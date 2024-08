Hoe je de UEFA Champions League vrouwen 2024 live kunt streamen

Je kunt de UEFA Champions League vrouwen live veilig streamen met een VPN in een paar stappen:

Neem ExpressVPN. Verbind met de VPN-serverlocatie die overeenkomt met de voetbalomroep die je wilt bekijken. Fans in de Verenigde Staten bijvoorbeeld moeten verbinden met een veilige server in de VS om de gratis uitzendingen op YouTube te streamen. Geniet van de wedstrijd!

Neem ExpressVPN

Kijk je op een computer? Voor de beste streamingervaring gebruik je de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge.

Hoe je de UEFA Women’s Champions League gratis kunt bekijken

Wereldwijd*

YouTube

Fans uit verschillende landen (*behalve China, het Midden-Oosten en Noord-Afrika) kunnen 19 wedstrijden gratis livestreamen op het DAZN Women’s YouTube-kanaal. De overige wedstrijden zullen worden uitgezonden op DAZN.

Wil je het op het grote scherm? Leer meer over alle manieren om ExpressVPN op je tv te krijgen.

Bekijk YouTube met ExpressVPN

Noorwegen

NRK en TV2

Noorse omroepen NRK en TV2 zullen fans toestaan om 15 wedstrijden uit de hoofdfases van de UEFA Women’s Champions League 2024–25 live te streamen.

Bekijk NRK Live met ExpressVPN

Spanje

RTVE

Gratis publieke omroep RTVE zal de halve finale en finale van de UEFA Women’s Champions League uitzenden als Barcelona Women doorgaat.

Stream Sports met ExpressVPN

Bekijk de UEFA Women’s Champions League 2024 met gratis proefversies

Verenigd Koninkrijk

Discovery+

Prijs: 30 GBP/maand en hoger (Premium-abonnement)

Kanalen: TNT Sports 1, TNT Sports 2, TNT Sports 3, TNT Sports 4

TNT Sports zal elke speelweek één wedstrijd uitzenden tijdens de groepsfase van de UEFA Women’s Champions League, evenals elke kwartfinale, halve finale en de finale (25 mei 2025). Britse voetbalfans kunnen livestreams van de Women’s Champions League bekijken via het Premium-abonnement van Discovery+, dat TNT Sports omvat samen met andere voetbalcompetities en sporten op Eurosport, en een reeks entertainmentkanalen. Nieuwe abonnees kunnen profiteren van een gratis proefperiode van 7 dagen.

Wil je het op het grote scherm? Leer meer over alle manieren om ExpressVPN op je tv te krijgen.

Bekijk Discovery+ met een VPN

Andere manieren om de UEFA Women’s Champions League te bekijken

Wereldwijd

DAZN

Prijs: Varieert

Alle 61 wedstrijden worden vanaf de groepsfase uitgezonden door DAZN voor fans in haar markten (Oostenrijk, Brazilië, Canada, Duitsland, Italië, Japan, Spanje, Zwitserland en de Verenigde Staten).

Opmerking: Mogelijk heb je een creditcard nodig die is uitgegeven in het land waar je woont om je te abonneren op DAZN. Als je er geen hebt, abonneer je dan via PayPal. Houd er rekening mee dat je DAZN-abonnement gebonden zal zijn aan dat land en niet gewijzigd kan worden, zelfs niet tijdens reizen.

Kijk je op een computer? Voor de beste streamingervaring gebruik je de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge.

Stream DAZN met een VPN

Kan ik een VPN gebruiken om de UEFA Women’s Champions League 2024 vanuit een ander land te bekijken?

Sommige gebruikers kijken de UEFA Women’s Champions League 2024 door te verbinden met een VPN-server in een ander land dan hun eigen land, maar dit kan in strijd zijn met het auteursrecht of de gebruiksvoorwaarden van de streamingdienst. ExpressVPN is een privacy- en beveiligingstool, en het gebruik ervan om het auteursrecht te omzeilen is in strijd met onze Servicevoorwaarden. Wij kunnen niet zien of controleren wat je doet terwijl je verbonden bent met onze VPN, dus je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante voorwaarden en wetten.