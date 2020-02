×

Voor uw veiligheid vereist onze creditcardserver dat u uw beveiligingscode of kaartverificatienummer invoert, als u dat heeft. De code is een getal van 3 of 4 cijfers, dat op uw kaart is geprint.

Visa, Mastercard, of Discover: De code van 3 cijfers staat op de achterkant uw kaart, rechts van uw kaartnummer (zie onder).

American Express: De code van vier cijfers staat op de voorkant van uw kaart, links of rechts boven uw kaartnummer (zie onder).

Wanneer uw kaart geen veiligheidscode of verificatiecode heeft, probeer dan een andere kaart of voer het getal 000 in.