbinding met een van de serverlocaties in 12 Amerikaanse staten om beperkingen gemakkelijk te omzeilen.