NBA- en FIBA-wedstrijden hanteren verschillende regels. Zo zijn de grootte van de velden en het aantal time-outs anders. De lengte van de kwarten zijn 10 minuten in FIBA, 12 minuten in de NBA. Ook overtredingen verschillen: spelers worden in FIBA na vijf overtredingen (persoonlijke en technische gecombineerd) uit het veld gestuurd, bij NBA-spelers is dat na zes persoonlijke of twee technische overtredingen.

Beide basketbalvormen gebruiken een schotklok van 24 seconden die na een aanvallende rebound wordt teruggezet naar 14 seconden. Sinds 2010 zijn de sleutel (of vrije worpbaan of schaduwbaan) en het drie-secondengebied (of beperkte gebied of bucket) zowel in de NBA als de FIBA rechthoekig, wat helpt om beide speelstijlen te standaardiseren.