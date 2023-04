Urheilun suoratoisto on tärkeää liiketoimintaa, jonka varassa monet kaapeli- ja TV-kanavat toimivat. Jotkut tahot, kuten amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisliiga NFL ja Major League Baseball -sarja, ovat luoneet omat kattavat striimausalustansa, kun taas toiset, kuten Premier League eli Englannin Valioliiga, ovat katsottavissa osana kalliita kaapelitilauksia eri puolilla maailmaa. Entä jos olet suuri jalkapallon ystävä ja haluat seurata Euroopan kärkiliigoja? Tarvitset pääsyn neljälle tai viidelle kanavalle tai suoratoistoalustalle!

Urheilun suoratoistoon ei ole yhtä helppoa ratkaisua, ja jos olet suuri fani, luultavasti maksat lempijoukkueidesi pelien katselusta kaikesta huolimatta. Mutta hyviäkin uutisia on: monet kansainväliset alustat tarjoavat runsaasti urheilua ilmaiseksi. Australian 9Now-alustalta voi striimata tenniksen grand slam -turnaukset ilmaiseksi, kun taas Kanadan CBC Gem esittää Kanadan jääkiekko-ottelut sekä monet Stanley Cup -pelit. Jopa jalkapallofanit voivat katsoa joitain Eurooppa-liigan ja La Ligan pelejä ilmaiseksi alustoilta kuten Servus TV, RTÉ ja ITVX.

Jatka lukemista ja tutustu parhaisiin ilmaisiin urheilun suoratoistosivustoihin eri puolilta maailmaa. Olemme myös listanneet sivustot lajien mukaan, jotta voit nauttia ilmaisesta urheilun katsomisesta mahdollisimman paljon!

**Huomaa, että lajit voivat muuttua, vaikka listaa päivitetäänkin säännöllisesti

Parhaat ilmaiset sivustot urheilun striimaukseen

Maa: Saksa

Lajit: Jalkapallo (mukaan lukien DFB Pokal, jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, naisten Bundesliiga), käsipallo, hiihto

Katso ARD:n ajankohtainen urheilutarjonta täältä

Maa: Iso-Britannia

Lajit: Sulkapallo (All England Open), Bellator MMA, nyrkkeily, Kansanyhteisön kisat, taitoluistelu, jalkapallo (mukaan lukien FA Cup, jalkapallon maailmamestaruuskilpailut, Match of the Day, Skotlannin Valioliiga ja FA:n Naisten Superliiga), NBA (valikoidut pelit ja pudotuspelit), rugby (mukaan lukien Six Nations, Naisten Six Nations ja maailmanmestaruuskilpailut), Skotlannin rantalentopallo, tennis (mukaan lukien Wimbledon), triathlon

Katso BBC:n ajankohtainen urheilutarjonta täältä

Maa: Kanada

Lajit: Kansanyhteisön kisat, Curling, pyöräily, koripallo, taitoluistelu, jalkapallo (mukaan lukien jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut), voimistelu, NHL-jääkiekko, Rugby Sevens, purjehdus, hiihto, lumilautailu, squash, uinti, yleisurheilu, triathlon, lentopallo

Katso CBC:n ajankohtainen urheilutarjonta täältä

Maa: Iso-Britannia

Lajit: Moottoriurheilu (mukaan lukien Formula E ja Formula 1 Britannian Grand Prix), kalastus, jalkapallo (mukaan lukien Eurooppa-liiga ja Kansojen liiga), paralympialaiset, rugby (Super League), World Chase Tag

Katso Channel 4:n ajankohtainen urheilutarjonta täältä

Maa: Tanska

Lajit: Sulkapallo, pyöräily, jalkapallo (mukaan lukien Mestarien liiga ja jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut), käsipallo, hiihto, yleisurheilu

Katso DR TV:n ajankohtainen urheilutarjonta täältä

Maa: Ranska

Lajit: Jalkapallo (mukaan lukien jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut and Ligue 1), käsipallo, rugby (mukaan lukien Champions Cup, Six Nations, Top 14 ja maailmanmestaruuskilpailut), uinti, tennis (including Roland Garros), yleisurheilu

Katso France TV:n ajankohtainen urheilutarjonta täältä

Maa: Iso-Britannia

Lajit: AEW Wrestling, darts (mukaan lukien Cazoo Open), jalkapallo (mukaan lukien FA Cup ja jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut), hevosurheilu, NFL, rugby (mukaan lukien Champions Cup, Gallagher Premiership, Six Nations, maailmanmestaruuskilpailut), tennis (mukaan lukien Ranskan avoin tennisturnaus)

Katso ITVX:n ajankohtainen urheilutarjonta täältä

Maa: Iso-Britannia

Lajit: Nyrkkeily, NFL, Monday Night Football, WWE, Maailman vahvin mies

Katso My5:n ajankohtainen urheilutarjonta täältä

Maa: Australia

Lajit: Naisten koripallo, golf, rugby (Wallabies, NRL, NRL Women’s Premiership, maailmanmestaruuskilpailut), Tennis (ATP Cup, Davis Cup, KAIKKI suurimmat grand slamit), uinti

Katso 9Now’n ajankohtainen urheilutarjonta täältä

Maa: Alankomaat

Lajit: Pyöräily, hevosurheilu, maahockey, jalkapallo (mukaan lukien jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, Eurooppa-liiga, naisten Eredivisie), Formula 1 (Hollannin Grand Prix), jääkiekko, pikaluistelu, yleisurheilu, vesipoolo

Katso NOS:n ajankohtainen urheilutarjonta täältä

Maa: Saksa

Lajit: Nyrkkeily, darts, Formula E, NFL, NHL-jääkiekko, Rugby Sevens, WWE

Katso ProSiebenin ajankohtainen urheilutarjonta täältä

Maa: Italia

Lajit: Koripallo, Cycling, jalkapallo (mukaan lukien jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, Italian naisten jalkapalloliiga, Eurooppa-liiga), hevosurheilu, tennis, lentopallo

Katso RaiPlayn ajankohtainen urheilutarjonta täältä

Maa: Belgia

Lajit: Formula E, Formula 1, pyöräily, jalkapallo (mukaan lukien jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut ja Eurooppa-liiga), MotoGP, tennis, yleisurheilu

Katso RTBF:n ajankohtainen urheilutarjonta täältä

Maa: Irlanti

Lajit: Jalkapallo (mukaan lukien Mestarien liiga, Eurooppa-liiga, jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut), rugby (mukaan lukien Champions Cup, Six Nations, naisten Six Nations, maailmanmestaruuskilpailut), yleisurheilu

Katso RTÉ Playerin ajankohtainen urheilutarjonta täältä

Maa: Australia

Lajit: Pyöräily, taitoluistelu, jalkapallo (mukaan lukien jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, Italian naisten jalkapalloliiga), voimistelu, motocross/superbike, yleisurheilu

Katso SBS On Demandin ajankohtainen urheilutarjonta täältä

Maa: Itävalta

Lajit: Moottoriurheilu (mukaan lukien Formula 1 ja Le Mans), jalkapallo (mukaan lukien Mestarien liiga, DFB Pokal, jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, Eurooppa-liiga), golf (mukaan lukien LIV), jääkiekko, MotoGP, ralli, purjehdus, hiihto, superbike, tennis

Katso Servus TV:n ajankohtainen urheilutarjonta täältä

Maa: Australia

Lajit: AFL, Kansanyhteisön kisat, kriketti (mukaan lukien T20 ja The Ashes), pyöräily, polttopallo, golf (mukaan lukien LIV), hevosurheilu, netball, NFL, ONE Championship MMA, supercross, surffaus,pöytätennis, yleisurheilu

Katso 7Plussan ajankohtainen urheilutarjonta täältä

Maa: Ruotsi

Lajit: Koripallo, curling, hevosurheilu, salibandy, jalkapallo (mukaan lukien jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, Ruotsin miesten ja naisten kansainväliset pelit, jalkapallon Ruotsin Cup), käsipallo, jääkiekko (SDHL, SHL), ralli, hiihto, uinti, yleisurheilu

Katso SVT Playn ajankohtainen urheilutarjonta täältä

Maa: Australia

Lajit: Koripallo (NBL), Bellator MMA, jalkapallo (mukaan lukien A-League, Matildas, Socceroos), Formula 1 (Australian Grand Prix), hevosurheilu (mukaan lukien Melbourne Cup), MotoGP

Katso 10 playn ajankohtainen urheilutarjonta täältä

Maa: Ranska

Lajit: Jalkapallo (Eurooppa-liiga), Formula 1 (Ranskan Grand Prix), käsipallo, NFL (Super Bowl), rugby (miesten ja naisten maailmanmestaruuskilpailu)

Katso TF1:n ajankohtainen urheilutarjonta täältä

Maa: Uusi-Seelanti

Lajit: Nyrkkeily, kriketti, kalastus, metsästys, Les Mills

Katso TVNZ:n ajankohtainen urheilutarjonta täältä

Free sports streaming sites by sport

AFL: 7plus

Yleisurheilu: CBC, DR TV, France TV, RTBF, RTÉ Player, SBS On Demand, 7Plus, SVT Play

Sulkapallo: BBC iPlayer, DR TV

Koripallo: BBC, CBC, 9Now, RaiPlay, SVT Play, 10 play

Bellator MMA: BBC iPlayer, 10 play

Nyrkkeily: BBC iPlayer, My5, ProSieben, TVNZ

Kansanyhteisön kisat: BBC, CBC, 7Plus

Kriketti: 7plus, TVNZ

Curling: CBC, SVT Play

Pyöräily: CBC, DR TV, NOS, RaiPlay, RTBF, SBS On Demand

Darts: ITVX, ProSieben

Taitoluistelu: BBC iPlayer, CBC, SBS On Demand

Jalkapallo: ARD, BBC iPlayer, Channel 4, DR TV, France TV, ITVX, ProSieben, Raiplay, RTBF, SBS On Demand, Servus TV, 7plus, SVT Play, 10 play

Amerikkalainen jalkapallo (NFL): ITVX, My5, 7Plus, ProSieben/Ran, TF1

Formula 1: Channel 4, NOS, RTBF, Servus TV, 10 play, TF1

Golf: The CW (U.S.), LIV Golf+ (U.S.), Masters.com (U.S.), 9Now, Servus TV, 7Plus

Handball: ARD, DR TV, France TV, SVT Play, TF1

Hevosurheilu: ITVX, RaiPlay, 7Plus, 10 play,

Jääkiekko: CBC, ProSieben/Ran, Servus TV, SVT Play

MotoGP: RTBF, Servus TV, 10 play

Rugby: BBC iPlayer, CBC, Channel 4, France TV, ITVX, 9Now, ProSieben, RTÉ Player, Rugby Sevens Match Centre, TF1

Pöytätennis: 7plus

Tennis: BBC iPlayer, BBC, France TV, ITVX, 9Now, RaiPlay, RTBF, Servus TV

Hiihto: ARD, CBC, DR TV, Servus TV, SVT Play

Uinti: CBC, France TV, 9Now, SVT Play

Lentopallo: CBC, France TV, RaiPlay

Paini: ITVX (AEW), My5 (WWE), ProSieben