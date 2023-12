Ja, solange Sie eine seriöse VPN-App mit einem guten Ruf auswählen. Es gibt bösartige VPN-Apps, die sich als echte, hochwertige Apps ausgeben. Einige Apps, insbesondere kostenlose VPNs, zeichnen möglicherweise Ihren Online-Verkehr auf, anstatt ihn privat zu halten. Mit einem vertrauenswürdigen VPN wie ExpressVPN wird Ihr Online-Verkehr mit starker Verschlüsselung geschützt und bietet Serverstandorte in 105 Ländern. Sie haben außerdem rund um die Uhr per Live-Chat und E-Mail Zugang zu unserem Kundensupport.

In Fällen, in denen Ihr Internetanbieter Ihre Internetverbindung gedrosselt hat , kann die Verwendung eines VPNs Ihre Downloadgeschwindigkeit tatsächlich verbessern. ExpressVPN wird regelmäßig als einer der schnellsten VPN-Dienste der Welt eingestuft. Obwohl die Verwendung eines VPNs Ihre Internetverbindung möglicherweise verlangsamen kann, bemerken ExpressVPN-Nutzer oft keinen Geschwindigkeitsunterschied.

VPNs sind in einer großen Mehrheit der Gerichtsbarkeiten weltweit legal und werden weithin von Einzelpersonen und Unternehmen eingesetzt, um ihre Daten zu schützen, auch in Ländern mit sehr restriktiven Regierungen. Selbst dort, wo VPNs nicht gutgeheißen werden, billigen viele Regierungen stillschweigend die Nutzung eines VPNs durch Funktionäre, Akademiker oder Unternehmer, damit sie in einer vernetzten Welt wettbewerbsfähig bleiben können. Es ist für Länder schlichtweg nicht praktikabel, alle VPNs zu verbieten.

Möchten Sie ExpressVPN risikofrei testen, registrieren Sie sich einfach. Sind Sie aus irgendeinem Grund in den ersten 30 Tagen nicht zufrieden, können Sie unsere Geld-zurück-Garantie in Anspruch nehmen und erhalten eine volle Rückerstattung.

Mit den erweiterten Schutzfunktionen von ExpressVPN können Sie Ihr Online-Erlebnis individuell anpassen und die Kontrolle darüber zurückgewinnen, was Unternehmen über Sie wissen. Blockieren Sie Tracker und bösartige Websites mit Threat Manager , verbergen Sie aufdringliche Anzeigen und schützen Sie Ihre Kinder vor nicht jugendfreien Inhalten. Aktivieren Sie diese Funktionen ganz einfach in der ExpressVPN-App.

Dank der Möglichkeit, Ihren virtuellen Standort zu ändern, ermöglicht Ihnen ein VPN auch den Zugriff auf Inhalte, die Ihnen sonst verwehrt wären. Dazu könnten Websites und Dienste gehören, die in Ihrem Land zensiert oder im WLAN in Ihrer Schule oder auf der Arbeit blockiert werden.

Ein weiterer wichtiger Vorteil in der Nutzung eines VPNs liegt darin, dass es Ihnen die Änderung Ihrer IP-Adresse ermöglicht. Ihre tatsächliche IP-Adresse bleibt verborgen, und stattdessen erhalten Sie eine IP-Adresse, die dem VPN-Unternehmen gehört. Dadurch wird es für Websites schwieriger, Ihre Aktivitäten auf Sie zurückzuführen, und es kann den Anschein erwecken, als befänden Sie sich an einem anderen Ort als dem, an dem Sie sich tatsächlich aufhalten.

