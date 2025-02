Wie Sie AFL-Live-Streams mit einem VPN schauen

ExpressVPN hilft Ihnen dabei, die AFL-Live-Streams 2025 sicher und in rasanter HD-Qualität zu verfolgen. Zunächst müssen Sie ein paar Schritte befolgen.

Holen Sie sich ExpressVPN. Stellen Sie eine Verbindung zu einem Serverstandort her, der zu dem Sender passt, den Sie sehen möchten. Zum Beispiel können australische Fans eine Verbindung zu einem Server in Australien wie Brisbane, Sydney, Melbourne oder Perth herstellen, um die kostenlose Live-Übertragung ausgewählter Spiele auf 7plus zu sehen. Sehen Sie im Programm des Senders, wie 7plus, Foxtel oder Kayo Sports nach, um zu erfahren, zu welcher Zeit das Spiel an Ihrem Standort startet. Viel Spaß beim Zuschauen!

Sie schauen auf einem Computer? Verwenden Sie die ExpressVPN-Browsererweiterung für Chrome, Firefox oder Edge.

Kann ich ein VPN verwenden, um AFL-Live-Streams von einem anderen Land aus zu streamen?

Einige Nutzer sehen sich AFL-Spiele an, indem sie sich mit einem VPN-Server in einem anderen Land als ihrem eigenen verbinden. Dies kann jedoch gegen das Urheberrecht oder die Nutzungsbedingungen des Streamingdienstes verstoßen. ExpressVPN ist ein Datenschutz- und Sicherheitstool und die Nutzung zur Umgehung von Urheberrechten verstößt gegen unsere Nutzungsbedingungen. Wir können nicht sehen oder kontrollieren, was Sie tun, während Sie mit unserem VPN verbunden sind. Sie sind also selbst dafür verantwortlich, dass Ihre Nutzung mit allen relevanten Bedingungen und Gesetzen einhergeht.

Sollte ich ein kostenloses VPN verwenden, um die AFL zu schauen?

Anstatt ein kostenloses VPN zu nutzen, um AFL-Spiele zu sehen, sollten Sportfans das ganze Jahr über ExpressVPN verwenden. ExpressVPN bietet Hochgeschwindigkeitsserver in 105 Ländern und benutzerfreundliche Apps für Windows, Mac, Android und iOS. Darüber hinaus ist ExpressVPN auf Plattformen verfügbar, die andere VPN-Anbieter möglicherweise nicht unterstützen, wie Linux, Android TV, Amazon Fire TV und Router sowie Browsererweiterungen für Chrome, Firefox und Edge.

Das beste VPN, um die AFL online zu streamen

ExpressVPN ist das beste VPN, um AFL-Live-Streams online zu schauen. Mit zukunftsweisenden 10-Gbit/s-Servern an Standorten auf der ganzen Welt können Sie den vollen Datenschutz eines VPNs genießen, ohne auch nur eine Sekunde der Action zu verpassen. ExpressVPN bietet benutzerfreundliche Apps für Windows, Mac, Android und iOS, sowie eine Reihe von Optionen fürs Streaming auf Ihrem Großbildfernseher. Falls Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Hilfe benötigen, bietet ExpressVPN einen rund um die Uhr verfügbaren Live-Chat-Support und eine risikofreie 30-Tage Geld-zurück-Garantie!

Wo Sie AFL-Spiele in Ihrem Land sehen können

Sie möchten wissen, wie Sie die AFL-Spiele in Ihrem Land sehen können? Mit den folgenden Streamingdiensten können Sie die gesamte AFL-Saison 2025 live verfolgen – einschließlich des Grand Final:

Australien

7plus

Preis: kostenlos

Channel 7 ist der offizielle frei empfangbare Fernsehsender der AFL in Australien und zeigt mindestens drei Spiele pro Runde im Fernsehen. Leider müssen AFL-Fans, die alle Spiele live sehen möchten, ein Abonnement bei Kayo Sports oder Foxtel abschließen. 7plus, der kostenlose Streamingdienst von Channel 7, zeigt jedoch das Grand Final kostenlos.

Kayo Sports

Preis: 25 AUD/Monat und das Premium-Abo kostet 35 AUD/Monat

Kayo Sports ist ein australischer Sport-Streamingdienst, der jedes Spiel der AFL-Saison 2025 überträgt – einschließlich des Grand Final am 28. September. Kayo Sports bietet eine 14-tägige kostenlose Testversion an.

Foxtel Now

Preis: 58 AUD/Jahr (Sports-HD-Abo)

Sender: Foxtel Cricket

Australische Fans können jedes Spiel der AFL-Saison 2025 (einschließlich des Grand Final) live im Internet verfolgen, wenn Sie das Sports-HD-Paket von Foxtel Now abonnieren, das eine Vielzahl von Sendern für die AFL und die NRL sowie Top-Sportarten aus aller Welt umfasst.

Hinweis: Sie benötigen eine australische Kreditkarte, um Foxtel Now abonnieren zu können.

Weltweit

Watch AFL

Preis: 20 AUD/Woche, 39 AUD/Monat oder 199 AUD/Jahr

Watch AFL bietet Live-Streams und On-Demand-Wiederholungen von AFL-Spielen für Zuschauer außerhalb Australiens. Sie können den Aboservice von überall aus erwerben, doch die Inhalte lassen sich nur außerhalb Australiens abrufen. Laden Sie die App entweder aus dem App Store oder von Google Play herunter.

Neuseeland

Sky Sport Now

Preis: 20 NZD/Woche, 40 NZD/Monat oder 400 NZD/Jahr

Sky Sport Now bietet Ihnen Livestreaming- und On-Demand-Zugang zu 12 Sky Sport- und ESPN-Sendern in Neuseeland – ideal, um Live-Streams der AFL-Spiele der gesamten Saison 2025 zu verfolgen. Der Sender bietet Wochen-, Monats- und Jahrespässe an – wählen Sie also den Tarif, der am besten zu Ihnen passt. Falls Sie nur bestimmte Spiele sehen möchten, bietet sich auch die siebentägige kostenlose Testphase für die Monats- oder Jahrespässe an.

Hinweis: Sie benötigen eine neuseeländische Zahlungsmethode, um Sky Sports Now zu abonnieren, ansonsten können Sie PayPal verwenden.

Kanada

TSN+

Kanadische Fans können jede Runde ein AFL-Live-Spiel und ein zeitversetztes Spiel auf TSN+ sehen. TSN+ bietet zwar keine kostenlose Testversion an, aber Sie können einen Tagespass für unter 11 CAD erwerben (was praktisch ist, wenn Sie nur ein bestimmtes Spiel sehen möchten).

Hinweis: Sie benötigen möglicherweise eine kanadische Zahlungsmethode, um ein Abo abzuschließen.

Schauen Sie AFL-Highlights kostenlos auf YouTube

Entdecken Sie Highlights und Wiederholungen der Spiele sowie Interviews mit Ihren Lieblingsspielern und -Trainern der AFL auf dem offiziellen AFL-YouTube-Kanal.

Laden Sie die offizielle AFL-Live-App herunter

Preis: kostenlos

Die kostenlose AFL Live Official App bietet keine Live-Streams von Spielen mehr an, aber Sie können sich die Live-Radioübertragung anhören und Wiederholungen auf Abruf nach Herzenslust ansehen. Sie können die AFL Live Official App im App Store oder bei Google Play herunterladen. Sie können auch AFL On Demand BETA testen – einen neuen Streamingdienst, der sich noch in der Entwicklung befindet. Damit können Sie zwar keine Livespiele sehen, doch der Dienst ist kostenlos und überall verfügbar.

AFL-Spielplan 2025

Die vollständige Liste der AFL-Spiele finden Sie im offiziellen AFT-Spielplan.

Welche Teams spielen in der AFL?

Sie finden alle AFL-Teams und den Kader auf der offiziellen Website der Liga.

Bisherige AFL-Sieger

Jahr Sieger 2014 Hawthorn 2015 Hawthorn 2016 Western Bulldogs 2017 Richmond 2018 West Coast 2019 Richmond 2020 Richmond 2021 Melbourne 2022 Geelong Cats 2023 Collingwood 2024 Brisbane

FAQ: AFL-Livestreams Kann ich AFL-Spiele kostenlos streamen? Ausgewählte AFL-Spiele, können Sie in Australien auf 7plus kostenlos livestreamen. Auf welchem Fernsehsender wird die AFL-Saison 2025 übertragen? In Australien zeigt Channel 7 mindestens drei Spiele pro Runde sowie jedes Spiel der Finalserie, einschließlich des AFL Grand Final. Wie kann ich AFL-Livestreams außerhalb Australiens sehen? In Neuseeland können Sie die AFL-Spiele auf Sky Sports Now livestreamen. In Kanada können Abonnenten von TSN+ jede Runde ein AFL-Spiel live und eines zeitversetzt verfolgen. Mit dem als Abo verfügbaren Watch-AFL-Dienst können Fans außerhalb Australiens weltweit die Spiele online livestreamen. Was ist die AFL Live Official App? Die AFL Live Official App ist eine offizielle App der AFL, die Live-Ergebnisse, Statistiken und Video-Highlights bietet. Wie kann ich AFL-Spiele auf Roku sehen? Um AFL-Spiele auf Ihrem Roku-Streaminggerät zu sehen, können Sie den Abo-Dienst Watch AFL abonnieren. Kann ich AFL-Spiele auf Apple TV sehen? Ja, um AFL-Spiele auf Ihrem Apple TV zu sehen, abonnieren Sie den Watch-AFL-Dienst. Ist es legal, die AFL auf CrackStreams zu schauen? Nein, es ist nicht legal, die AFL auf CrackStreams zu verfolgen, da es sich dabei um eine nicht autorisierte Streamingsite handelt. Kann ich die AFL-Spiele auf meinem Computer streamen? Auf jeden Fall. Wenn Sie über einen Browser auf den Streamingdienst zugreifen, sollten Sie auch die ExpressVPN-Erweiterung für Chrome, Firefox oder Edge installieren. Die Erweiterung verfügt über einige Funktionen, die häufige Streamingprobleme beheben können. Kann ich die AFL-Spiele auf meinem Smartphone oder meinem Tablet streamen? Ja. ExpressVPN hat Apps für alle gängigen Mobilgeräte, darunter iOS und Android. Wo kann ich diese Woche AFL-Spiele streamen? Sehen Sie sich die Einzelheiten zu den jeweiligen Veranstaltungen oben auf dieser Seite an. Dort finden Sie grundsätzlich das Datum, die Uhrzeit und die Streaming-Plattformen, über die Sie die Spiele sehen können. Gehen Sie wie folgt vor, um die AFL zu streamen: 1. Holen Sie sich ExpressVPN.

2. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in dem Land des Senders Ihrer Wahl.

3. Melden Sie sich bei Ihrem bevorzugten Streamingdienst (wie 7Plus oder Kayo Sports) an.

4. Verfolgen Sie die Spiele live! Wie kann ich die AFL mit einem VPN auf meinem Fernseher streamen? Kurzum gibt es fünf verschiedene Möglichkeiten, mit ExpressVPN Sport auf Ihrem Fernseher zu streamen: Mit der nativen App für einen Smart-TV oder ein Streaminggerät

Durch Streaming auf Ihrem Computer und Anschluss an den Fernseher mit einem HDMI-Kabel

Durch Spiegeln oder drahtloses Übertragen auf Ihren Fernseher oder Ihr Streaminggerät von Ihrem Computer oder Mobilgerät

Durch die Verbindungsherstellung zu einem ExpressVPN-fähigen Router, der eine unbegrenzte Anzahl von Geräten zulässt und die gleichzeitige Verbindung zu verschiedenen Serverstandorten vereinfacht

Mit MediaStreamer, der Lösung von ExpressVPN für Geräte, auf denen kein VPN installiert werden kann, wie beispielsweise Streaming- und Spielkonsolen. MediaStreamer muss nur einmal eingerichtet werden, bietet jedoch nicht die vollständigen Sicherheitsvorteile eines VPNs. Für weitere Informationen über alle Möglichkeiten, ExpressVPN auf Ihrem Großbildfernseher zu nutzen, klicken Sie hier oder kontaktieren Sie einen der rund um die Uhr verfügbaren Supportmitarbeiter für schrittweise Anweisungen Ich bin mit dem VPN verbunden, aber meine Internetgeschwindigkeit ist langsam! Wenn Ihre Internetgeschwindigkeit langsam ist oder Ihr Streaming zu stocken scheint, gibt es dafür einige mögliche Gründe: – Die Entfernung des gewählten VPN-Serverstandorts zu Ihrem physischen Standort

– Die Art Ihrer Verbindung (kabelgebundene Verbindungen sind zuverlässiger als drahtlose Verbindungen)

– Eine suboptimale Verbindungsfähigkeit zwischen dem VPN und Ihrem Internetanbieter

– Eine langsame Geschwindigkeit der Internetverbindung an Ihrem Standort

– Die Art Ihres Geräts und dessen Prozessorleistung Versuchen Sie es zur Fehlerbehebung mit den folgenden Schritten: – Laden Sie die aktuelle Version von ExpressVPN herunter

– Verbinden Sie sich mit einem anderen VPN-Serverstandort

– Wechseln Sie das VPN-Protokoll Wenn Sie alle oben genannten Maßnahmen ausprobiert und immer noch Probleme mit der Streaminggeschwindigkeit haben, wenden Sie sich bitte an das ExpressVPN-Supportteam, das Ihnen rund um die Uhr binnen Sekunden zur Verfügung steht. Welche anderen Streamingdienste kann ich mit ExpressVPN sehen? ExpressVPN läuft problemlos mit den beliebtesten Streaming-Apps weltweit. Wenn Sie mit einem VPN streamen, können Sie sicher sein, dass Sie in HD-Qualität und mit unbegrenzter Bandbreite streamen, ohne dass Ihr Internetanbieter die Geschwindigkeit drosselt (was manchmal zu einer Verlangsamung führt). Wenn Sie Ihre Lieblingssportart von überall aus verfolgen möchten – sogar auf Reisen oder in ungesicherten Netzwerken wie öffentlichem WLAN – bietet ExpressVPN eine großartige Möglichkeit zur Verbesserung Ihres Sport-Streamingerlebnisses.