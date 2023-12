Het is altijd geweldig om op eigen terrein te winnen. Maar op het gebied van rivaliteit bewijzen de European Rugby Champions Cup (of Heineken Cup) en de Challenge Cup dat het verslaan van je buren alles overtreft. Denk bijvoorbeeld aan de historische rivaliteit tussen de Engelsen en de Fransen, en de euforie in Wales toen een Welsh team het Engelse team versloeg. Wat zou er gebeuren als een Ierse ster, spelend voor het Franse team, een uitwedstrijd speelt in Dublin, Limerick of Belfast? De rivaliteit die gewoonlijk wordt bewaard voor het Six Nations-toernooi vraagt weer alle aandacht nu Europese clubs om de eer strijden. Bovendien worden in het seizoen 2022/23 de Zuid-Afrikaanse teams Bulls, Stormers en Sharks geïntroduceerd bij de Heineken Cup, en de Lions en Cheetahs toegevoegd aan de Challenge Cup 2023.

La Rochelle won vorig jaar zijn eerste Heineken Cup-titel, terwijl het eveneens Franse team Lyon zijn eerste EPCR Challenge Cup won. Kan het English Premiership-team Saracens dit jaar zijn slag slaan? Of gaat Top 14-team Montpellier het helemaal maken? Lees hoe je veilig de European Champions Cup en Challenge Cup kunt livestreamen met een VPN en mis geen minuut van de actie.

Gratis live rugby kijken: Heineken Champions Cup en Challenge Cup 2023

Je kunt de rugbywedstrijden van de Heineken Cup en Challenge Cup 2023 veilig livestreamen met een VPN in slechts een paar eenvoudige stappen:

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie die overeenkomt met de zender die je wilt zien. Als je bijvoorbeeld de Britse uitzending wilt zien, verbind je met een server in Londen. Raadpleeg de programmagids van de zender die je wilt zien, bijvoorbeeld BT Sport. Stem af en geniet van de wedstrijden!

Kijk je op een laptop of pc? Gebruik de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge voor de beste streamingervaring.

ITVX

Prijs: gratis

ITV toont één Champions Cup-wedstrijd per ronde in het Verenigd Koninkrijk en Ierland — inclusief de grote finale — gratis tot het eind van seizoen 2023/24.

Zo kijk je ITV

Wil je rugby kijken op het grote scherm? Raadpleeg deze handige gids.

RTÉ Player

Prijs: gratis

Kijkers in het Verenigd Koninkrijk en Ierland kunnen met RTÉ Player gratis één Champions Cup-wedstrijd per ronde te kijken — inclusief de grote finale — tot het eind van seizoen 2023/24.

S4C

Prijs: gratis

In Wales zendt S4C Clic gratis livestreams uit van alle groepswedstrijden van de Ospreys in de Heineken Cup, evenals één wedstrijd van ofwel Cardiff Rugby, Dragons RFC of de Scarlets in elke groepsfase van de Challenge Cup tot het eind van seizoen 2023/24.

France TV

Prijs: gratis

De uitzendingen van France TV zijn gratis, maar de streams zijn wel in het Frans, en slechts bepaalde wedstrijden worden live gestreamd. Raadpleeg het officiële speelschema voor meer informatie.

Kijk op France TV

Waar kan je de Heineken Cup en Challenge Cup nog livestreamen?

BT Sport

Prijs: 25 GBP per maand

BT Sport heeft de exclusieve rechten van zowel de European Rugby Champions Cup als de Challenge Cup in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, en zendt alle 48 wedstrijden uit de groepsfase van de Champions Cup 2022/23 live uit. Met een maandabonnement kun je alle actie livestreamen zonder contract of tv-box.

Peacock

Price: vanaf 5 USD per maand

NBC bezit de uitzendrechten voor de Heineken Cup en de Challenge Cup in de VS en brengt de wedstrijden live op hun streamingdienst Peacock Premium. Er is een gratis proefperiode van zeven dagen beschikbaar.

NB: Het kan zijn dat je een geldige Amerikaanse creditcard of betaalpas nodig hebt om je te abonneren op Peacock TV.

Neem ExpressVPN

Kijk samenvattingen van de Heineken Champions Cup op YouTube

Kijk naar de nieuwste samenvattingen, nieuwtjes, interviews, trainingen en voorbeschouwingen op het officiële YouTube-kanaal van de Heineken Champions Cup.

Kijk YouTube met ExpressVPN

Kan ik een VPN gebruiken om rugby te kijken vanuit een ander land?

Hoewel je rugby kunt kijken door te verbinden met een VPN-serverlocatie in een ander land dan het jouwe, kan dit inbreuk maken op de gebruiksvoorwaarden van je streamingdienst en ExpressVPN. ExpressVPN is een beveiligings- en privacytool, niet bedoeld om te worden gebruikt voor het omzeilen van auteursrechten. Door het ontwerp kunnen we niet zien of controleren wat je doet wanneer je verbonden bent met onze VPN-dienst, dus we moeten erop vertrouwen dat je de entertainmentindustrie en gebruiksvoorwaarden respecteert.

De beste VPN voor het kijken naar rugby

ExpressVPN is de beste VPN voor het veilig streamen van rugby. Met onze vooruitstrevende 10Gbps-servers op locaties over de hele wereld kun je profiteren van de volledige privacybescherming van een VPN zonder ooit een seconde van de actie te missen. ExpressVPN heeft eenvoudig te gebruiken apps voor Windows, Mac, Android en iOS, en niet te vergeten een reeks manieren om te streamen naar je tv. Als je onderweg hulp nodig hebt, biedt ExpressVPN dag en nacht livechatondersteuning. Bovendien kun je ExpressVPN dankzij de geld-terug-garantie 30 dagen proberen en gratis annuleren – of gewoon blijven profiteren van de snelle, veilige dienst!

Neem ExpressVPN

Speelschema Heineken Cup 2022/23

Datum Evenement 9–11 december 2022 Ronde 1 16–18 december 2022 Ronde 2 13–15 januari 2023 Ronde 3 20–22 januari 2023 Ronde 4 1–2 april 2023 Ronde van 16 7–9 april 2023 Kwartfinales 28–30 april 2023 Halve finales 20 mei 2023 Finale

Speelschema EPCR Challenge Cup 2022/23

Datum Evenement 9–11 december 2022 Ronde 1 16–18 december 2022 Ronde 2 13–15 januari 2023 Ronde 3 20–22 januari 2023 Ronde 4 1–2 april 2023 Ronde van 16 7–9 april 2023 Kwartfinales 28–30 april 2023 Halve finales 19 mei 2023 Finale

Wie wint de Heineken Cup en Challenge Cup in 2023?

La Rochelle heeft zijn eerste Champions Cup gewonnen, maar het Ierse Leinster en het Franse team Toulouse staan in de top van veel wedkantoren. Toulon behoort tot de favorieten voor de Challenge Cup-titel, dankzij het geweldige werk van Waisea Nayacalevu en de voormalige fly-half van La Rochelle Ihaia West.

ExpressVPN is een VPN-dienst die niet bedoeld is om auteursrechten te omzeilen. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden van ExpressVPN en je contentprovider voor meer informatie.

Veelgestelde vragen over het streamen van sport Kan ik sport op mijn computer streamen? Jazeker! Als je de streamingdienst gebruikt vanuit een webbrowser, zorg er dan voor dat je ook de ExpressVPN-extensie installeert voor Chrome, Firefox, or Edge. De extensie heeft een paar functies onder de motorkap die veel voorkomende streamingproblemen kunnen verhelpen. Kan ik sport streamen op mijn telefoon of tablet? Ja, dat kan. ExpressVPN heeft apps voor elk bekend mobiel apparaat, waaronder iOS en Android. Hoe kan ik op mijn tv streamen met een VPN? In het kort zijn er vijf verschillende manieren om sport op je tv te streamen met ExpressVPN: – Met de natieve app voor smart TV, Android TV-apparaat of ander streamingapparaat.

– Door op je computer te streamen en met de tv te verbinden via een HDMI-kabel.

– Door draadloos te spiegelen of casten naar je tv of streamingapparaat vanaf je computer of mobiele apparaat

– Door te verbinden met een router met ExpressVPN-optie waardoor je doodeenvoudig met een onbeperkt aantal apparaten tegelijkertijd met verschillende serverlocaties kunt verbinden.

– Met MediaStreamer, de oplossing van ExpressVPN voor apparaten waarop geen VPN geïnstalleerd kan worden, zoals bijvoorbeeld bepaalde streamingappaten en spelcomputers. Je hoeft MediaStreamer maar een keer te installeren, maar het biedt niet e volledige veiligheidsvoordelen van een VPN. Voor meer informatie over alle manieren om ExpressVPN op je grootbeeld-tv te krijgen, klik hieronder of neem gewoon dag of nacht contact op met een helpdeskagent voor stap-voor-stap instructies. Ik ben met de VPN-serverlocatie verbonden maar kan niet inloggen bij de streamingdienst! Geen zorgen! Serverbelasting verandert snel (vooral wanneer veel mensen tegelijkertijd proberen bepaalde evenementen te bekijken), maar dat is precies waarom ExpressVPN hogesnelheidsservers over de hele wereld heeft. Als je bijvoorbeeld toegang probeert te krijgen tot een website in de VS of Duitsland, probeer dan verbinding te maken met een andere serverlocatie in die landen. Als je probeert te verbinden met een land met één serverlocatie, is de eerste stap je locatie-instellingen te controleren. Als je op een mobiel apparaat zit, verbreek dan de verbinding met de VPN, schakel locatiediensten uit en maak vervolgens opnieuw verbinding met de VPN. Op zowel Windows- als Mac-computers kun je Locatiediensten uitschakelen in het menu Privacy & Beveiligingsinstellingen. Voor meer hulp kun je altijd praten met een lid van onze klantenondersteuning die 24/7 beschikbaar is via livechat. Ik ben met de VPN verbonden maar mijn internet is langzaam. Als je internetsnelheid traag is of je streaming lijkt te vertragen, zijn er een paar mogelijke redenen: – De afstand van je geselecteerde VPN-serverlocatie tot je fysieke locatie.

– Je verbindingstype (bekabelde verbindingen zijn betrouwbaarder dan draadloze verbindingen).

– Suboptimale interconnectiviteit tussen de VPN en je internetprovider.

– Lage snelheid van de internetverbinding op jouw locatie.

– Je type apparaat en rekenkracht. Probeer elk van de volgende stappen om problemen op te lossen: – Download de laatste versie van ExpressVPN.

– Verbind met een andere VPN-serverlocatie.

– Verander van VPN-protocol. Als je elk van de bovenstaande probeert en nog steeds problemen ondervindt met je streamingsnelheid, neem dan dag of nacht contact op met de helpdesk van ExpressVPN en iemand zal binnen enkele seconden bij je zijn. Welke andere streamingdiensten kan ik kijken met ExpressVPN? ExpressVPN werkt naadloos met alle populairste streaming-apps van over de hele wereld. Het gebruik van een VPN voor streaming zorgt ervoor dat je veilig kijkt in razendsnelle HD met onbeperkte bandbreedte, vrij van afknijpen door je internetprovider (wat soms de snelheden kan vertragen). Als je je favoriete team overal wilt bekijken, zelfs tijdens het reizen of op onbeveiligde netwerken zoals openbare wifi, is ExpressVPN een geweldige manier om je sportstreamingervaring te verbeteren.