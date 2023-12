Jon Rahm, die Nr. 3 der Weltrangliste, will in Dubai seinen Titel der DP World Tour Championship verteidigen, wenn dort am Donnerstag, den 16. November die Action beginnt. Rahm, der Anfang des Jahres The Masters gewonnen hatte, ist bereit, gegen den zweifachen Gewinner und die Nr. 2 der Weltrangliste, Rory McIlroy, im Jumeirah Golf Estates anzutreten. Golffans in den USA können das Spektakel über The Golf Channel und Peacock in vollem Umfang genießen.



Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie den DP-World-Tour-Live-Stream 2023 mit ExpressVPN streamen können.



Wie Sie die DP World Tour Championship 2023 online sehen können

ExpressVPN hilft Ihnen dabei, die DP World Tour Championship 2023 sicher in ultraschnellem HD zu streamen. Beginnen Sie, indem Sie den nachfolgenden Schritten folgen.

Sie möchten auf einem Computer zusehen? Für das beste Streamingerlebnis empfiehlt es sich, die Browsererweiterung von ExpressVPN für Chrome, Firefox oder Edge zu nutzen.

Kann ich ein VPN nutzen, um den DP-World-Tour-Live-Stream 2023 in einem anderen Land zu sehen?

ExpressVPN ist ein VPN-Dienst für Datenschutz und Sicherheit, der nicht zur Umgehung von Urheberrechten gedacht ist. Wir können weder sehen noch kontrollieren, was Sie tun, wenn Sie mit unserem VPN verbunden sind und Sie sind daher für die Einhaltung unserer Servicebedingungen, der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters und jeglicher geltenden Gesetze verantwortlich.

Das beste VPN, um den DP-World-Tour-Live-Stream 2023 zu sehen

ExpressVPN ist das beste VPN, um die gesamte DP World Tour Championship 2023 sicher live zu streamen. Mit 10 Gbit/s-Servern der nächsten Generation und Serverstandorten weltweit können Sie den Datenschutz eines VPNs im vollen Umfang genießen, ohne ein Spiel des Turniers verpassen zu müssen. ExpressVPN bietet benutzerfreundliche Apps für Windows, Mac, Android und iOS sowie eine Reihe von Möglichkeiten, auf Ihrem Großbildfernseher zu streamen. Wenn Sie Hilfe benötigen, steht Ihnen der Live-Chat-Support von ExpressVPN rund um die Uhr zur Verfügung und Sie profitieren von einer 30-Tage Geld-zurück-Garantie – ganz ohne Risiko!

Wie Sie den DP-World-Tour-Live-Stream kostenlos mit gratis Testphasen sehen können

Sie können die gesamte DP World Tour Championship 2023 über kabellose Dienste sehen, die kostenlose Testphasen anbieten, wie Fubo und YouTube TV.

YouTube TV

Preis: ab 73 USD/Monat

Land: USA

YouTube TV umfasst The Golf Channel, der die DP World Tour Championship in vollem Umfang abdeckt und das Abonnement kostet 73 USD/Monat. Zuschauer in den USA müssen möglicherweise eine US-amerikanische Postleitzahl angeben (z. B. 10022, 48104, etc.), es werden jedoch zahlreiche Zahlungsmethoden akzeptiert. Wenn Sie YouTube TV nicht abonnieren möchten, können Sie die kostenlose Testphase nutzen.



Hinweis: Sie benötigen möglicherweise eine gültige US-amerikanische Debit-/Kreditkarte oder PayPal, um sich bei YouTube TV zu registrieren. Sie können YouTube TV auch über Google Play abonnieren, auch wenn Sie über keine US-amerikanische Debit-/Kreditkarte verfügen.

Sie möchten auf dem Großbildschirm zusehen? Erfahren Sie alles über die Möglichkeiten, ExpressVPN auf Ihrem Fernseher zu nutzen.

Fubo

Preis: 75 USD/Monat

Land: USA

Wie wäre es mit einer weiteren Möglichkeit, die DP World Tour Championship 2023 zu streamen? Einwohner der USA können die siebentägige kostenfreie Testphase von Fubo nutzen, um alle beliebten Golfturniere live zu streamen. Sie benötigen eine US-amerikanische Debit-/Kreditkarte, um sich zu registrieren. Anhand der Rechnungsadresse wird möglicherweise bestimmt, welche lokalen Sender verfügbar sind und Sie können Ihren Standort möglicherweise nicht ändern.

Sie möchten auf einem Computer zusehen? Für das beste Streamingerlebnis empfiehlt es sich, die Browsererweiterung von ExpressVPN für Chrome, Firefox oder Edge zu nutzen.

DirecTV Stream

Preis: ab 65 USD/Monat



DirecTV Stream ist oft teurer, wenn Sie jedoch einen kabellosen Dienst statt einer zusätzlichen Streaming-App bevorzugen, ist es eine großartige Möglichkeit für Sportfans in den USA. Das günstigste Paket von DirecTV kostet 65 USD/Monat (75 USD/Monat nach drei Monaten) und der Dienst bietet eine 5-tägige kostenlose Testphase.

Sehen Sie den DP-World-Tour-Live-Stream 2023 auf DAZN

Preis: ab 19,99 EUR/Monat

DAZN wird für Einwohner in Deutschland den gesamten DP-World-Tour-Live-Stream übertragen. Beachten Sie jedoch, dass keine kostenlose Testphase angeboten wird.

Sehen Sie den DP-World-Tour-Live-Stream 2023 auf Sky oder WOW

Preis: ab 19,99 EUR/Monat

Auch Sky überträgt in Deutschland den gesamten DP-World-Tour-Live-Stream. WOW ist ein Angebot von Sky und bietet ausschließlich Streaming an, jedoch mit einer flexibleren Vertragsbindung. Einen Preisvorteil gegenüber Sky konnten wir nicht ausfindig machen.

Sehen Sie den DP-World-Tour-Live-Stream 2023 auf Peacock

Preis: 6 USD/Monat

Peacock wird für Einwohner der USA die gesamte DP World Tour Championship 2023 als Live-Simultanübertragung ausstrahlen. Beachten Sie jedoch, dass keine kostenlose Testphase angeboten wird.

Andere Möglichkeiten, den DP-World-Tour-Live-Stream 2023 zu sehen

Sling TV

Preise: Variieren

Sling TV ist die günstigste Option, wenn Sie die DP World Tour Championship im Live-Stream sehen möchten (sowie zahlreiche andere beliebte Sportveranstaltungen und -sender). Das Einsteigerabo „Sling Orange“ umfasst NBC. Sie benötigen möglicherweise eine US-amerikanische Kreditkarte oder PayPal, um sich zu registrieren. Beachten Sie jedoch, dass Sling keine kostenlose Testphase mehr anbietet.

Hulu + Live TV

Preis: 77 USD/Monat

Hulu bietet keine kostenlose Testphase an, das Live-TV-Paket (das auch ESPN+ und Disney+ umfasst) enthält jedoch auch The Golf Channel.

Terminplan der DP World Tour Championship 2023

ExpressVPN ermöglicht Ihnen, die gesamte DP World Tour Championship 2023 sicher zu streamen. Nachfolgend finden Sie den kompletten Terminplan.

Datum und Uhrzeit Sender Donnerstag, 16. November; Übertragung beginnt um 11:00 Ortszeit/20:00 MEZ The Golf Channel, Peacock Freitag, 17. November; Übertragung beginnt um 11:00 Ortszeit/20:00 MEZ The Golf Channel, Peacock Samstag, 18. November; Übertragung beginnt um 11:00 Ortszeit/20:00 MEZ

The Golf Channel, Peacock Sonntag, 19. November; Übertragung beginnt um 11:00 Ortszeit/20:00 MEZ The Golf Channel, Peacock

Quoten der DP World Tour Championship 2023

Wer wird die DP World Tour Championship 2023 gewinnen? Hier finden Sie die neuesten Quoten laut FanDuel Sportsbook:

Spieler Quoten Rory McIlroy +450 Viktor Hovland +550 Jon Rahm +550 Tyrrell Hatton +1200 Tommy Fleetwood +1400 Matt Fitzpatrick +1400 Min Woo Lee +1800 Tom Km +2000 Nicolai Højgaard +2500

Wo findet die DP World Tour Championship 2023 statt?



Die DP World Tour Championship 2023 findet im Jumeirah Golf Estates in Dubai statt.



Wer spielt in der DP World Tour Championship 2023?



Zu den bekannten Gesichtern in der DP World Tour Championship 2023 zählen Rory McIlroy, Jon Rahm, Viktor Hovland und Matt Fitzpatrick. Die DP World Tour hat für die diesjährige Veranstaltung einen kompletten Namensführer herausgegeben.

Wie qualifiziert man sich für die DP World Tour?

Die wahrscheinlich einfachste Möglichkeit, sich für die DP World Tour zu qualifizieren, ist, in der Race to Dubai des Vorjahres unter den ersten 110 Spielern abzuschneiden. Alternativ können sich Spieler über die sogenannte Qualifying School qualifizieren. Spielern der PGA Tour, die auf der FedExCup-Fall-Points-Liste die Positionen 126-20 belegen, wird für die Saison 2024 die komplette DP World Tour angeboten.

FAQ: DP-World-Tour-Live-Stream Wer überträgt den DP-World-Tour-Live-Stream? Zuschauer in den USA können die DP World Tour auf The Golf Channel (verfügbar über kabellose Dienste wie YouTube TV und Fubo) oder Peacock verfolgen. Kann ich den DP-World-Tour-Live-Stream auf YouTube sehen? Auch wenn die DP World Tour ihren eigenen YouTube-Kanal hat, können Sie die Turniere dort nicht im Live-Feed ansehen. YouTube TV umfasst jedoch The Golf Channel, auf dem die Veranstaltungen der DP World Tour in den USA im vollen Umfang zu sehen sind. Ist die DP World Tour der PGA Tour angeschlossen? Ja, es wurde eine „strategische Allianz" zwischen der DP World Tour und der PGA Tour geformt. Die zehn besten Spieler der DP World Tour, ohne weitere Spielberechtigungen, erhalten eine Spielberechtigung für die PGA Tour 2024 und behalten ihren Status der DP World Tour. Was ist der Unterschied zwischen der PGA Tour und der DP World Tour? Der entscheidendste Unterschied zwischen der PGA Tour und der DP World Tour ist der Austragungsort; die PGA Tour ist hauptsächlich in den USA beheimatet, während die Veranstaltungen der DP World Tour hauptsächlich in Europa ausgetragen werden. Zu den weiteren Unterschieden zählen Status, Mitgliedschaften und Ranglistensystem. Wie hieß die DP Tour vorher? Die DP World Tour war zuvor als die European Tour bekannt. Die Tour wurde im Jahr 2022 im Rahmen eines Sponsoring-Deals mit DP World umbenannt, einem in Dubai ansässigen Logistikunternehmen. Sind die DP World Tour und die European Tour dasselbe? Ja, die DP World Tour und die European Tour sind dasselbe. DP World Tour ist schlicht der neue Name der Veranstaltung!

– Indem Sie über Ihren Computer streamen und diesen per HDMI-Kabel mit Ihrem Fernseher verbinden

– Indem Sie über Ihren Computer oder Ihr Mobilgerät streamen und kabellos auf Ihren Fernseher oder Ihr Streaminggerät übertragen

– Indem Sie sich mit einem Router verbinden, auf dem ExpressVPN ausgeführt wird, was Ihnen ermöglicht, eine unbegrenzte Anzahl an Geräten zu verbinden und sich gleichzeitig mit verschiedenen Serverstandorten zu verbinden

– Über MediaStreamer, die Lösung von ExpressVPN für Geräte, die kein VPN installieren können, wie Apple TV oder Spielkonsolen. MediaStreamer muss nur einmal eingerichtet werden, bietet jedoch nicht den umfassenden Schutz eines VPNs. (Indem Sie Ihr Apple TV oder Ihre Spielkonsole mit einem Router verbinden, schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe!) Weitere Informationen zu allen Möglichkeiten, ExpressVPN auf Ihrem Großbildfernseher zu nutzen finden Sie hier oder kontaktieren Sie den Support, der Ihnen rund um die Uhr mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Verfügung steht. Ich habe mich mit dem VPN verbunden, aber meine Internetgeschwindigkeit ist langsam! Wenn Ihre Internetgeschwindigkeit langsam oder Ihr Streaming verzögert ist, gibt es ein paar mögliche Gründe: – Die Distanz zwischen dem gewählten VPN-Serverstandort und Ihrem physischen Standort

– Die Art Ihrer Verbindung (kabelgebundene Verbindungen sind verlässlicher als kabellose Verbindungen)

– Suboptimale Interkonnektivität zwischen dem VPN und Ihrem Internetanbieter

– Langsame Internetgeschwindigkeit an Ihrem Standort

– Die Geräteart und deren Prozessorleistung Versuchen Sie die nachfolgenden Schritte zur Problemlösung: – Laden Sie die neueste Version von ExpressVPN herunter

– Verbinden Sie sich mit einem anderen VPN-Serverstandort

– Ändern Sie Ihr VPN-Protokoll Wenn Sie alle oben genannten Möglichkeiten ausprobiert haben und immer noch Probleme mit Ihrer Streaminggeschwindigkeit haben, wenden Sie sich an das Supportteam von ExpressVPN, das Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung steht. Ich habe mich mit dem vorgeschlagenen VPN-Serverstandort verbunden, kann mich jedoch nicht bei dem Streamingdienst anmelden! Keine Sorge! Die Serverauslastung ändert sich schnell (besonders wenn viele Personen versuchen, bestimmte Veranstaltungen zu streamen), aber genau deswegen nutzt ExpressVPN Hochgeschwindigkeitsserver auf der ganzen Welt. Wenn Sie beispielsweise versuchen, auf einen Standort in den USA oder Deutschland zuzugreifen, sollten Sie versuchen, sich mit einem anderen Serverstandort im jeweiligen Land zu verbinden. Wenn Sie versuchen, sich mit einem Land zu verbinden, in dem nur ein Serverstandort vorhanden ist, sollten Sie als erstes Ihre Standorteinstellungen überprüfen. Wenn Sie ein Mobilgerät nutzen, trennen Sie die Verbindung zum VPN, schalten Sie die Standortdienste aus und verbinden Sie sich anschließend erneut mit dem VPN. Auf Windows- und Mac-Computern können Sie die Standortdienste in den Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen deaktivieren. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, können Sie sich jederzeit an unser Supportteam wenden, das Ihnen rund um die Uhr per Live-Chat zur Verfügung steht. Welche anderen Streamingdienste kann ich mit ExpressVPN nutzen? ExpressVPN funktioniert nahtlos mit den beliebtesten Streaming-Apps weltweit. Indem Sie ein VPN nutzen, können Sie sicher in ultraschnellem HD mit uneingeschränkter Bandbreite und ohne Drosselung durch Ihren Internetanbieter (der manchmal die Geschwindigkeit drosseln kann) streamen. Wenn Sie Ihr Lieblingsteam von überall aus verfolgen wollen – sogar auf Reisen oder in ungesicherten Netzwerken wie öffentlichem WLAN – bietet ExpressVPN eine großartige Möglichkeit, das Streamingerlebnis Ihrer Sportveranstaltung zu verbessern.