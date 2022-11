Hoe een VPN sportfans helpt



Waar u ook bent, het is altijd van het grootste belang om een VPN te hebben als u sportwedstrijden wilt streamen.

Als u op reis bent, of het nu in een ver land of gewoon een andere televisiemarkt is, kunt u altijd en overal met een VPN verbinden om toegang te krijgen tot uw favoriete sportkanalen. ExpressVPN stuurt uw verkeer door een versleutelde privétunnel. Zo kunt u zelfs in het buitenland met superhoge snelheden streamen zonder uw persoonlijke informatie bloot te geven.

Als u thuis kijkt, kunt u een VPN gebruiken om afknijpen door uw provider te voorkomen. ExpressVPN maakt uw internetverkeer anoniemer: uw provider ziet dus niet wie u bent en kan dan ook uw streams niet vertragen.

Of u nu voetbal, tennis, boksen of welke andere sport ook wilt kijken, met een VPN mist u geen moment van de actie. Raak!