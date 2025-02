Australian Football League: AFL live games kijken

Hoe kijk je AFL live met een VPN?

ExpressVPN is er om je te helpen de AFL live te kijken: veilig, betrouwbaar en in razendsnel HD. Eerst moet je een aantal stappen volgen:

Neem ExpressVPN. Maak verbinding met een serverlocatie die overeenkomt met de zender die je wilt bekijken. Aussie-fans kunnen bijvoorbeeld verbinding maken met een server in Australië zoals Brisbane, Sydney, Melbourne of Perth om de live-uitzending van bepaalde wedstrijden op 7plus gratis te streamen. Controleer het schema van de zender, zoals 7plus, Foxtel of Kayo Sports, en bevestig hoe laat de wedstrijd op jouw locatie begint. Veel kijkplezier!

Kijk je op een pc of laptop? Gebruik voor de beste streamingervaring de ExpressVPN-add-on voor Chrome, Firefox of Edge.

Waar kun je gratis AFL-games live kijken?

7plus

Prijs: gratis

Land: Australië

Channel 7 is de officiële gratis zender van de AFL in Australië en laat elke ronde minimaal drie wedstrijden op tv zien. Helaas moeten AFL-fans die elke wedstrijd live willen zien een abonnement nemen op Kayo Sports of Foxtel. De gratis streamingdienst van Channel 7, 7plus.

Beste VPN om de AFL online te kijken

ExpressVPN is de beste VPN om de AFL veilig te streamen. Met vooruitstrevende 10Gbps-servers op locaties over de hele wereld kun je genieten van de volledige privacybescherming van een VPN zonder ook maar een seconde van de actie te missen. ExpressVPN heeft eenvoudig te gebruiken apps voor Windows, Mac, Android en iOS, plus een reeks mogelijkheden om te streamen op je tv. Als je onderweg hulp nodig hebt, biedt ExpressVPN dag en nacht livechatondersteuning en 30 dagen geld-terug-garantie!

Alle manieren om AFL live te kijken op een rij

Wil je weten hoe je AFL-wedstrijden in jouw land kunt kijken? Via de volgende streamingdiensten kun je het hele AFL-seizoen 2025 livestreamen, inclusief de Grand Final:

Kayo Sports

Prijs: 25 AUD/maand, en het premium-plan is 35 AUD/maand

Land: Australië

Kayo Sports is een Australische streamingdienst voor sport die elke wedstrijd van het AFL-seizoen 2025 zal uitzenden, inclusief de Grand Final op 28 september. Kayo Sports biedt een gratis proefabonnement van 14 dagen.

Foxtel Now

Prijs: 58 AUD/jaar (Sports HD-pakket)

Land: Australië

Aussie-fans kunnen livestreams van elke wedstrijd van het AFL-seizoen 2025 (inclusief de Grand Final) online kijken door zich te abonneren op het Sports HD-pakket van Foxtel Now, dat een groot aantal kanalen bevat om AFL en NRL te bekijken, evenals topsporten uit de hele wereld. Foxtel Now biedt een gratis proefabonnement van 10 dagen voor nieuwe abonnees.

NB: je hebt een Australische creditcard nodig om je te abonneren op Foxtel Now.

Watch AFL

Prijs: 20 AUD/week, 39 AUD/maand of 199 AUD/jaar

Land: wereldwijd

Watch AFL biedt livestreams en on-demand herhalingen van AFL-wedstrijden aan kijkers buiten Australië. Je kunt de abonnementsdienst overal kopen, maar de inhoud kan alleen buiten Australië worden bekeken. Download de app in de App Store of Google Play.

Sky Sport Now

Prijs: 20 NZD/week, 40 NZD/maand of 400 NZD/jaar

Land: Nieuw-Zeeland

Sky Sport Now biedt je livestreaming en on-demand toegang tot 12 Sky Sport- en ESPN-kanalen in Nieuw-Zeeland – perfect om live streams van AFL-games voor het hele seizoen 2025 te kijken. De zender biedt week-, maand- en jaarabonnementen, dus kies het abonnement dat het beste bij je past. Je kunt de maand- of jaarabonnementen ook zeven dagen gratis uitproberen als je alleen bepaalde wedstrijden wilt bekijken.

NB: je hebt een Nieuw-Zeelandse betaalmethode nodig om je te abonneren op Sky Sports Now; anders kun je ook PayPal gebruiken.

TSN+

Prijs: 11 CAD/dagpas

Land: Canada

Canadese fans kunnen elke ronde één live AFL-wedstrijd en één uitgestelde wedstrijd kijken op TSN+. Hoewel TSN+ geen gratis proefversie biedt, kunnen gebruikers wel een eendagspas kopen voor minder dan 11 CAD (wat handig is als je alleen naar een specifieke wedstrijd wilt kijken).

NB: het kan zijn dat je een Canadese betaalmethode nodig hebt om je te abonneren.

Kan ik een VPN gebruiken om AFL live vanuit een ander land te kijken?

Je kunt weliswaar AFL live kijken door te verbinden met een VPN-serverlocatie in een ander land dan het jouwe, maar dit kan strijdig zijn met de gebruiksvoorwaarden van je streamingdienst en ExpressVPN. ExpressVPN is een beveiligings- en privacytool, niet bedoeld om te worden gebruikt voor het omzeilen van auteursrechten. Door het ontwerp kunnen wij niet zien of controleren wat jij doet wanneer je verbonden bent met onze VPN-dienst, dus we moeten erop vertrouwen dat je de entertainmentindustrie en gebruiksvoorwaarden respecteert.

Kan ik een gratis VPN gebruiken om de AFL te kijken?

In plaats van een gratis VPN te gebruiken om AFL-wedstrijden te kijken, kunnen sportfans het hele jaar door ExpressVPN gebruiken. ExpressVPN biedt snelle servers in 105 landen en gebruiksvriendelijke apps voor Windows, Mac, Android en iOS. Bovendien is ExpressVPN beschikbaar op platforms die andere VPN-bedrijven mogelijk niet ondersteunen, zoals Linux, Android TV, Amazon Fire TV en routers, plus browserextensies voor Chrome, Firefox en Edge.

Kijk gratis AFL-hoogtepunten op YouTube

Bekijk het officiële AFL YouTube-kanaal voor hoogtepunten, samenvattingen en interviews met je favoriete AFL-spelers en -coaches.

Download de officiële AFL Live-app

Prijs: gratis

De gratis AFL Live Official App biedt niet langer livestreams van wedstrijden, maar je kunt wel luisteren naar de live radio-uitzending en on-demand herhalingen bekijken. Je kunt de AFL Live Official App downloaden in de App Store of Google Play. Je kunt ook AFL On Demand BETA uitproberen – een nieuwe videostreamingdienst die in ontwikkeling is. Je kunt geen live wedstrijden bekijken, maar het is gratis en overal beschikbaar.

Welke teams spelen er in de AFL?

Je kunt de volledige AFL-teams en roosters vinden op de officiële website van de competitie.

Recente AFL-winnaars

Jaar Winnaar 2014 Hawthorn 2015 Hawthorn 2016 Western Bulldogs 2017 Richmond 2018 West Coast 2019 Richmond 2020 Richmond 2021 Melbourne 2022 Geelong Cats 2023 Collingwood 2024 N.t.b.

ExpressVPN is een VPN-dienst die niet bedoeld is om auteursrechten te omzeilen. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden van ExpressVPN en je contentprovider voor meer informatie.

FAQ over het streamen van sport Kan ik een VPN gebruiken om het WK Darts vanuit een ander land te kijken? Sommige gebruikers kunnen het WK Darts bekijken door verbinding te maken met een VPN-server in een ander land dan hun eigen land. Dit kan echter in strijd zijn met de auteursrechten of de gebruiksvoorwaarden van de streamingdienst. ExpressVPN is een privacy- en beveiligingstool, en het gebruik ervan om auteursrechten te omzeilen is in strijd met onze Servicevoorwaarden. We kunnen niet zien of controleren wat je doet terwijl je verbonden bent met onze VPN, dus je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante voorwaarden en wetten. Kan ik een gratis VPN gebruiken om het WK Darts te kijken? Veel gratis VPN’s zijn niet compatibel met streamingdiensten. Bovendien missen ze vaak essentiële streamingfuncties, zoals een groot servernetwerk en hoge snelheden. ExpressVPN heeft servers in 105 landen, die allemaal geoptimaliseerd zijn voor gebruik met streamingplatforms. Met razendsnelle snelheden kun je genieten van soepele streamingkwaliteit in elke resolutie. Probeer het zonder risico met een 30-dagen-geld-terug-garantie. Hoe kan ik het WK Darts gratis online kijken? Er is geen gratis optie om het hele WK Darts te kijken. Als je in het VK woont, kun je je aanmelden voor een NOW-abonnement en profiteren van de zevendaagse gratis proefperiode. Hoe kan ik het WK Darts live kijken zonder Sky? Je kunt de PDCTV-dekking van het WK Darts in de meeste landen bekijken, met uitzondering van het VK, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Als je in het VK bent en geen langdurig Sky-contract wilt afsluiten, kun je in plaats daarvan NOW gebruiken. Het biedt flexibele plannen, waaronder een dagelijkse sportpas, waarmee je online toegang krijgt tot alle Sky Sports-kanalen. Kan ik darts kijken op Amazon Prime? Amazon Prime Video heeft momenteel geen uitzendrechten voor dartstoernooien. De enige manier om darts op het platform te kijken, is door een kanaal dat darts live uitzendt, zoals ITV in het VK, toe te voegen aan je account in de Prime Video Channel-winkel. Kan ik darts kijken zonder Sky? Ja, er zijn enkele grote darttoernooien, zoals de Grand Slam, die gratis te zien zijn op ITV in het VK. Buiten het VK kun je darts kijken via DAZN, Viaplay en PDCTV. Op welk kanaal is PDC Darts te zien? In het VK is PDC Darts te zien op Sky Sports. Als je online kijkt, kun je toegang krijgen tot alle Sky Sports-kanalen via NOW. NOW biedt dagelijkse, maandelijkse en halfjaarlijkse plannen en heeft een zevendaagse gratis proefperiode voor nieuwe abonnees.