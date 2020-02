Waarom zou ik mijn IP willen verbergen?

Uw IP adres verraadt veel over u. Wanneer u uw IP adres niet verbergt, onthult u waarschijnlijk veel meer dan u denkt over uw locatie, uw identiteit en uw activiteiten; daardoor kunnen anderen uw online ervaringen beïnvloeden.

Mijn IP verbergen = Mijn locatie verbergen

IP adressen zijn meestal nauw verbonden met een geografische locatie. Wanneer iemand uw openbare IP adres kent, kan deze persoon behoorlijk goed raden waar u zich op dit moment bevindt.

Afhankelijk van wie u bent kan dit heel handig of juist heel gevaarlijk zijn. Hoe dan ook, de meeste mensen willen zelf bepalen aan wie zij hun locatie laten weten en wanneer, en vinden het niet fijn dat hun locatie zonder hun toestemming wordt vrijgegeven.

ExpressVPN vervangt uw IP adres door een veilig VPN IP adres in elk van de 160 locaties in 94 landen overal ter wereld, en geeft u zo de controle terug.

Mijn IP verbergen = Mijn identiteit beschermen

Omdat ieder apparaat een uniek openbaar IP adres krijgt op internet, kan dat IP adres ook gebruikt worden om precies dat ene apparaat te identificeren. Dat kan weer worden herleid tot een specifiek persoon. Dat maakt het voor een website, dienst of app makkelijk om bepaalde internetactiviteiten aan een specifiek persoon te linken.

Dit is erg handig voor mensen en bedrijven die u in de gaten willen houden, maar slecht nieuws voor iedereen die gelooft in persoonlijke vrijheid. Als u het niet prettig vindt dat derden weten welke websites u bezoekt, wat u downloadt en met wie u praat, dan moet u uw IP verbergen.

Mijn IP adres verbergen = mijn vrijheid terugkrijgen

Als zij uw IP adres weten, kunnen websites, apps en diensten uw internetervaring beïnvloeden op basis van waar of wie zij denken dat u bent. Maar wanneer u uw IP adres kunt veranderen, krijgt u precies de ervaring die u wilt.

Andere partijen die deel uitmaken van uw verbinding, zoals uw wifi netwerk provider, internet provider, of zelfs overheidsdiensten, kunnen uw IP adres ook gebruiken voor het blokkeren, omleiden of censureren van uw internetactiviteit. Omleiden van uw verkeer door een VPN met een ander IP adres stelt u in de gelegenheid de censuur te verslaan en uw vrijheid terug te krijgen.