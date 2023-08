Favoriet Bayern München is de Bundesliga-kampioen geworden in 2023. De breedspeler Sadio Mane van Liverpool, een van de meest veelbelovende spelers in de Premier League, heeft de Duitse club aan zijn 11e Bundesliga-titel op rij geholpen. Kan FC Bayern ook een 12e titel pakken in het seizoen 2023/24 dat 18 augustus 2023 van start gaat? Ontdek de beste manieren om de Bundesliga live te kijken.

Bundesliga live kijken met een VPN

Je kunt Bundesliga wedstrijden veilig streamen met een VPN door slechts een paar eenvoudige stappen te volgen:

Neem ExpressVPN. Maak verbinding met de VPN-serverlocatie die overeenkomt met de zender die je wilt bekijken. Als je bijvoorbeeld een Amerikaanse omroep wilt streamen, maak dan verbinding met een beveiligde server in de VS. Controleer het schema van de omroep die je wilt bekijken, zoals ESPN+ (VS), en vind de match die je wilt streamen. Geniet ervan!

Kijk je op een computer? Voor de beste streamingervaring gebruik je de ExpressVPN browserextensie voor Chrome, Firefox, of Edge.

Bundesliga kijken in Nederland

Andere Bundesliga-livestreams

ESPN+

Prijs: 10 USD per maand of 100 USD per jaar

Locatie: Verenigde Staten

ESPN+ heeft de Engelse uitzendrechten van de Bundesliga in de VS. De Amerikaanse zender biedt ook MLS en internationaal voetbal aan om live of on-demand te streamen, evenals andere sporten zoals NHL, PGA golf en meer.

Kijk je liever op het grote scherm? Leer meer over alle manieren om ExpressVPN op je tv te krijgen.

TNT Sports

Prijs: vanaf 25 GBP per maand

Locatie: Verenigd Koninkrijk

TNT Sports (voorheen bekend als BT Sport) heeft ook de uitzendrechten voor de Bundesliga in het VK. Deze service is alleen beschikbaar voor inwoners van het VK en Ierland. Je hebt geen BT breedband nodig om online sport te streamen, kies gewoon voor een Monthly Pass om contractvrij toegang te krijgen tot alle TNT Sports. Je kunt binnen 15 minuten aan de slag met de TNT Sports app of web player.

NB: Je hebt een BT ID nodig om de streams online te kijken. Om een BT ID te krijgen heb je een tv-licentie nodig, wat betekent dat je ook een geldige Britse postcode en een lokale bankpas moet opgeven om je te kunnen abonneren.

Volg de actie en de beste doelpunten van elke wedstrijd op het officiële Bundesliga YouTube-kanaal of het officiële Duitse voetbal YouTube-kanaal. De laatste biedt ook live verslag van geselecteerde DFB-Pokal-spellen.

Bundesliga: programma 2023/24

Datum Evenement 5 augustus, 2022–27 mei, 2023 2022–23 Bundesliga seizoen 29 juli, 2022–3 juni, 2023 2022–23 DFB-Pokal

Bekijk hier het volledige wedstrijdschema van de Bundesliga.

Bundesliga-wedstrijden 2023/24

Datum Wedstrijd 21 januari, 2023 RB Leipzig vs. Bayern München 28 januari, 2023 Hertha Berlin vs. Union Berlin 4 maart, 2023 Borussia Dortmund vs. RB Leipzig 11 maart, 2023 Schalke vs. Borussia Dortmund 1 april, 2023 Bayern München vs. Borussia Dortmund 1 april, 2023 Köln vs. Borussia Mönchengladbach 20 mei, 2023 Bayern München vs. RB Leipzig 6 augustus, 2023 Union Berlin vs. Hertha Berlin 10 september, 2023 RB Leipzig vs. Borussia Dortmund 17 september, 2023 Borussia Dortmund vs. Schalke