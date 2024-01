Großartige Neuigkeiten: Sie können die Livestreams der LPGA Tour über die ganze Saison 2024 hinweg mit ExpressVPN schauen! Sie müssen dafür lediglich die folgenden Schritte befolgen:

Einige Nutzer sehen sich die LPGA Tour an, indem sie sich mit einem VPN-Server in einem anderen Land als ihrem eigenen verbinden. Dies kann jedoch gegen das Urheberrecht oder die Nutzungsbedingungen des Streamingdienstes verstoßen. ExpressVPN ist ein Tool zum Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit und die Nutzung zur Umgehung von Urheberrechten verstößt gegen unsere Nutzungsbedingungen. Wir können nicht sehen oder kontrollieren, was Sie tun, während Sie mit unserem VPN verbunden sind. Sie sind also selbst dafür verantwortlich, dass Ihre Nutzung mit allen relevanten Bedingungen und Gesetzen einhergeht.

ExpressVPN ist das beste VPN, um die gesamte LPGA Tour 2024 livezustreamen. Mit 10-Gbit/s-Servern der nächsten Generation an Standorten auf der ganzen Welt können Sie den vollen Datenschutz eines VPNs genießen, ohne auch nur eine Sekunde der Action zu verpassen. ExpressVPN hat benutzerfreundliche Apps für Windows, Mac, Android und iOS sowie zahlreiche Optionen fürs Streaming auf Ihrem Großbildfernseher. Wenn Sie Hilfe benötigen, bietet ExpressVPN Live-Chat-Support rund um die Uhr und eine risikofreie 30-Tage Geld-zurück-Garantie!

Wie Sie auf einem Großbildfernseher streamen

Es gibt eine Reihe von Online-TV-Diensten, mit denen Sie die LPGA Tour ohne Kabelanschluss sehen können. Sie sind möglicherweise etwas kostspielig, doch die meisten bieten kostenlose Testversionen an. So können Sie sehen, ob es sich lohnt, zu bezahlen.

YouTube TV

Preis: ab 73 USD/Monat

Sender: CBS, NBC, The Golf Channel

YouTube TV bietet US-Amerikanern eine Vielzahl von Sendern, darunter alle, die LPGA-Tour-Turniere übertragen, und das Abonnement kostet 73 USD/Monat. Möglicherweise müssen Sie eine US-Postleitzahl angeben (z. B. 10022, 48104 usw.), aber es wird eine breite Palette von Zahlungsoptionen akzeptiert. Wenn Sie sich nicht an YouTube TV binden möchten, nutzen Sie die kostenlose Testversion.

Hinweis: Sie benötigen möglicherweise eine gültige US-amerikanische Kredit-/Debitkarte oder PayPal, um YouTube TV zu abonnieren. Über Google Play können Sie YouTube TV auch dann abonnieren, wenn Sie keine US-amerikanische Kredit-/Debitkarte haben.

Sie möchten auf einem Großbildfernseher schauen? Erfahren Sie mehr über alle Möglichkeiten, ExpressVPN auf Ihrem Fernseher zu nutzen.

Fubo

Preis: 75 USD/Monat

Sender: CBS, NBC, The Golf Channel

Suchen Sie nach einer anderen Möglichkeit, die LPGA Tour zu sehen? US-Einwohner sollten sich Fubo ansehen, das eine kostenlose siebentägige Testversion anbietet und alle Sender umfasst, die LPGA-Turniere übertragen.

Hinweis: Für das Abonnement benötigen Sie eine US-amerikanische Kredit-/Debitkarte. Die Rechnungsadresse kann entscheidend dafür sein, welche lokalen Sender verfügbar sind und Sie können Ihren Standort möglicherweise nicht ändern.

Wie Sie Fubo streamen

DirecTV Stream

Preis: ab 65 USD/Monat

Sender: CBS, NBC, The Golf Channel

DirecTV Stream ist oft etwas teurer, vor allem, wenn Sie zusätzliche Kanäle wie NBA TV wünschen, aber es ist eine gute Option für US-Fans, um LPGA-Tour-Events zu streamen, wenn Sie einen Online-TV-Dienst einer zusätzlichen Streaming-App vorziehen. Das günstigste Paket von DirecTV beginnt bei 65 USD/Monat (bevor es nach drei Monaten auf den normalen Preis von 75 USD/Monat ansteigt), und der Dienst bietet eine 5-tägige kostenlose Probeversion.

Schauen Sie DirecTV Stream mit einem VPN

ESPN+

Preis: ab 11 USD/Monat

ESPN+ bietet eine großartige Möglichkeit, ESPN-Inhalte, einschließlich ausgewählter LPGA-Tour-Events, ohne Kabelanschluss zu genießen. Bitte beachten Sie, dass ESPN+ derzeit keine kostenlose Testversion anbietet.

Schauen Sie ESPN mit einem VPN

Hulu+Live TV

Preis: 70 USD/Monat

Sender: CBS, NBC, The Golf Channel

Hulu bietet keine kostenlose Testversion an, aber es hat ein Live-TV-Paket für US-amerikanische Fans, das alle wichtigen Kanäle für sichere LPGA-Tour-Streams sowie viele regionale Sportsender enthält. Kostenlose Testversionen sind nicht verfügbar.

Sling TV

Preis: unterschiedlich

Sender: CBS, NBC, The Golf Channel

Sling TV bietet den US-Zuschauern Zugang zu allen Sendern, die LPGA-Tour-Turniere übertragen. Bitte beachten Sie, dass Sling keine kostenlose Testversion mehr führt.

Wie Sie mit Sling streamen

Schauen Sie die LPGA Tour im Vereinigten Königreich

Sky Sports

Preis: ab 22 GBP/Monat

Sender: Sky Sports Golf

Leben Sie im Vereinigten Königreich? Dann ist Sky Sports die für Sie beste Wahl, um Streams der LPGA Tour zu sehen. Allerdings ist eine spezielle Ausstattung erforderlich. Außerdem müssen Sie eine gültige Postleitzahl und eine Kredit- oder Debitkarte für das Vereinigte Königreich/Irland angeben.

Wenn Sie im Ausland unterwegs sind und bereits ein Sky-Abo (und das Sky-Sports-Add-on) haben, können Sie mit einem VPN auf Sky Go zugreifen und dieses binnen Minuten einrichten! Verbinden Sie sich einfach mit einem Serverstandort im Vereinigten Königreich und melden Sie sich bei Sky Go an.

Schauen Sie Sky mit einem VPN

Wann startet die LPGA Tour 2024?

Die LPGA-Saison 2024 beginnt am Donnerstag, den 18. Januar, mit dem Hilton Grand Vacations Tournament of Champions in Orlando (Florida).

Was sind die Major-Turniere der LPGA-Tour?

The Chevron Championship

The Chevron Championship ist traditionell das erste Major-Turnier der LPGA-Saison. Die Top-Golfer reisen nach The Woodlands in Texas und treten im The Club at Carlton Woods an. Die Chevron Championship findet normalerweise im April statt.

U.S. Women’s Open

Das U.S. Women’s Open ist traditionell das zweite Major-Turnier auf dem LPGA-Tour-Kalender. Normalerweise finden die U.S. Women’s Open in der Woche nach dem Memorial Day statt.

Women’s PGA Championship

Die Women’s PGA Championship, die früher als LPGA Championship bekannt war, ist die dritte Veranstaltung auf dem Spielplan der Golf-Major-Turniere der Damen.

The Evian Championship

Die Evian Championship ist das vierte und vorletzte Major-Turnier im Kalender der LPGA Tour. Jedes Jahr im Juli strömen die Top-Golfer nach Évian-les-Bains im französischen Haute-Savoie, um sich den Ruhm zu sichern.

The Women’s Open

Das Women’s British Open ist das fünfte und letzte LPGA-Major-Turnier im Jahr. Die Women’s British Open werden jedes Jahr im August auf verschiedenen Plätzen im Vereinigten Königreich ausgetragen.

LPGA-Spielplan 2024

Hier finden Sie den kompletten Spielplan der LPGA Tour 2024. Die Termine können sich noch ändern.

Datum Ereignis Golfplatz Gewinner 18.–21. Januar 2024 Tournament of Champions Lake Nona Golf & Country Club in Orlando, Florida 25.–28. Januar 2024 LPGA Drive On Championship Bradenton Country Club in Bradenton, Florida 22.–25. Februar 2024 Honda LPGA Thailand Siam Country Club (Old Course) in Pattaya, Chonburi, Thailand 29. Februar – 3. März 2024 HSBC Women’s World Championship Sentosa Golf Club in Singapur 7.–10. März 2024 Blue Bay LPGA Jian Lake Blue Bay GC auf der Insel Hainan, Volksrepublik China 21.–24. März 2024 Seri Pak LA Open Palos Verdes Golf Club in Palos Verdes Estates, Kalifornien 28.–31. März 2024 Arizona Championship TBD in Phoenix, Arizona 3.–7. April 2024 LPGA Match Play at Shadow Creek Shadow Creek Golf Course in Las Vegas, Nevada 18.–21. April 2024 The Chevron Championship The Club at Carlton Woods in The Woodlands, Texas 25.–28. April 2024 JM Eagle LA Championship Wilshire Country Club in Los Angeles, Kalifornien 9.–12. Mai 2024 Cognizant Founders Cup Upper Montclair Country Club in Clifton, New Jersey 16.–19. Mai 2024 Mizuho Americas Open Liberty National GC in Jersey City, New Jersey 30. Mai – 2. Juni 2024 U.S. Women’s Open Lancaster Country Club in Lancaster, Pennsylvania 7.–9. Juni 2024 ShopRite LPGA Classic Seaview, A Dolce Hotel (Bay Course) in Galloway, New Jersey 13.–16. Juni 2024 Meijer LPGA Classic Blythefield Country Club in Grand Rapids, Michigan 20.–23. Juni 2024 KPMG Women’s PGA Championship Sahalee Country Club in Sammamish, Washington 27.–30. Juni 2024 Dow Great Lakes Bay Invitational Midland Country Club in Midland, Michigan 11.–14. Juli 2024 Amundi Evian Championship Evian Resort Golf Club in Evian-les-Bains, Frankreich 18.–21. Juli 2024 Dana Open Highland Meadows Golf Club in Sylvania, Ohio 25.–28. Juli 2024 CPKC Women’s Open Earl Grey Golf Club in Calgary, Alberta, Kanada 1.–4. August 2024 Portland Classic Columbia Edgewater Country Club in Portland, Oregon 8.–11. August 2024 2024 Paris Olympics* Le Golf National in Paris, Frankreich 15.–18. August 2024 Women’s Scottish Open TBD in Schottland 22.–25. August 2024 AIG Women’s Open St Andrews (Old Course) in St Andrews, Fife, Schottland 29. August – 1. September 2024 FM Global Championship TPC Boston in Norton, Massachusetts 13.–15. September 2024 Solheim Cup* Robert Trent Jones Golf Club in Gainesville, Virginia 19.–22. September 2024 Kroger Queen City Championship TBD in Cincinnati, Ohio 27.–29. September 2024 Walmart NW Arkansas Championship Pinnacle Country Club in Rogers, Arkansas 10.–13. Oktober 2024 Buick LPGA Shanghai Qizhong Garden Golf Club in Shanghai, China 17.–20. Oktober 2024 BMW Ladies Championship TBD in Südkorea 24.–27. Oktober 2024 Maybank Championship Kuala Lumpur Golf and Country Club in Kuala Lumpur, Malaysia 31. Oktober – 3. November 2024 TOTO Japan Classic Seta Golf Course in Shiga, Japan 6.–9. November 2024 LOTTE Championship Hoakalei Country Club in Ewa Beach, Oahu, Hawaii 14.–17. November 2024 The ANNIKA Pelican Golf Club in Belleair, Florida 21.–24. November 2024 CME Group Tour Championship Tiburón Golf Club in Naples, Florida 13.–15. Dezember 2024 Grant Thornton Invitational* TBD

*Major-Turniere sind kursiv geschrieben und inoffiziele Veranstaltungen mit einem Sternchen gekennzeichnet

