Deutschlands Frauenfußball hat sich von einer Randsportart zu einer der am schnellsten wachsenden Sportarten entwickelt. In den 1920ern begann der europäische Frauenfußball, populär zu werden und wurde sechs Jahre später in Deutschland verboten. 1950 galt Damenfußball noch als eine für Frauen verwerfliche Sportart. Doch in den Siebzigern wurde Frauenfußball offiziell in die Satzung des DFB aufgenommen. Seitdem kann die deutsche Damen-Nationalelf auf folgende Titel stolz sein: 2 WM-Titel, 8 EM-Titel, 3 x Bronze und 1 x olympisches Gold.