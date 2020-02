Wie Sie Ihre IP-Adresse ändern

und Ihren Standort verbergen

Es ist sehr leicht, Ihre IP-Adresse zu verbergen oder zu ändern; alles, was Sie benötigen, ist ein VPN (virtual private network).

Ein VPN ändert Ihre IP-Adresse und ersetzt sie virtuell mit einem anderen Standort. Nutzen Sie ein VPN, wird Ihr Internetverkehr über einen verschlüsselten Tunnel geleitet und niemand kann sehen, was Sie anschauen und von wo aus; auch Ihr Internetanbieter nicht.

Ein VPN lässt den Anschein erwecken, dass Sie sich am selben Ort wie Ihr Serverstandort befinden. Sind Sie also beispielsweise in den USA und verbinden sich mit einem VPN-Standort in Großbritannien, wirkt es so, als seien Sie in Großbritannien.