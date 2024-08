Wie Sie 2024 die UEFA Women’s Champions League live streamen

Sie können die UEFA Women’s Champions League sicher und in nur wenigen Schritten mit einem VPN live streamen:

Abonnieren Sie ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit dem VPN-Serverstandort, an dem sich auf der Fußballsender befindet, den Sie schauen möchten. Fans in den USA verbinden sich zum Beispiel am besten mit einem sicheren Server in den USA, um die kostenlosen Übertragungen auf YouTube zu streamen. Viel Spaß beim Spiel!

Schauen Sie auf einem Computer? Nutzen Sie für das beste Streamingerlebnis die Browsererweiterung von ExpressVPN für Chrome, Firefox oder Edge.

Wie Sie die UEFA Women’s Champions League live & kostenlos schauen

Deutschland

DAZN

Preis: kostenlos

DAZN Deutschland hatte die vorige Saison 2023/24 kostenlos übertragen. Zurzeit liegen uns noch keine konkreten Informationen vor, ob DAZN den Frauenfußball auch diese Saison unterstützen wird. Schauen Sie wieder auf dieser Seite vorbei.

Hinweis: Für die Registrierung bei DAZN benötigen Sie möglicherweise eine Kreditkarte, die in dem Land Ihres Wohnorts ausgestellt wurde. Wenn Sie keine haben, können Sie sich stattdessen über PayPal registrieren. Beachten Sie, dass Ihr DAZN-Abonnement an dieses Land gebunden ist und nicht geändert werden kann, auch nicht, wenn Sie auf Reisen gehen.

Weltweit*

YouTube

Fans aus verschiedenen Ländern (* außer China, dem Nahen Osten und Nordafrika) können 19 Spiele kostenlos live auf dem DAZN Women’s YouTube-Kanal streamen. Die restlichen Spiele werden auf DAZN übertragen.

Sie möchten die Spiele auf Ihrem Großbildschirm schauen? Hier finden Sie alle Möglichkeiten, wie Sie ExpressVPN auf Ihrem Fernseher nutzen können.

Norwegen

NRK und TV2

Über die norwegischen Sender NRK und TV2 können die Fans 15 Spiele der UEFA Women’s Champions League 2024/25 aus den Hauptphasen live streamen.

Spanien

RTVE

Der kostenlose öffentliche Sender RTVE wird das Halbfinale und das Finale der UEFA Women’s Champions League zeigen, falls die Damen aus Barcelona weiterkommen.

Verfolgen Sie die UEFA Women’s Champions League 2024 mit kostenlosen Testabonnements

Vereinigtes Königreich

Discovery+

Preis: ab 30 GBP/Monat (Premium-Tarif)

Sender: TNT Sports 1, TNT Sports 2, TNT Sports 3, TNT Sports 4

TNT Sports wird während der Gruppenphase der UEFA Women’s Champions League ein Spiel pro Spielwoche übertragen und zusätzlich jedes Viertel- und Halbfinale sowie das Finale (25. Mai 2025). Britische Fußballfans können die Livestreams der Women’s Champions League über den Premium-Tarif von Discovery+ verfolgen, der TNT Sports sowie andere Fußballligen und Sportarten auf Eurosport und einer Reihe von Unterhaltungssendern bietet. Neue Abonnenten kommen in den Genuss eines 7-tägigen kostenlosen Testzeitraums.

Sie möchten die Spiele auf Ihrem Großbildschirm schauen? Hier finden Sie alle Möglichkeiten, wie Sie ExpressVPN auf Ihrem Fernseher nutzen können.

Weitere Möglichkeiten, die UEFA Women’s Champions League live zu sehen

Weltweit

DAZN

Preis: variiert

DAZN überträgt alle 61 Spiele ab der Gruppenphase für die Fans, in denen der Sender zu sehen ist (Brasilien, Italien, Japan, Kanada, Österreich, Schweiz, Spanien und USA).

Hinweis: Für die Registrierung bei DAZN benötigen Sie möglicherweise eine Kreditkarte, die in dem Land Ihres Wohnorts ausgestellt wurde. Wenn Sie keine haben, können Sie sich stattdessen über PayPal registrieren. Beachten Sie, dass Ihr DAZN-Abonnement an dieses Land gebunden ist und nicht geändert werden kann, auch nicht, wenn Sie auf Reisen gehen.

Schauen Sie auf einem Computer? Nutzen Sie für das beste Streamingerlebnis die Browsererweiterung von ExpressVPN für Chrome, Firefox oder Edge.

Kann ich ein VPN nutzen, um die UEFA Women’s Champions League 2024 von einem anderen Land aus zu schauen?

Einige Nutzer verfolgen die UEFA Women’s Champions League 2024, indem sie sich mit einem VPN-Server in einem anderen Land verbinden, aber dies kann gegen Urheberrechte oder die Nutzungsbedingungen des Streamingdienstes verstoßen. ExpressVPN ist ein Tool für Datenschutz und Sicherheit, und dessen Nutzung zur Umgehung von Urheberrechten verstößt gegen unsere Servicebedingungen. Wir können nicht sehen oder kontrollieren, was Sie tun, während Sie mit unserem VPN verbunden sind, daher tragen Sie die Verantwortung dafür, dass Ihre Nutzung unseres Diensts allen relevanten Bedingungen und Gesetzen entspricht.