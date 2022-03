Threat Manager: Blockieren Sie Tracker mit einem Tippen

Threat Manager ist verfügbar in den ExpressVPN-Apps für iOS, Mac und Linux und wird schon bald in unseren Apps für Windows und Android verfügbar sein.

Sie können Threat-Manager in Ihrer ExpressVPN-App für iOS, Mac oder Linux in wenigen Sekunden ganz leicht einrichten. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie in Ihrer App Lightway als Protokoll oder die Protokolleinstellung "Automatisch" verwenden .

Threat Manager hält sich außerdem an die strenge Datenschutzrichtlinie von ExpressVPN. ExpressVPN möchte nicht wissen, was Sie online tun. Deshalb stellen wir sicher, dass wir niemals Aktivitäts- oder Verbindungsprotokolle führen.

Das bedeutet nicht nur, dass Ihr Online-Verkehr bei der Nutzung von ExpressVPN mit Threat Manager vor einigen Unternehmen abgeschirmt wird, sondern auch, dass die erfassten Aktivitäten nicht so weit verbreitet werden. Außerdem hält sich Threat Manager auch an die Datenschutzrichtlinie von ExpressVPN, die festlegt, dass niemals Aktivitäts- oder Verbindungsprotokolle gespeichert werden, sodass Sie mit mehr Privatsphäre surfen können.

So kann beispielsweise eine Nachrichten-App oder -Webseite aufzeichnen, welche Artikel Sie gelesen haben, und diese Daten an ein anderes Unternehmen weitergeben, das mit Hilfe dieser Informationen ein digitales Profil von Ihnen erstellt. Ihr digitales Profil kann dann anderen Unternehmen dabei helfen zu entscheiden, welche Anzeigen und Artikel Ihnen angezeigt werden sollen. Threat Manager hilft, diese Weitergabe von Daten einzuschränken.

Ein VPN stellt sicher, dass die Betreiber der Internetleitungen, wie z. B. Ihr Internetanbieter und seine Unterauftragnehmer, nicht sehen können, was Sie online tun. Dennoch kann jede von Ihnen genutzte App oder Webseite Ihre Aktivitäten aufzeichnen und diese Daten an Dritte weitergeben.

Der als Ergänzung zu Ihrem VPN-Erlebnis entwickelte Threat Manager verhindert, dass sämtliche Apps und Webseiten auf Ihrem Gerät mit Drittanbietern kommunizieren, die dafür bekannt sind, Aktivitäten zu verfolgen oder böswilliges Verhalten an den Tag zu legen . So haben Sie mehr Kontrolle über Ihre Online-Privatsphäre und die Verwendung Ihrer Daten.

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Sie nach der Nutzung einer App oder Webseite eine Menge themenverwandter Werbung sehen? Das liegt daran, dass verschiedene Online-Dienste - insbesondere Apps - Ihre Aktivitäten aufzeichnen und an andere Unternehmen weitergeben. Diese Informationen werden dann verwendet, um Ihnen gezielte Werbung und Inhalte anzubieten - und der gesamte Prozess geschieht in der Regel ohne Ihr Wissen oder Ihre Zustimmung.

Holen Sie sich die Kontrolle zurück über das, was Unternehmen über Sie und Ihre Aktivitäten im Internet und in Apps wissen. Wir stellen Ihnen Threat Manager vor - er ist bereits in Ihrem ExpressVPN-Abo enthalten.

