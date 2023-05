Roland Garros live kijken in 2023? Het tweede grandslamtoernooi van het jaar en het enige dat op gravel wordt gespeeld, loopt van 28 mei t/m 11 juni 2023 vlakbij de Porte d’Auteuil in Parijs. Nummer 2 van de wereld Novak Djokovic hoopt de titel opnieuw binnen te halen, na zijn eerdere overwinningen in 2016 en 2021. En nu 14-voudig Roland Garros-winnaar Rafael Nadal kampt met een slepende heupblessure, zijn alle ogen op Djokovic gericht voor wat zijn tweede grandslamoverwinning op rij kan worden dit jaar, na zijn zege tegen Stefanos Tsitsipas op de Australian Open in januari. Al moet hij ook uitkijken voor nieuw jong Spaans talent en nummer 1 van de wereld, Carlos Alcaraz.

Bij de vrouwen hoopt nummer 1 van de wereld Iga Świątek, de eerste opeenvolgende winnares van Roland Garros in het enkelspel te worden sinds de Belgische Justine Henin dat deed van 2005 tot 2007. Świątek moet zich echter voorbereiden op mogelijke ontmoetingen met Australian Open-winnares Aryna Sabalenka en de altijd competitieve Jessica Pegula, die afgelopen zomer op Roland Garros de halve finales bereikte.

Nederland stuurt 12 mannen en 5 vrouwen naar het gravel in Frankrijk, o.a. Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven bij de heren, en nummer 1 van de Nederlandse vrouwen Arantxa Rus. België wordt vertegenwoordigd door 13 mannen en 10 vrouwen, o.a. David Goffin en Elise Mertens zullen hun kans wagen op Roland Garros.

Roland Garros live kijken in 2023 met een VPN

Verschillende omroepen zullen Roland Garros live uitzenden. Je kunt de actie veilig livestreamen in slechts een paar eenvoudige stappen:

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie die overeenkomt met de zender die je wilt bekijken. Als je bijvoorbeeld een Franse uitzending wilt zien, verbind je met een server in Parijs. Controleer het schema van de zender die je wilt bekijken, zoals ITV , 9Now of France TV . Geniet van de livestream!

Kijk je liever Roland Garros op tv? Ontdek alle manieren om ExpressVPN op je tv te krijgen.

Gratis Roland Garros-livestreams

Sporza

Prijs: gratis

Locatie: België

De Vlaamse openbare omroep VRT zendt Roland Garros live uit op het sportkanaal Sporza. De Roland Garros-livestream is gratis en met Nederlands commentaar te zien op tv of online beschikbaar via de website of app.

9Now

Prijs: gratis

Locatie: Australië

Channel 9 in Australië biedt een gratis livestream van geselecteerde tennistoernooien, waaronder Roland Garros 2023. Bekijk het schema en ontdek wanneer je kunt afstemmen op de grote wedstrijden.

France TV

Prijs: gratis

Locatie: Frankrijk

France TV is een van de officiële Franse zenders van Roland Garros 2023 en een fantastische manier om alle wedstrijden live te zien (met commentaar in het Frans). De publieke omroep biedt ook een verscheidenheid aan Franstalige en anderstalige films, tv-series, documentaires en live sport.

RTBF

Prijs: gratis

Locatie: België

De Belgische RTBF zal Roland Garros live online uitzenden met Frans commentaar. De gratis dienst is ook een uitstekende manier om andere sporten zoals Formule 1, MotoGP en wielerevenementen zoals de Ronde van Frankrijk te bekijken.

ORF

Prijs: gratis

Locatie: Oostenrijk

De Oostenrijkse dienst ORF biedt gratis livestreams van Roland Garros-wedstrijden met Duits commentaar. Naast tennis is ORF ook een betrouwbare bron voor MotoGP, Formule 1 en verschillende wielerevenementen.

Servus TV

Prijs: gratis

Locatie: Oostenrijk

ServusTV is een Oostenrijkse zender die naast Roland Garros uitstekende livestreams met Duits commentaar biedt van andere sporten, zoals MotoGP, Champions League en sommige Formule 1-races.

Andere manieren om Roland Garros live te kijken

Discovery+

Prijs: 5,99 EUR per maand

Locatie: Nederland

In Nederland heeft streamingdienst Discovery+ de rechten in handen voor tennisuitzendingen zoals Roland Garros. Je kunt je rechtstreeks abonneren op de website van de streamingdienst, of betalen voor het kanaal als add-on bij Amazon Prime Video.

Peacock

Prijs: vanaf 5 USD

Locatie: Verenigde Staten

Kijkers in de VS kunnen de tenniswedstrijden van Roland Garros live volgen via de streamingdienst Peacock van NBC. De gratis versie van Peacock biedt veel populaire tv-series en films, maar je moet upgraden naar Peacock Premium om Roland Garros en andere live sporten te kunnen kijken. Het goede nieuws is dat er een gratis proefperiode van zeven dagen is. Klik hier om het volledige programma te zien.

Sling TV

Prijs: vanaf 35 USD

Locatie: Verenigde Staten

Met Sling Orange kun je de meeste wedstrijden van Roland Garros livestreamen via NBC, of upgraden naar het Sports Extra pakket voor 10 USD extra om toegang te krijgen tot het tenniskanaal. Sling heeft tientallen andere kanalen voor het kijken van populaire tv, films, documentaires en meer, en heeft apps voor mobiel, tablets en smart-tv’s. Het biedt een gratis proefperiode van drie dagen.

Eurosport

Prijs: vanaf 5 GBP per maand

Locatie: Europa

Kijk Roland Garros live op Eurosport, dat rechtstreekse uitzendingen van de wedstrijden verzorgt. Controleer zeker het officiële uitzendschema. De dienst biedt een gratis proefperiode van zeven dagen en biedt ook een selectie van voetbal, wielrennen en tennis.

Amazon Prime Video

Prijs: 6 EUR per maand

Locatie: Frankrijk

Kijkers in Frankrijk kunnen Amazon Prime Video gebruiken om alle wedstrijden in de 10 nieuwe avondsessies (23 mei t/m 1 juni) te streamen, alle wedstrijden op het Simonne-Mathieu Court, en alle wedstrijden vanaf de halve finales – inclusief de gemengde dubbelspelfinale. Je kunt de tenniswedstrijden streamen op Amazon Prime Video in je browser of via de apps voor smartphones, tablets en smart-tv’s. Amazon Prime Video geeft je ook toegang tot duizenden tv-programma’s, bekroonde films en originele programma’s on-demand.

YouTube TV

Prijs: 73 USD per maand

Locatie: Verenigde Staten

Ga naar YouTube TV voor een gratis proefperiode van 14 dagen en kijk live tv van meer dan 85 zenders. Om Roland Garros live te kijken, moet je afstemmen op NBC (het tenniskanaal is niet langer inbegrepen).

NB: Je hebt een Amerikaanse creditcard/betaalpas nodig om je te abonneren op YouTube TV. Je kunt je nog steeds abonneren op YouTube TV via Google Play, zelfs als je niet beschikt over een Amerikaanse creditcard/bankpas.

FuboTV

Prijs: vanaf 70 USD

Locatie: Verenigde Staten, Canada, Spanje

Het online streamingplatform is een begrip onder sportfans. Om Roland Garros live te volgen, moet je afstemmen op ESPN of NBC, of extra betalen voor een pakket dat het tenniskanaal omvat.

NB: Je hebt mogelijk een creditcard nodig uit het land waar je je wilt aanmelden (VS, Canada, Spanje).

Hulu + live tv

Prijs: 70 USD per jaar

Locatie: Verenigde Staten

De live tv-dienst van Hulu omvat NBC, dat de wedstrijden van Roland Garros live uitzendt. De live tv-add-on van de dienst biedt meer dan 75 kanalen en geeft je ook toegang tot volledige seizoenen van populaire tv-series en films on-demand.

NB: Je hebt een Amerikaanse creditkaart/betaalpas nodig om je aan te melden.

TSN en RDS

Prijs: 20 CAD per maand

Locatie: Canada

Kijkers in Canada kunnen de Roland Garros-livestream in het Engels kijken op TSN of kiezen voor het Franse commentaar op RDS. TSN is ook de thuisbasis voor live uitzendingen van ATP en WTA tour-evenementen gedurende het seizoen.

NB: Je hebt een Canadese creditcard nodig om je te abonneren.

Wanneer begint Roland Garros?

Roland Garros 2023 begint op 28 mei en loopt t/m 11 juni 2022. Meer informatie en nieuws vind je op de officiële website van Roland Garros.

Roland Garros: schema 2023

Datum Tijd (CEST) Evenement 28 mei 2023 11.00 uur Eerste ronde enkelspel mannen en vrouwen 29 mei 2023 11.00 uur Eerste ronde enkelspel mannen en vrouwen 29 mei 2023 20.30 uur Enkelspel mannen of vrouwen – 1 wedstrijd 30 mei 2023 11.00 uur Tweede ronde enkelspel mannen en vrouwen 30 mei 2023 20.30 uur Enkelspel mannen of vrouwen – 1 wedstrijd 31 mei 2023 11.00 uur Derde ronde enkelspel mannen en vrouwen 31 mei 2023 20.30 uur Enkelspel mannen of vrouwen – 1 wedstrijd 1 juni 2023 11.00 uur Derde ronde enkelspel mannen en vrouwen 1 juni 2023 20.30 uur Enkelspel mannen of vrouwen – 1 wedstrijd 2 juni 2023 12.00 uur Derde ronde enkelspel mannen en vrouwen 2 juni 2023 20.30 uur Enkelspel mannen of vrouwen – 1 wedstrijd 3 juni 2023 12.00 uur Derde ronde enkelspel mannen en vrouwen 3 juni 2023 20.30 uur Enkelspel mannen of vrouwen – 1 wedstrijd 4 juni 2023 11.00 uur Derde ronde enkelspel mannen en vrouwen 4 juni 2023 20.30 uur Enkelspel mannen of vrouwen – 1 wedstrijd 5 juni 2023 12.00 uur Vierde ronde enkelspel mannen en vrouwen 5 juni 2023 20.30 uur Enkelspel mannen of vrouwen – 1 wedstrijd 6 juni 2023 12.00 uur Kwartfinales mannen en vrouwen 6 juni 2023 20.30 uur Kwartfinale mannen of vrouwen 7 juni 2023 12.00 uur Kwartfinales mannen en vrouwen 7 juni 2023 20.30 uur Kwartfinale mannen of vrouwen 8 juni 2023 12.30 uur Finale gemengd dubbel 8 juni 2023 N.t.b. (niet voor 15.00 uur) Halve finales enkelspel vrouwen 9 juni 2023 15.00 uur Halve finale enkelspel mannen 9 juni 2023 19.00 uur Halve finale enkelspel mannen 10 juni 2023 15.00 uur Finale enkelspel vrouwen 10 juni 2023 15.00 uur Finale dubbelspel mannen 11 juni 2023 11.30 uur Finale dubbelspel vrouwen 11 juni 2023 15.00 uur Finale enkelspel mannen

Wie won Roland Garros in 2022?

Bij de mannen versloeg Rafael Nadal Casper Ruud om de titel van Roland Garros te pakken, terwijl Iga Świątek de finale van het vrouwenenkelspel in 2022 won tegen Coco Gauff.

Wie zal Roland Garros 2023 winnen?

De huidige nummer 1 van de wereld, Carlos Alcaraz uit Spanje, is momenteel de favoriet om zijn eerste Torneo de Roland Garros te winnen, hoewel Novak Djokvovic zijn zinnen heeft gezet op een tweede overwinning in drie jaar tijd. De Poolse Iga Świątek, die eerder Roland Garros won in 2020 en 2022, is de favoriet om het enkelspel bij de vrouwen te winnen.

Quoteringen Roland Garros 2023

Kan Novak Djokovic een derde keer de Roland Garros-titel pakken of zal hij het onderspit delven tegen rivaal Alcaraz? Hier zijn de laatste quoteringen voor Roland Garros volgens FanDuel Sportsbook:

Enkelspel mannen

SPELER KANSEN Carlos Alcaraz +130 Novak Djokovic +230 Rafael Nadal +430 Stefanos Tsitsipas +1000 Holger Rune +1400 Jannik Sinner +1400 Casper Ruud +1900 Alexander Zverev +2900 Andrei Roelev +3000 Daniil Medvedev +3600

Enkelspel vrouwen

SPELER KANSEN Iga Świątek -120 Ons Jabeur +750 Aryna Sabalenka +1100 Elena Rybakina +1100 Coco Gauff +1200 Barbora Krejčíková +1300 Paula Badosa +1400 Caroline García +1400 Jessica Pegula +1600 Maria Sakkari +1700

Veelgestelde vragen over Roland Garros Waar kan ik Roland Garros live kijken op tv in 2023? De Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en US Open van 2023 worden allemaal gratis uitgezonden met Nederlands commentaar op het Belgische sportkanaal Sporza en in het Engels op de streamingdienst van Channel Nine in Australië: 9Now. France TV, de Belgische RTBF en de Oostenrijkse ORF en Servus TV zullen ook gratis livestreams aanbieden in het Frans en het Duits respectievelijk. Je kunt ook gebruikmaken van Fubo’s gratis proefperiode van zeven dagen om Roland Garros te kijken op NBC of het tenniskanaal Tennis Channel. Hoeveel kost een ticket voor Roland Garros? Slecht nieuws voor tennisfans: Volgens Tennis Tours zijn de tickets voor Roland Garros bijna uitverkocht! Tickets voor Center Court variëren van 645 USD tot 2.495 USD, afhankelijk van de dag. Kan ik sport kijken op mijn pc? Absoluut! Als je de streamingdienst bereikt vanuit een webbrowser, installeer dan zeker ook de ExpressVPN-extensie voor Chrome, Firefox, of Edge. De extensie heeft een paar handige functies die veel voorkomende streamingproblemen kunnen verhelpen. Kan ik sport streamen met mijn smartphone of tablet? Ja. ExpressVPN heeft apps voor alle belangrijke mobiele apparaten, inclusief iOS en Android. Hoe kan ik tv kijken met een VPN? Er zijn vijf eenvoudige manieren om sport op je tv te streamen met ExpressVPN: – Met de originele app voor een smart-tv of streamingapparaat

– Door op je computer te streamen en de computer te verbinden met een HDMI-kabel

– Door draadloos te casten of te spiegelen naar je tv of streamingapparaat vanaf je computer of mobiele apparaat

– Door te verbinden met een router waarop ExpressVPN is ingesteld. Daarmee kun je een onbeperkt aantal apparaten tegelijkertijd verbinden met verschillende serverlocaties

– Met MediaStreamer: de oplossing van ExpressVPN voor apparaten waarop geen VPN geïnstalleerd kan worden, zoals Apple TV of spelcomputers. MediaStreamer hoeft maar eenmalig ingesteld te worden, maar biedt niet alle veiligheidsvoordelen van een VPN. Door je Apple TV of spelcomputer met een router te verbinden, krijg je wél het beste van twee werelden! Klik hier voor meer informatie over alle manieren waarop je ExpressVPN op je tv krijgt. Of neem contact op met onze helpdesk die dag en nacht voor je klaarstaat met stap-voor-stap instructies. Ik ben met de VPN verbonden maar mijn internet is langzaam Als je internetsnelheid traag is of je streaming lijkt te vertragen, zijn er een paar mogelijke redenen: – De afstand van je geselecteerde VPN-serverlocatie tot je fysieke locatie

– Je verbindingstype (bekabelde verbindingen zijn betrouwbaarder dan draadloze verbindingen)

– Suboptimale interconnectiviteit tussen de VPN en je internetprovider

– Lage snelheid van de internetverbinding op jouw locatie

– Je type apparaat en rekenkracht Probeer elk van de volgende stappen om problemen op te lossen: – Download de laatste versie van ExpressVPN

– Verbind met een andere VPN-serverlocatie

– Verander van VPN-protocol Als je elk van de bovenstaande probeert en nog steeds problemen ondervindt met je streamingsnelheid, neem dan dag of nacht contact op met de helpdesk van ExpressVPN en iemand zal binnen enkele seconden bij je zijn. Ik ben met de VPN-serverlocatie verbonden maar kan niet inloggen bij de streamingdienst! Geen zorgen! Serverbelasting verandert snel (vooral wanneer veel mensen proberen bepaalde evenementen te bekijken), maar dat is precies waarom ExpressVPN hogesnelheidsservers over de hele wereld heeft. Als je bijvoorbeeld toegang probeert te krijgen tot een website in de VS of Duitsland, probeer dan verbinding te maken met een andere serverlocatie in die landen. Als je probeert verbinding te maken met een land met één serverlocatie, is de eerste stap je locatie-instellingen te controleren. Als je op een mobiel apparaat zit, verbreek dan de verbinding met de VPN, schakel locatiediensten uit en maak vervolgens opnieuw verbinding met de VPN. Op zowel Windows- als Mac-computers kun je Locatiediensten uitschakelen in het menu Privacy & Beveiligingsinstellingen. Voor meer hulp kun je altijd praten met een lid van onze klantenondersteuning die 24/7 beschikbaar is via livechat. Welke andere streamingdiensten kan ik kijken met ExpressVPN? ExpressVPN werkt naadloos met alle populairste streaming-apps van over de hele wereld. Het gebruik van een VPN voor streaming zorgt ervoor dat je veilig kijkt in razendsnelle HD met onbeperkte bandbreedte, vrij van afknijpen door je internetprovider (wat soms de snelheden kan vertragen). Als je je favoriete team overal wilt bekijken – zelfs tijdens het reizen of op onbeveiligde netwerken zoals openbare wifi – is ExpressVPN een geweldige manier om je sportstreamingervaring te verbeteren.