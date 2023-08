Wir hoffen, Sie sind bereit für Football! Die NFL-Saison 2023 beginnt offiziell am Donnerstag, den 7. September, und läuft bis Sonntag, den 11. Februar, wenn sich die Meisterschaftsanwärter in Las Vegas, Nevada, zum Super Bowl LVIII treffen. Die reguläre Saison mit 272 Spielen wird mit Sicherheit viel Spaß bereiten: Patrick Mahomes und die Chiefs werden eine Wiederholung anstreben, Jalen Hurts und die Eagles um eine weitere Chance auf die Lombardi Trophy kämpfen und faszinierende Rookies – darunter die Quarterbacks Bryce Young (Panthers), CJ Stroud (Texans) und Anthony Richardson (Colts) – versuchen, ihre Karrieren stilvoll zu beginnen.

Egal, ob Sie alle Spiele Ihres Lieblingsteams sehen wollen oder sicherstellen möchten, dass Sie jeden Showdown zur Hauptsendezeit sicher streamen können, mit ExpressVPN ist das kein Problem. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie die Spiele des NFL-Spielplans 2023 sehen können.

Schauen Sie die NFL-Spiele 2023 mit NFL Game Pass International

Preis: 1–8 USD

Wenn Sie NFL-Spiele außerhalb der USA sehen möchten oder kein US-Kabelabonnement haben, ist NFL Game Pass International eine weitere großartige Option, denn es bietet Livestreams aller NFL-Spiele ohne Internetsperren.

Sie können auf NFL Game Pass weltweit zugreifen (außerhalb der USA und Kanadas), aber einige Spiele sind trotzdem in Teilen Europas gesperrt. Wenn Sie bereits Abonnent des NFL Game Pass International sind und den NFL Draft vom 27. bis 29. April sehen möchten, können Sie den Livestream in dieser Zeit über die Homepage des Game Pass International abrufen. Allerdings lässt die NFL derzeit keine neuen Abonnenten des International Game Pass zu.

So schauen Sie NFL Game Pass International mit einem VPN:

Holen Sie sich ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem Standort außerhalb der USA, an dem alle Spiele verfügbar sind. Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie den ExpressVPN-Support über den Live-Chat. Gehen Sie auf NFL Game Pass und registrieren Sie sich. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die NFL!

Sie schauen von einem Computer aus zu? Verwenden Sie für das beste Streamingerlebnis die ExpressVPN-Browsererweiterung für Chrome, Firefox oder Edge.

Schauen Sie die NFL kostenlos auf 7plus

Preis: KOSTENLOS

Der australische Sender Seven bietet auf seiner Streaming-Plattform 7plus Livestreams ausgewählter Spiele während der regulären Saison und Livestreams aller NFL-Playoff-Spiele bis zum Super Bowl. Unter der Woche finden Sie außerdem Wiederholungen, Highlights, auf Abruf verfügbare Sendungen und andere Bonusinhalte auf dem Sender 7mate.

So schauen Sie die NFL kostenlos online auf 7plus:

Holen Sie sich ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in Australien. Registrieren Sie sich bei 7plus. Möglicherweise müssen Sie eine australische Postleitzahl wie 2001 oder 3001 angeben. Schauen Sie sich den Spielplan an und streamen Sie los auf dem 7mate-Sender!

Schauen Sie die NFL kostenlos auf My5

Preis: KOSTENLOS

Football-Fans können Monday Night Football kostenlos auf dem britischen Sender My5 schauen.

So streamen Sie die NFL kostenlos online auf My5:

Holen Sie sich ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort im Vereinigten Königreich. Registrieren Sie sich bei My5. Schauen Sie sich den Zeitplan an und streamen Sie los!

NFL-Vorsaison: Spielplan 2023

Die NFL-Vorsaison 2023 beginnt offiziell am Donnerstag, den 5. August, wenn die Cleveland Browns und die New York Jets im Pro Football Hall of Fame Game aufeinandertreffen. Den vollständigen Spielplan der Vorsaison finden Sie hier und den vollständigen Spielplan der national im Fernsehen übertragenen Spiele unten.

Spiel Datum und Zeit Sender Cleveland Browns gegen New York Jets (Spiel in Canton, Ohio, für Pro Football Hall of Fame Game) Donnerstag, 3. August, 20 Uhr ET / 1 Uhr UTC+1 NBC Washington Commanders gegen Baltimore Ravens Montag, 21. August, 20 Uhr ET / 1 Uhr UTC+1 ESPN Philadelphia Eagles gegen Indianapolis Colts Donnerstag, 24. August, 20 Uhr ET / 1 Uhr UTC+1 Prime Video Carolina Panthers gegen Detroit Lions Freitag, 25. August, 20 Uhr ET / 1 Uhr UTC+1 CBS New Orleans Saints gegen Houston Texans Samstag, 26. August, 20 Uhr ET / 1 Uhr UTC+1 Fox

Thursday Night Football ist für die Saison 2023 zurück auf Amazon Prime Video. Wie schon im Jahr 2023 können die Fans die Spiele auch ohne Prime-Abonnement sehen. Zum Beispiel werden die lokalen Tochtergesellschaften in Philadelphia und Minnesota das Spiel Eagles – Vikings in Woche 2 übertragen. Alle TNF-Spiele werden jede Woche um 20:20 Uhr ET ausgestrahlt. Ein Prime-Video-Abo kostet 15 USD/Monat oder 140 USD/Jahr.

Bitte beachten Sie, dass die Donnerstagabendspiele in Woche 1 (Patrick Mahomes und die Chiefs empfangen Jared Goff und die Lions in der Opening Night) und Woche 12 (die Seahawks und die 49ers treffen im Nachholspiel an Thanksgiving aufeinander) auf NBC übertragen werden. In der Saison 2023 kommt es außerdem in Woche 12 am Black Friday zum Showdown zwischen den Jets und den Dolphins, und zwar am Freitag, den 24. November, um 15 Uhr ET / 20 Uhr GMT.

Nachfolgend finden Sie den gesamten Spielplan zum Thursday Night Football.

Spiel Datum und Zeit Philadelphia Eagles gegen Minnesota Vikings Donnerstag, 14. September, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC+1 San Francisco 49ers gegen New York Giants Donnerstag, 21. September, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC+1 Green Bay Packers gegen Detroit Lions Donnerstag, 28. September, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC+1 Washington Commanders gegen Chicago Bears Donnerstag, 5. Oktober, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC+1 Kansas City Chiefs gegen Denver Broncos Donnerstag, 12. Oktober, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC+1 New Orleans Saints gegen Jacksonville Jaguars Donnerstag, 19. Oktober, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC+1 Buffalo Bills gegen Tampa Bay Buccaneers Donnerstag, 26. Oktober, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC+1 Pittsburgh Steelers gegen Tennessee Titans Donnerstag, 2. November, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC+1 Chicago Bears gegen Carolina Panthers Donnerstag, 9. November, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC+1 Baltimore Ravens gegen Cincinnati Bengals Donnerstag, 16. November, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC+1 New York Jets gegen Miami Dolphins Freitag, 24. November, 15 Uhr ET / 20 Uhr UTC Seattle Seahawks gegen Dallas Cowboys Donnerstag, 30. November, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC Pittsburgh Steelers gegen New England Patriots Donnerstag, 7. Dezember , 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC Las Vegas Raiders gegen Los Angeles Chargers Donnerstag, 14. Dezember , 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC Los Angeles Rams gegen New Orleans Saints Donnerstag, 21. Dezember , 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC Cleveland Browns gegen New York Jets Donnerstag, 28. Dezember , 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC

Wie in jedem Jahr seit 2006 wird Sunday Night Football während der gesamten Kampagne 2023 auf NBC ausgestrahlt. Mit Peacock Premium können Sie Sunday Night Football, gelegentliche Donnerstagabendspiele und Playoff-Spiele sehen. Peacock kostet 5 USD/Monat. Bitte beachten Sie, dass der Showdown in Woche 16 zwischen den Bills von Josh Allen und den Chargers von Justin Herbert exklusiv auf Peacock übertragen wird.

Die NFL kann Sunday-Night-Football-Spiele zwischen den Wochen 5–10 zweimal und in den Wochen 11–17 frei tauschen. Das bereits erwähnte Spiel zwischen den Bills und den Chargers in Woche 16 kann jedoch derzeit nicht getauscht werden.

Nachfolgend finden Sie den gesamten Spielplan zum Sunday Night Football.

Spiel Datum und Zeit Sender Kansas City Chiefs gegen Detroit Lions Donnerstag, 7. September, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC+1 NBC, Peacock New York Giants gegen Dallas Cowboys Sonntag, 10. September, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC+1 NBC, Peacock New England Patriots gegen Miami Dolphins Sonntag, 17. September, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC+1 NBC, Peacock Las Vegas Raiders gegen Pittsburgh Steelers Sonntag, 24. September, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC+1 NBC, Peacock New York Jets gegen Kansas City Chiefs Sonntag, 1. Oktober, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC+1 NBC, Peacock San Francisco 49ers gegen Dallas Cowboys* Sonntag, 8. Oktober, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC+1 NBC, Peacock Buffalo Bills gegen New York Giants* Sonntag, 15. Oktober, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC+1 NBC, Peacock Philadelphia Eagles gegen Miami Dolphins* Sonntag, 22. Oktober, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC+1 NBC, Peacock Los Angeles Chargers gegen Chicago Bears* Sonntag, 29. Oktober, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC NBC, Peacock Buffalo Bills gegen Cincinnati Bengals* Sonntag, 5. November, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC NBC, Peacock Las Vegas Raiders gegen New York Jets* Sonntag, 12. November, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC NBC, Peacock Denver Broncos gegen Minnesota Vikings* Sonntag, 19. November, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC NBC, Peacock Seattle Seahawks gegen San Francisco 49ers* Donnerstag, 23. November, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC NBC, Peacock Los Angeles Chargers gegen Baltimore Ravens* Sonntag, 26. November, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC NBC, Peacock Green Bay Packers gegen Kansas City Chiefs* Sonntag, 3. Dezember, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC NBC, Peacock Dallas Cowboys gegen Philadelphia Eagles* Sonntag, 10. Dezember, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC NBC, Peacock Jacksonville Jaguars gegen Baltimore Ravens* Sonntag, 17. Dezember, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC NBC, Peacock Pittsburgh Steelers gegen Cincinnati Bengals Samstag, 23. Dezember, 16:30 ET / 21:40 UTC NBC, Peacock Los Angeles Chargers gegen Buffalo Bills Samstag, 23. Dezember, 20 Uhr ET / 1 Uhr GMT Peacock Minnesota Vikings gegen Green Bay Packers* Sonntag, 31. Dezember, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC NBC, Peacock TBD gegen TBD (entscheidet sich in Woche 17) Sonntag, 7. Januar, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC NBC, Peacock

*gekennzeichnete Spiele können getauscht werden

Joe Buck und Troy Aikman kehren 2023 für ihre zweite Saison als Moderatoren von Monday Night Football auf ESPN zurück. Darüber hinaus werden Peyton und Eli Manning wieder ausgewählte Spiele in ihrer Manningcast-Alternativsendung auf ESPN2 moderieren; ein vollständiger Zeitplan wird später in diesem Jahr veröffentlicht. Bitte beachten Sie, dass Sie für das Streaming der üblichen Übertragungen des Monday Night Football auf ESPN+ ein gültiges TV-Abonnement haben müssen, entweder bei einem herkömmlichen Kabelanbieter oder bei einem Online-TV-Dienst wie YouTube TV.

Die NFL kann jetzt in den Wochen 12–17 ausgetragene Spiele des Monday Night Football tauschen.

Nachfolgend finden Sie den gesamten Zeitplan des Monday Night Football.

Spiel Datum und Zeit Sender New York Jets gegen Buffalo Bills Montag, 11. September, 20:15 Uhr ET / 1:15 Uhr UTC+1 ESPN, ABC, ESPN 2 Carolina Panthers gegen New Orleans Saints Montag, 18. September, 19:15 Uhr ET / 00:15 Uhr UTC+1 ESPN Pittsburgh Steelers gegen Cleveland Browns Montag, 18. September, 20:15 Uhr ET / 1:15 Uhr UTC+1 ABC Tampa Bay Buccaneers gegen Philadelphia Eagles Montag, 25. September, 20:15 Uhr ET / 1:15 Uhr UTC+1 ABC Cincinnati Bengals gegen Los Angeles Rams Montag, 25. September, 20:15 Uhr ET / 1:15 Uhr UTC+1 ESPN New York Giants gegen Seattle Seahawks Montag, 2. Oktober, 20:15 Uhr ET / 1:15 Uhr UTC+1 ESPN Las Vegas Raiders gegen Green Bay Packers Montag, 9. Oktober, 20:15 Uhr ET / 1:15 Uhr UTC+1 ESPN Los Angeles Chargers gegen Dallas Cowboys Montag, 16. Oktober, 20:15 Uhr ET / 1:15 Uhr UTC+1 ESPN Minnesota Vikings gegen San Francisco 49ers Montag, 23. Oktober, 20:15 Uhr ET / 1:15 Uhr UTC+1 ESPN Detroit Lions gegen Las Vegas Raiders Montag, 30. Oktober, 20:15 Uhr ET / 1:15 Uhr UTC ESPN New York Jets gegen Los Angeles Chargers Montag, 6. November, 20:15 Uhr ET / 1:15 Uhr UTC ESPN Buffalo Bills gegen Denver Broncos Montag, 13. November, 20:15 Uhr ET / 1:15 Uhr UTC ESPN Kansas City Chiefs gegen Philadelphia Eagles Montag, 20. November, 20:15 Uhr ET / 1:15 Uhr UTC ABC, ESPN Minnesota Vikings gegen Chicago Bears Montag, 27. November, 20:15 Uhr ET / 1:15 Uhr UTC ESPN Jacksonville Jaguars gegen Cincinnati Bengals Montag, 4. Dezember, 20:15 Uhr ET / 1:15 Uhr UTC ESPN Miami Dolphins gegen Tennessee Titans Montag, 4. Dezember, 20:15 Uhr ET / 1:15 Uhr UTC ESPN New York Giants gegen Green Bay Packers Montag, 11. Dezember, 20:15 Uhr ET / 1:15 Uhr UTC ABC New England Patriots gegen Kansas City Chiefs Montag, 18. Dezember, 20:15 Uhr ET / 1:15 Uhr UTC ESPN San Francisco 49ers gegen Baltimore Ravens* Montag, 25. Dezember, 20:15 Uhr ET / 1:15 Uhr UTC ABC Dallas Cowboys gegen Detroit Lions* Samstag, 30. Dezember, 20:15 Uhr ET / 1:15 Uhr UTC ABC, ESPN TBD gegen TBD (entscheidet sich zu einem späteren Zeitpunkt) Samstag, 6. January, 16:30 Uhr ET / 21:30 Uhr UTC ESPN+ TBD gegen TBD Samstag, 6. January, 20:15 Uhr ET / 1:15 Uhr UTC ESPN

Schauen Sie ESPN mit einem VPN

Internationale NFL-Spiele 2023

Die NFL trägt im Jahr 2023 fünf internationale Spiele aus, drei in England und zwei in Deutschland. Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Tyreek Hill und Josh Allen gehören zu den großen Namen, die (sofern sie nicht verletzt sind) in dieser Saison ihr internationales Debüt geben werden. Den gesamten Spielplan finden Sie unten. Beachten Sie, dass jedes Spiel, einschließlich des Duells zwischen den Jaguars und den Falcons auf ESPN+, im Fernsehen der jeweiligen Länder verfügbar sein wird.

Spiel Veranstaltungsort Datum und Zeit Sender Jacksonville Jaguars gegen Atlanta Falcons Wembley Stadium, London, VK Sonntag, 1. Oktober, 14:30 Uhr Ortszeit / 9:30 Uhr ET ESPN+ Buffalo Bills gegen Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium, London, VK Sonntag, 8. Oktober, 14:30 Uhr Ortszeit / 9:30 Uhr ET NFL Network Tennessee Titans gegen Baltimore Ravens Tottenham Hotspur Stadium, London, VK Sonntag, 15. Oktober, 14:30 Uhr Ortszeit / 9:30 Uhr ET NFL Network Kansas City Chiefs gegen Miami Dolphins Frankfurt Stadium, Frankfurt Sonntag, 5. November, 15:30 Uhr Ortszeit / 9:30 Uhr ET NFL Network New England Patriots gegen Indianapolis Colts Frankfurt Stadium, Frankfurt Sonntag, 12. November, 15:30 Uhr Ortszeit / 9:30 Uhr ET NFL Network

NFL Thanksgiving Day: Spielplan 2023

Die Detroit Lions und die Dallas Cowboys werden auch im Jahr 2023 ihre Tradition fortsetzen, Spiele am Thanksgiving Day auszurichten. Den vollständigen Spielplan für Thanksgiving finden Sie unten.

Spiel Datum und Zeit Sender Detroit Lions gegen Green Bay Packers Donnerstag, 23. November, 12:30 Uhr ET / 17:30 Uhr UTC Fox Dallas Cowboys gegen Washington Commanders Donnerstag, 23. November, 16:30 Uhr ET / 21:30 Uhr UTC CBS, Paramount Plus Seattle Seahawks gegen San Francisco 49ers Donnerstag, 23. November, 20:20 Uhr ET / 1:20 Uhr UTC NBC, Peacock

NFL Christmas Day: Spielplan 2023

Die NFL trägt in der Saison 2023 drei Spiele am ersten Weihnachtstag aus. Den vollständigen Spielplan finden Sie unten.

Spiel Datum und Uhrzeit Sender Kansas City Chiefs gegen Las Vegas Raiders Montag, 25. Dezember, 13 Uhr ET / 18 Uhr UTC CBS, Paramount Plus, Nickelodeon Philadelphia Eagles gegen New York Giants Montag, 25. Dezember, 16:30 Uhr ET / 21:30 Uhr UTC Fox San Francisco 49ers gegen Baltimore Ravens* Montag, 25. Dezember, 20:15 Uhr ET / 1:15 Uhr UTC ABC

