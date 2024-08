Hoe je de 2024 National Bank Open live kunt streamen

Je kunt de tenniswedstrijden van de National Bank Open veilig live streamen met een VPN in slechts een paar stappen:

Haal ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie die overeenkomt met de uitzending die je wilt bekijken. Amerikaanse tennisliefhebbers kunnen bijvoorbeeld verbinding maken met een server in de Verenigde Staten om de Tennis Channel-uitzendingen op YouTube TV of Sling TV te bekijken. Canadese kijkers kunnen de uitzending volgen op Sportsnet. Stem af en geniet van de wedstrijden!

Kijk je op een computer? Voor de beste streamingervaring, gebruik de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge.

Kan ik een VPN gebruiken om de National Bank Open vanuit een ander land te bekijken?

Sommige gebruikers bekijken de National Bank Open door verbinding te maken met een VPN-server in een ander land dan hun eigen land, maar dit kan in strijd zijn met de auteursrechten of de gebruiksvoorwaarden van de streamingdienst. ExpressVPN is een privacy- en beveiligingstool, en het gebruik ervan om auteursrechten te omzeilen is in strijd met onze Servicevoorwaarden. We kunnen niet zien of controleren wat je doet terwijl je verbonden bent met onze VPN, dus je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante voorwaarden en wetten.

Moet ik een gratis VPN gebruiken om de National Bank Open te bekijken?

In plaats van een gratis VPN te gebruiken om tennisevenementen, waaronder de National Bank Open, te bekijken, moeten sportfans het hele jaar door ExpressVPN gebruiken. ExpressVPN biedt snelle servers in 105 landen en gebruiksvriendelijke apps voor Windows, Mac, Android en iOS. Daarnaast is ExpressVPN beschikbaar op platforms die andere VPN-bedrijven mogelijk niet ondersteunen, zoals Linux, Android TV, Amazon Fire TV en routers, plus browserextensies voor Chrome, Firefox en Edge. Als je onderweg hulp nodig hebt, biedt ExpressVPN 24/7 live chat-ondersteuning en een risicoloze 30-dagen geld-terug-garantie!

Beste VPN voor het kijken naar de National Bank Open

ExpressVPN is de beste VPN voor het veilig en beveiligd streamen van de tenniswedstrijden van de National Bank Open. Met next-gen 10-Gbps servers op locaties over de hele wereld, kun je genieten van de volledige privacybescherming van een VPN zonder een seconde van de actie te missen. ExpressVPN heeft gebruiksvriendelijke apps voor Windows, Mac, Android en iOS, om nog maar te zwijgen over een reeks manieren om op je grootbeeld-tv te streamen. Als je onderweg hulp nodig hebt, biedt ExpressVPN 24/7 live chat-ondersteuning en een risicoloze 30-dagen geld-terug-garantie!

Hoe de National Bank Open te streamen met gratis proefversies

Verenigde Staten

YouTube TV

Prijs: 84 USD/maand

Kanaal: Tennis Channel

YouTube TV’s Sports Plus add-on (extra 11 USD/maand bovenop het abonnement van 73 USD/maand) bevat het Tennis Channel voor Amerikaanse kijkers die de National Bank Open tenniswedstrijden live willen streamen. Gratis proefversies zijn beschikbaar.

Kijk je op een computer? Voor de beste streamingervaring, gebruik de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge.

Kijk YouTube met ExpressVPN

Fubo

Prijs: 85 USD/maand

Kanaal: Tennis Channel

Met Fubo kunnen Amerikaanse abonnees elke wedstrijd van de National Bank Open bekijken via het Tennis Channel—beschikbaar via de Sports Lite en Sports Plus add-on pakketten (extra 10 USD/maand en 11 USD/maand, respectievelijk, bovenop het abonnement van 80 USD/maand). Een 7-daagse gratis proefversie is beschikbaar.

Wil je het op het grote scherm? Leer meer over alle manieren om ExpressVPN op je tv te krijgen.

Stream Fubo met een VPN

DirecTV Stream

Prijs: 100 USD/maand

Kanaal: Tennis Channel

Je kunt wedstrijden van de National Bank Open live streamen op het Tennis Channel, dat je kunt bekijken door je te abonneren op het DirecTV Stream’s Choice pakket. DirecTV Stream biedt een 5-daagse gratis proefversie.

Kijk met DirecTV Stream

Verenigd Koninkrijk

NOW

Prijs: 33 GBP/maand of 12 GBP/dagpas

Kanaal: Sky Sports Tennis

Voor Britse fans is NOW de perfecte manier om 11 Sky Sports-kanalen online contractvrij te bekijken, waardoor je de National Bank Open live kunt streamen. Als je slechts één specifieke wedstrijd wilt bekijken, kun je kiezen voor een dagpas of profiteren van de 7-daagse gratis proefversie. Check de Sky Sports-programmagids om te weten wanneer je moet afstemmen.

Kijk NU met een VPN

Andere manieren om de 2024 National Bank Open te bekijken

Verenigde Staten

Hulu + Live TV

Prijs: 77 USD/maand

Kanaal: Tennis Channel

Hulu biedt geen gratis proefversie, maar het biedt wel het Tennis Channel voor Amerikaanse fans die de National Bank Open online en live willen bekijken.

Kijk Hulu met een VPN

Sling TV

Prijs: Verschillend

Kanaal: Tennis Channel

Sling TV biedt geen gratis proefversie, maar het is een goedkopere manier voor Amerikaanse fans om toegang te krijgen tot het Tennis Channel, dat is opgenomen in Sling TV’s Sports Extra pakket add-on, die beschikbaar is voor een extra 11 USD/maand en waarmee je alle wedstrijden van de National Bank Open live kunt streamen en toegang hebt tot andere kanalen, waaronder NBA TV, MLB Network, NHL Network, en beIN SPORTS.

Kijk je op een computer? Voor de beste streamingervaring, gebruik de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge.

Hoe te streamen met Sling

Tennis Channel

Prijs: 110 USD/jaar

Je kunt een apart abonnement op de Tennis Channel nemen om geselecteerde wedstrijden van de National Bank Open live te streamen, evenals wedstrijden van andere grote toernooien zoals de Australian Open.

Verenigd Koninkrijk

Sky Sports

Prijs: 22 GBP/maand en hoger

Kanaal: Sky Sports Tennis

Woon je in het VK? Sky Sports is je beste optie voor live streams van de National Bank Open. Echter, gespecialiseerde apparatuur is vereist. Inwoners van het Verenigd Koninkrijk moeten ook een geldige postcode en een Britse/Ierse creditcard of betaalpas opgeven.

Als je naar het buitenland reist en je hebt al een Sky-abonnement (en de Sky Sports add-on), kun je toegang krijgen tot Sky Go met een VPN en binnen een minuut ingesteld zijn! Verbind eenvoudig met een serverlocatie in het VK en log in.

Kijk Sky Go met een VPN

Canada

Sportsnet

Prijs: 15 USD/maand

Sportsnet zal de National Bank Open in Canada uitzenden, met Franstalige uitzendingen beschikbaar op TVA Sports. Abonnementen beginnen bij 15 USD/maand of 150 USD/jaar. Let op: Sportsnet biedt geen gratis proefperiode aan.

Hoe te streamen op een groot scherm

Wanneer begint de 2024 National Bank Open?

De 2024 National Bank Open begint zaterdag, 3 augustus.

Waar wordt de 2024 National Bank Open gespeeld?

Het mannen toernooi van de 2024 National Bank Open wordt gehouden in IGA Stadium in Montreal, Canada. Het vrouwen toernooi wordt gehouden in Sobeys Stadium in Toronto.

Kijk tennis met ExpressVPN!

Schema van de 2024 National Bank Open

Je kunt het schema van de 2024 National Bank Open vinden op de officiële website van het toernooi.

Wat is het prijzengeld voor de 2024 National Bank Open?

Het prijzengeld voor de 2024 National Bank Open is nog niet aangekondigd.

Stream sport met ExpressVPN

Is de National Bank Open hetzelfde als de Canadian Open?

Ja, de National Bank Open is hetzelfde als de Canadian Open! De Canadian Open heet officieel de National Bank Open gepresenteerd door Rogers vanwege sponsorredenen.

Wie zijn de spelers in de 2024 National Bank Open?

Je kunt de spelerslijst van de 2024 National Bank Open vinden op de officiële website van het toernooi.

Recente winnaars van de National Bank Open

Jaar Winnaar mannen Winnaar vrouwen 2014 Jo-Wilfried Tsonga (Eerste overwinning) Agnieszka Radwańska (Eerste overwinning) 2015 Andy Murray (Derde overwinning) Belinda Bencic (Eerste overwinning) 2016 Novak Djokovic (Vierde overwinning) Simona Halep (Eerste overwinning) 2017 Alexander Zverev (Eerste overwinning) Elina Svitolina (Eerste overwinning) 2018 Rafael Nadal (Vierde overwinning) Simona Halep (Tweede overwinning) 2019 Rafael Nadal (Vijfde overwinning) Bianca Andreescu (Eerste overwinning) 2020 Evenement niet gehouden (Pandemie) Evenement niet gehouden (Pandemie) 2021 Daniil Medvedev (Eerste overwinning) Camila Giorgi (Eerste overwinning) 2022 Pablo Carreño Busta (Eerste overwinning) Simona Halep (Derde overwinning) 2023 Jannik Sinner (Eerste overwinning) Jessica Pegula (Eerste overwinning) 2024 N.T.B. N.T.B.

Veelgestelde vragen over tennis livestreams Zou ik een gratis VPN moeten gebruiken om tennis te kijken? ExpressVPN biedt premium functies die gratis VPN-diensten mogelijk niet hebben, zoals snelle servers in 105 landen. Met een ExpressVPN-abonnement kun je tennis live streamen zonder buffering of haperingen. Je kunt ExpressVPN risicoloos uitproberen met je 30-dagen-geld-terug-garantie! Kan ik tennis streamen op mijn computer? Jazeker! Als je vanaf een webbrowser naar de streamingdienst gaat, zorg er dan voor dat je ook de ExpressVPN-extensie voor Chrome, Firefox of Edge installeert. De extensie biedt enkele functies die veel voorkomende streamingproblemen kunnen gladstrijken. Kan ik tennis streamen op mijn telefoon of tablet? Ja. ExpressVPN heeft apps voor alle belangrijke mobiele apparaten, waaronder iOS en Android. Waar kan ik de wedstrijden van deze week streamen? Je kunt de specifieke informatie voor een bepaald evenement raadplegen bovenaan op deze pagina; daar vermelden we altijd datum, tijd en streamingplatforms die beschikbaar zijn om de meest actuele tennisevenementen te streamen. We hebben ook speciale pagina's voor elk van de Grand Slam-toernooien: de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open.

2. Verbind met een serverlocatie in het land van de omroep naar wens.

3. Log in bij de door jou gekozen streamingdienst (zoals Zattoo of 9Now).

4. Veel plezier met tennis kijken! Ik ben verbonden met de aanbevolen VPN-serverlocatie maar ik kan niet inloggen bij de streamingdienst! Maak je geen zorgen! De drukte bij de server wisselt snel (vooral als heel veel mensen proberen een bepaald evenement te kijken), maar dat is nu precies de reden dat ExpressVPN overal ter wereld supersnelle servers heeft. Als je probeert een website in bijvoorbeeld de VS of Duitsland te gebruiken, kun je in datzelfde land een andere serverlocatie proberen te gebruiken. Als je probeert te verbinden met een land waar slechts een serverlocatie is, is de eerste stap om je locatie-instellingen te controleren. Als je een mobiel apparaat gebruikt, verbreek dan de verbinding met de VPN, schakel Locatiediensten uit, en verbind dan opnieuw met de VPN. Zowel op Windows als op Mac computers kun je Locatiediensten uitschakelen binnen het menu Privacy & Veiligheid. Als je meer hulp nodig hebt, kun je altijd praten met iemand van onze helpdesk, dag en nacht beschikbaar via live chat. Ik ben verbonden met de VPN maar mijn internet is traag. Als je internet traag is of je streams af en toe stilstaan, kan dat aan verschillende dingen liggen: – De afstand tussen de door jou gekozen VPN-serverlocatie en je fysieke locatie;

– Het soort verbinding dat je hebt (kabelverbindingen zijn betrouwbaarder dan draadloze verbindingen);

– Suboptimale communicatie tussen de VPN en je internetprovider;

– Traag internet op je locatie;

– Het type en de rekenkracht van jouw apparaat. Probeer elk van de volgende stappen om te proberen het probleem op te lossen: – Download de nieuwste versie van ExpressVPN.

– Verbind met een andere VPN-serverlocatie.

– Kies een ander VPN-protocol. Als je dit allemaal hebt geprobeerd en nog steeds problemen ervaart met je streamingsnelheid, neem dan contact met de helpdesk van ExpressVPN; dag en nacht staat er iemand voor je klaar. Bevat ExpressVPN een abonnement op Tennis Channel? Nee, ExpressVPN bevat geen abonnement op Tennis Channel, Als je er nog geen hebt, moet je je apart aanmelden. Maar ExpressVPN werkt naadloos met alle populaire streamingapps van over de hele wereld. Met een VPN kijk je veilig in supersnel HD en onbeperkte bandbreedte zonder afknijpen door je internetprovider (die soms snelheden kan vertragen). Als je je favoriete speler overal wilt volgen, zelfs op reis of op onbeveiligde openbare wifi, is ExpressVPN een uitstekende manier om je sport-streamingervaring te verbeteren.