Die Sicherheit steht bei ExpressVPN an erster Stelle. Wir sind nicht nur bestrebt, unsere Anwendungen und Systeme so zu gestalten, dass sie ein hohes Maß an Datenschutz und Sicherheit bieten, sondern wir beauftragen auch regelmäßig unabhängige Prüfer, um unsere Sicherheitsansprüche zu validieren. Dies ist eine der besten Möglichkeiten für unsere Nutzer, zu wissen, ob sie sich auf den Schutz durch unsere Dienste verlassen können. Sehen Sie sich die vollständige Liste der Audits an und lesen Sie die zugehörigen Berichte.