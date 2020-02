Warum sollte ich meine IP-Adresse verbergen wollen?

Ihre IP-Adresse sagt viel über Sie aus. Wenn Sie Ihre IP-Adresse nicht verbergen, geben Sie wahrscheinlich mehr über Ihren Standort, Ihre Identität und Ihre Aktivität preis als Ihnen bewusst ist und erlauben es anderen Parteien, Ihre Online-Erfahrung zu kontrollieren.

Meine IP verbergen = Meinen Standort verbergen

IP-Adressen sind oft eng mit einem physischen Standort verbunden. Kennt jemand Ihre öffentliche IP-Adresse, kann er sehr gut abschätzen, wo Sie sich gerade befinden.

Je nachdem, wer Sie sind, kann dies entweder sehr unangenehm oder sehr gefährlich sein. In jedem Fall wollen die meisten Menschen die Kontrolle darüber haben, wem und wann sie ihren Standort mitteilen und möchten ihren Standort nicht ohne Erlaubnis preisgeben.

Mit ExpressVPN können Sie Ihre IP-Adresse durch eine sichere VPN-IP-Adresse an jedem der 160 Standorte in 94 Ländern weltweit ersetzen und erlangen so die Kontrolle zurück.

Meine IP verbergen = Meine Identität schützen

Da jedes Gerät im Internet eine eindeutige öffentliche IP-Adresse besitzt, kann diese IP-Adresse auch dazu verwendet werden, dieses Gerät eindeutig zu identifizieren, das auf eine einzelne Person zurückzuführen ist. Das macht es für eine Webseite, einen Dienst oder eine App relativ einfach, bestimmte Internetaktivitäten mit einer bestimmten Person in Verbindung zu bringen.

Das ist sehr praktisch für Personen und Unternehmen, die Ihnen nachgehen wollen, aber für niemanden großartig, der an persönliche Privatsphäre glaubt. Gefällt Ihnen der Gedanke nicht, dass Dritte die von Ihnen besuchten Webseiten, Ihre Downloads und Ihre Kommunikationspartner kennen, sollten Sie Ihre IP-Adresse verbergen.

Meine IP verbergen = Meine Freiheit wiedererlangen

Mit der Kenntnis Ihrer öffentlichen IP-Adresse können Webseiten, Apps und Dienste Ihr Erlebnis steuern, je nachdem, wie diese Sie oder Ihren Standort einschätzen. Können Sie jedoch Ihre IP-Adresse ändern, können Sie die von Ihnen gewünschte Erfahrung genießen.

Andere Parteien entlang Ihrer Verbindung, wie Ihr WLAN-Netzbetreiber, Internetdienstanbieter oder sogar Regierungsbehörden, können die Kenntnis Ihrer IP-Adresse auch dazu verwenden, Ihre IP-Adresse zu blockieren, umzuleiten und zu zensieren. Verwalten Sie Ihren Datenverkehr über ein VPN mit einer anderen IP-Adresse, können Sie die Zensur besiegen und Ihre Freiheit wiederherstellen.