Vijf jaar na de laatste editie van het toernooi is het EK Vrouwenvoetbal deze zomer weer live te volgen. De Oranje Leeuwinnen verdedigen de titel voor Nederland, maar de Engelse Lionesses zullen hun eerste grote trofee op eigen bodem willen binnenhalen. Duitsland is recordhouder met acht titels, maar verwacht stevige concurrentie van Spanje en Frankrijk, die beide een sterke selectie hebben. Volg alle actie van het EK Vrouwen 2022 met livestreams van de Oranje Leeuwinnen en meer. Ontdek hier hoe u alle 31 wedstrijden van het toernooi, die plaatsvinden in tien stadions in heel Engeland, kunt kijken.

Hoe kunt u het EK Vrouwenvoetbal 2022 live streamen?

Verschillende omroepen zullen het Europees kampioenschap voetbal vrouwen 2022 uitzenden. U kunt de actie veilig live streamen in slechts een paar eenvoudige stappen:

Koop ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie die overeenkomt met de omroep die u wilt zien. Als u bijvoorbeeld de uitzending van het Verenigd Koninkrijk wilt zien, verbind dan met een server in Londen. Raadpleeg het schema van de omroep die u wilt kijken, zoals de BBC of ITV . Ga ervoor zitten en geniet!

Gratis Oranje Leeuwinnen livestreams en het EK Vrouwen 2022 kijken

BBC iPlayer

Kosten: gratis

Kanaal: BBC

Als u vanuit het VK kijkt, worden alle 31 wedstrijden – van de groepsfase tot de finale in het Wembley Stadium – live uitgezonden op de BBC en online beschikbaar gesteld via de BBC iPlayer streamingdienst.

Hoe streamt u met BBC iPlayer

RTÉ Player

Kosten: gratis

Kanalen: RTE en RTE 2

U kunt alle 31 wedstrijden gratis live volgen op RTÉ Player omdat de Ierse zender de rechten voor het UEFA EK Vrouwen 2022 in Ierland heeft.

Kijk RTÉ Player met een VPN

RAI

Kosten: gratis

Als u het niet erg vindt om met Italiaans commentaar te kijken, kunt u de wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen op het EK Vrouwen 2022 gratis online live streamen op RAI. U kunt kijken via uw browser of via de apps voor iOS en Android. Bij RAI kunt u ook andere sporten streamen, waaronder wielrennen, duizenden Italiaanse films en tv-programma’s, zowel live als on-demand.

Kijk RaiPlay met een VPN

Hoe kunt u het EK Vrouwenvoetbal 2022 en Oranje Leeuwinnen live kijken?

ESPN+

Kosten: 10 USD per maand of 100 USD per jaar

Kanaal: ESPN, ESPN2, ESPNU

In de VS zal ESPN deze zomer 23 van de 31 wedstrijden van het UEFA EK Vrouwenvoetbal 2022 live streamen. De overige acht wedstrijden zullen enkel online te volgen zijn op ESPN+.

Kijk ESPN met een VPN

fuboTV

Kosten: 77 USD per maand

Kanaal: ESPN, ESPN2

FuboTV biedt een gratis zevendaagse proefperiode voor nieuwe abonnees, wat een uitstekende manier is om de wedstrijden van het EK Vrouwenvoetbal 2022 online live te streamen via ESPN en ESPN2. Het standaard fubo-pakket biedt een breed scala aan zenders, waaronder Fox, NBC, CNN, AMC, BBC America en MSNBC, terwijl er ook verschillende andere pakketten tegen een meerprijs worden aangeboden.

NB: U hebt mogelijk een credit- of debetkaart uit de VS nodig om u te abonneren op fuboTV.

Hoe streamt u fuboTV?

​​ Sling Orange

Kosten: 45 USD per maand

Kanaal: ESPN, ESPN2

Stream wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen op het EK Vrouwenvoetbal 2022 live met het Orange-pakket van Sling TV, dat toegang biedt tot wedstrijden op ESPN. Een gratis driedaagse proefperiode is beschikbaar als u zich aanmeldt via de Sling TV app, in tegenstelling tot aanmelding op de website.

Hoe streamt u met Sling?

DirecTV Stream

Kosten: 80 USD per maand en hoger

Kanalen: ESPN, ESPN2

Bekijk het EK Vrouwenvoetbal 2022 online via DirecTV Stream, een cordcutting dienst met meer dan 60 kanalen waaronder ESPN, die de wedstrijden live uitzendt. DirecTV Stream is ook een geweldige manier om populaire sporten te bekijken waaronder NFL, NHL, tennis en boksen.

NB: U hebt mogelijk een creditkaart uit de VS nodig om u aan te melden.

Kijk met DirecTV Stream

Hulu + Live TV

Kosten: 70 USD per jaar

Kanalen: ESPN, ESPN2

De live tv-dienst van Hulu omvat ESPN en ESPN2 die de wedstrijden van het EK Vrouwen 2022 live streamen. De live tv-toepassing van de dienst biedt meer dan 75 kanalen en geeft u ook toegang tot volledige seizoenen van populaire tv-programma’s en films on-demand om uzelf te vermaken wanneer u het voetbal niet aan het streamen bent.

Kijk Hulu met een VPN

Kijk UEFA EK Vrouwen 2022 hoogtepunten op UEFA.tv

Kosten: gratis

Hoogtepunten van alle wedstrijden zullen beschikbaar gesteld worden om online te streamen op UEFA.tv.

EK Vrouwenvoetbal 2022 poules

Groep A: Engeland, Oostenrijk, Noorwegen, Noord-Ierland

Groep B: Duitsland, Denemarken, Spanje, Finland

Groep C: Nederland, Zweden, Zwitserland, Portugal

Groep D: Frankrijk, Italië, België, IJsland

EK Vrouwenvoetbal 2022 en Oranje Leeuwinnen speelschema

De 31 wedstrijden zullen gespeeld worden op tien locaties in acht Engelse steden. De openingswedstrijd (Engeland vs. Oostenrijk) op Old Trafford begint op 6 juli om 21.00 uur CEST (20.00 uur BST/15.00 uur ET) en de finale vindt plaats in het Wembley Stadium op 31 juli.