Wie Sie den Super Bowl 2024 in Ihrem Land sehen können

Die San Francisco 49ers treffen am Sonntag, 11. Februar, im Super Bowl 2024 (auch bekannt als Super Bowl 58) auf die Kansas City Chiefs. Großartige Neuigkeiten: Mit ExpressVPN können Sie den Super Bowl 2024 in nur wenigen einfachen Schritten live streamen:

Registrieren Sie sich bei ExpressVPN . Verbinden Sie sich mit einem VPN-Serverstandort in der Region des Senders, den Sie sehen möchten. Wenn Sie beispielsweise einen australischen Sender streamen möchten, können Sie sich mit einem sicheren Server in Australien verbinden oder mit einem Server in den USA , wenn Sie einen amerikanischen Sender bevorzugen. Sehen Sie im Programm des gewünschten Senders wie beispielsweise 7plus oder Fubo nach, wann das Spiel beginnt. Schalten Sie ein und genießen Sie das Spiel!

Sie möchten auf einem Computer zusehen? Für das beste Streamingerlebnis empfiehlt es sich, die Browsererweiterung von ExpressVPN für Chrome, Firefox oder Edge zu nutzen.

Kann ich ein VPN nutzen, um den Super Bowl 2024 in einem anderen Land zu sehen?

Einige Nutzer streamen den Super Bowl indem sie sich mit einem VPN-Server in einem anderen Land verbinden, was jedoch ein Verstoß gegen die Urheberrechte oder die Nutzungsbedingungen des Streamingdienstes sein kann. ExpressVPN ist ein VPN-Dienst für Datenschutz und Sicherheit und eine Nutzung zum Zwecke der Umgehung von Urheberrechten verstößt gegen unsere Servicebedingungen. Wir können weder sehen noch kontrollieren, was Sie tun, wenn Sie mit unserem VPN verbunden sind und Sie sind daher für die Einhaltung aller geltenden Bedingungen und Gesetze verantwortlich.

Das beste VPN, um den Super Bowl 2024 zu sehen

ExpressVPN ist das beste VPN, um den Super Bowl LVIII sicher live zu streamen. Mit 10 Gbit/s-Servern der nächsten Generation und Serverstandorten weltweit können Sie den Datenschutz eines VPNs im vollen Umfang genießen, ohne auch nur eine Sekunde der Action verpassen zu müssen. ExpressVPN bietet benutzerfreundliche Apps für Windows, Mac, Android und iOS sowie eine Reihe von Möglichkeiten, auf Ihrem Großbildfernseher zu streamen. Wenn Sie Hilfe benötigen, steht Ihnen der Live-Chat-Support von ExpressVPN rund um die Uhr zur Verfügung und Sie profitieren von einer 30-Tage Geld-zurück-Garantie – ganz ohne Risiko!

Wie Sie auf Ihrem Großbildfernseher streamen

Wie Sie den Super Bowl LVIII kostenlos streamen

Die NFL ist eine offizielle Partnerschaft mit zahlreichen Streamingdiensten eingegangen, um den Super Bowl LVIII weltweit kostenlos verfügbar zu machen. Prüfen Sie, ob Ihr Land auf der Liste steht!

6play

Land: Frankreich

In Frankreich bietet 6play den Zuschauern einen kostenlosen Livestream, um den Super Bowl zu sehen. 6play ist ein kostenloser Streamingdienst, Sie müssen jedoch ein separates Konto bei 6play oder M6 Replay erstellen, um Inhalte zu streamen. Mit ExpressVPN können Sie Ihr 6play-Konto nutzen, um französische Inhalte sicher mit ultraschnellen Geschwindigkeiten zu sehen.

6play mit einem VPN streamen

7plus

Land: Australien

Das australische Seven-Netzwerk wird erneut einen kostenlosen Super-Bowl-Livestream anbieten. Australische Fans des Sports können in der Regular Season alle Spiele der NFL kostenlos auf 7Mate sehen.

Hinweis: Sie müssen möglicherweise eine australische Postleitzahl (z. B. 2001 oder 3001) angeben.



7plus mit einem VPN streamen

ITVX

Preis: Kostenlos

Zuschauer im Vereinigten Königreich können den Super Bowl LVIII kostenlos auf ITVX im Livestream sehen.

Hinweis: Sie müssen möglicherweise eine gültige UK-Postleitzahl (z. B. W4 5HZ, KT6 4EU) angeben.

Wie Sie American Football auf ITVX live streamen

RTL und Nitro

Land: Deutschland und Österreich

Deutsche und österreichische Fans haben die Möglichkeit, den Super Bowl auf RTL im kostenlosen Livestream zu verfolgen. Während der Regular Season können deutsche und österreichische Zuschauer pro Woche zwei ausgewählte Spiele am Sonntagnachmittag live auf RTL oder Nitro sehen, den exklusiven, frei empfangbaren Fernsehpartnern der NFL in Deutschland. Außerdem wird der Streamingdienst RTL+ jede Woche ausgewählte Spiele live ausstrahlen.

Sehen Sie RTL mit einem VPN

TVNZ

Land: Neuseeland

Einwohner Neuseelands können den Super Bowl LVIII kostenlos auf TVNZ sehen, ebenso wie dies bereits während der NFL-Saison 2023/24 für drei kostenlose Spiele pro Woche möglich war!

Sie möchten auf einem Großbildfernseher zusehen? Erfahren Sie alle Möglichkeiten, ExpressVPN auf Ihrem Fernseher zu nutzen.

TVNZ mit einem VPN streamen

Sehen Sie den Super Bowl LVIII auf Paramount Plus

Preis: 6 USD/Monat

Zuschauer in den USA können den Super Bowl LVIII auf Paramount Plus live streamen. Hinweis: Wenn Sie den Super Bowl auf Paramount Plus verfolgen, können Sie auch die komplette Halbzeitshow des Super Bowl sehen.



Sehen Sie den Super Bowl 2024 auf DAZN

Preis: Variiert

Land: Weltweit (außerhalb der USA und China)

Auch internationale Fans können sich freuen! Mit dem NFL Game Pass International können Sie jedes NFL-Spiel live und ohne Blackouts streamen und benötigen obendrein kein Abonnement für US-amerikanisches Kabelfernsehen. Der Preis für den NFL Game Pass hängt davon ab, in welchem Land Sie zuschauen möchten. Beispielsweise müssen American-Football-Fans in Deutschland ca. 175 EUR bezahlen, um die gesamte Saison sehen zu können. Beachten Sie, dass Ihr DAZN-Abonnement an Ihre spezifische Region gebunden ist und diese auch auf Reisen nicht geändert werden kann.

Gute Neuigkeiten für diejenigen, die sich mehr für Usher als den Super Bowl MVP interessieren: DAZN strahlt die US-amerikanische Variante des Super Bowl aus, was Ihnen ermöglicht, auch die Werbung und die Halbzeitshow zu sehen.

Wenn Sie den NFL Game Pass abonnieren sind alle Spiele von der Vorsaison bis zum Super Bowl enthalten, ebenso wie Highlights, die NFL RedZone, das NFL Network und viele andere NFL-Inhalte. DAZN ist mit zahlreichen Geräten kompatibel einschließlich Smartphones, Tablets, Computer und Fernseher, sodass Sie NFL-Spiele von unterwegs oder auf dem Großbildfernseher sehen können.

Was kostet der NFL Game Pass in meinem Land?

Der Preis für den NFL Game Pass hängt davon ab, in welchem Land Sie sich befinden. American-Football-Fans in Brasilien zahlen ca. 387 BRL (73 EUR) für die gesamte Saison. Beachten Sie, dass Ihr DAZN-Abonnement an Ihre spezifische Region gebunden ist diese auch auf Reisen nicht geändert werden kann.

Ist der NFL Game Pass im DAZN-Abonnement enthalten?

Fans des American Football können den NFL Game Pass International entweder als separates Abonnement erwerben oder diesen zu ihrem bestehenden DAZN-Abonnement hinzufügen.

Auf welchen Geräten kann ich die internationale Version des NFL Game Pass nutzen?



Sie können die internationale Version des NFL Game Pass auf allen gängigen Geräten nutzen, einschließlich aber nicht ausschließlich Computern, Smartphones und sogar Smart-TVs und Spielkonsolen. Die vollständige Liste finden Sie hier. ExpressVPN ist ebenfalls auf den meisten dieser Geräte verfügbar!

DAZN mit einem VPN streamen

Wo kann ich den Super Bowl LVIII online über kostenlose Testversionen sehen

Sie sind auf der Suche nach Möglichkeiten, den Super Bowl LVIII sicher live zu streamen? ExpressVPN ist für Sie da!

YouTube TV

Preis: ab 73 USD/Monat

Kanäle: ABC, CBS, ESPN, Fox und NBC

YouTube TV umfasst alle Kanäle, die NFL-Spiele ausstrahlen, einschließlich CBS, dem Sender der den Super Bowl LVIII in den USA ausgestrahlen wird. Seit 2024 kostet ein YouTube-TV-Abonnement 73 USD/Monat. Abonnenten in den USA müssen bei der Registrierung möglicherweise eine US-amerikanische Postleitzahl (z. B. 10022, 48104, etc.) angeben, es werden jedoch zahlreiche Zahlungsmöglichkeiten akzeptiert. Die Postleitzahl ist wichtig, da von dieser abhängt, welche lokalen Netzwerke Sie erhalten. Wenn Sie beispielsweise die Postleitzahl 10549 angeben, erhalten Sie Kanäle in New York und können somit alle Spiele der Jets oder Giants sehen, die auf CBS oder Fox ausgestrahlt werden. Wenn Sie kein Abonnement abschließen möchten, können Sie die kostenlose Testphase nutzen.

Hinweis: Sie müssen für die Registrierung bei YouTube TV möglicherweise eine gültige US-amerikanische Kredit-/Debitkarte angeben. Alternativ können Sie sich weiterhin über Google Play registrieren, auch wenn Sie keine US-amerikanische Kredit- oder Debitkarte besitzen.

Sie möchten auf Ihrem Großbildfernseher zusehen? Erfahren Sie alle Möglichkeiten, ExpressVPN auf Ihrem Fernseher zu nutzen.

Streamen Sie YouTube mit ExpressVPN

Fubo

Preis: 75 USD/Monat

Kanäle: ABC, CBS, ESPN, Fox und NBC

Wie wäre es mit einer weiteren Möglichkeit, NFL-Spiele zu sehen? Zuschauer in den USA können die 7-tägige kostenlose Testphase von Fubo nutzen, um alle ihre Lieblings-NFL-Spiele zu sehen, einschließlich den Super Bowl auf CBS.

Hinweis: Sie benötigen für die Registrierung eine US-amerikanische Kredit-/Debitkarte. Die verwendete Rechnungsadresse wird möglicherweise dazu genutzt, zu bestimmen, welche lokalen Kanäle Ihnen zur Verfügung stehen. Ein Standortwechsel ist eventuell nicht möglich.

Sie möchten auf einem Computer zusehen? Für das beste Streamingerlebnis empfiehlt es sich, die Browsererweiterung von ExpressVPN für Chrome, Firefox oder Edge zu nutzen.

Streamen Sie Fubo mit einem VPN

DirecTV Stream

Preis: ab 65 USD/Monat

Kanäle: ABC, CBS, ESPN, Fox und NBC

DirecTV Stream ist oft teurer, jedoch dann eine großartige Option für Sportfans in den USA, wenn Sie einen kabellosen Dienst einer zusätzlichen Streaming-App bevorzugen. Das günstigste Abonnement von DirecTV kostet 65 USD/Monat (75 USD/Monat nach drei Monaten) und der Dienst bietet eine 5-tägige kostenlose Testphase.

Sehen Sie DirecTV Stream mit einem VPN

Andere Möglichkeiten, den Super Bowl 2024 zu sehen



USA

Hulu + Live TV

Preis: ab 70 USD/Monat

Kanäle: ABC, CBS, ESPN, Fox und NBC

Land: USA

Hulu+Live TV ist eine weitere Option, NFL-Spiele live zu sehen, auch wenn der Dienst keine kostenlose Testphase bietet. Wie andere Dienste auch, hängt die Auswahl der gezeigten Spiele von der regionalen Verfügbarkeit und Blackouts ab. Abonnenten in den USA sollten während der Regular Season jede Woche die Website 506sports.com besuchen, um zu erfahren, welche Spiele in ihrer Region ausgestrahlt werden. Sie müssen möglicherweise eine US-amerikanische Postleitzahl (z. B. 10012, 48104) und eine Kreditkarte angeben.

Streamen Sie Hulu mit einem VPN

Kanada

TSN

Preis: 20 CAD/Monat

Kanadische Zuschauer können den Super Bowl auf TSN+ sehen sowie die ganze Saison über weitere Inhalte. TSN+ bietet zwar keine kostenlose Testphase an, ermöglicht den kanadischen Nutzern jedoch, einen Tagespass für unter 11 CAD zu erwerben (was praktisch ist, wenn Sie nur ein spezifisches Spiel oder das Finale sehen möchten).

Wie Sie auf Ihrem Großbildfernseher streamen

Welche Teams treten beim Super Bowl LVIII gegeneinander an?

Die San Francisco 49ers werden im Super Bowl 58 auf die Kansas City Chiefs treffen. Mahomes führte die Chiefs zuvor in Super Bowl 54 zu einem Comeback-Sieg über die 49ers.

Wer tritt in der Halbzeitshow des Super Bowl auf?



Die NFL hat im September 2023 angekündigt, dass der achtfache Grammy-Award-Gewinner und R&B-Künstler Usher beim Super Bowl LVIII auftreten wird. Usher trat bereits beim Super Bowl XLV im Februar 2011 auf und sang gemeinsam mit dem Sänger will.i.am der The Black Eyed Peas seinen Hit „OMG“.

Quoten des Super Bowl LVIII



Werden Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs erneut als NFL-Champions hervorgehen? Hier die aktuellen Quoten des Super Bowl laut FanDuel Sportsbook.

Team Quoten San Francisco 49ers +175 Baltimore Ravens +270 Buffalo Bills +490 Kansas City Chiefs +700 Detroit Lions +900 Green Bay Packers +3000 Houston Texans +3300 Tampa Bay Buccaneers +3300

FAQ zu NFL-Livestreams Kann ich die NFL außerhalb der USA streamen? Auf jeden Fall! Der NFL Game Pass International steht Kunden weltweit zur Verfügung, die Preise variieren jedoch je nach Region (wenden Sie sich an unser Supportteam, um zu erfahren, welche Standorte aktuell die besten sind). Außerdem gibt es keine Blackouts! Mit ExpressVPN können Sie die NFL-Spiele immer sicher und in HD mit unbegrenzter Bandbreite streamen. Sie müssen sich lediglich mit einem unserer sicheren Hochgeschwindigkeitsserver verbinden, bevor Sie die App des Game Pass International aktivieren. Kann ich American Football auf meinem Computer streamen? Definitiv! Wenn Sie über einen Webbrowser auf den Streamingdienst zugreifen, sollten Sie sich die Browsererweiterung von ExpressVPN für Chrome, Firefox oder Edge installieren. Dank einiger Funktionen der Erweiterung werden häufige Probleme beim Streaming ausgebügelt. Kann ich Sportveranstaltungen auf meinem Smartphone oder Tablet streamen? Ja. ExpressVPN bietet Apps für alle gängigen Mobilgeräte, einschließlich iOS und Android. Wie kann ich American Football auf meinem Fernseher mit einem VPN streamen? Kurz gesagt gibt es fünf verschiedene Möglichkeiten, wie Sie mit ExpressVPN Sportereignisse auf Ihrem Fernseher streamen können: mit der nativen App für einen Smart-TV, ein Android TV-Gerät oder ein anderes Streaming-Gerät

indem Sie auf Ihrem Computer streamen und den Computer mit einem HDMI-Kabel an Ihren Fernseher anschließen

durch drahtloses Mirroring oder Casting von Ihrem Computer oder Mobilgerät aus auf Ihren Fernseher oder Ihr Streaming-Gerät

indem Sie sich mit einem ExpressVPN-fähigen Router verbinden; dieser ermöglicht Ihnen die Verbindung mit einer unbeschränkten Anzahl von Geräten, und Sie können sich spielend leicht gleichzeitig mit verschiedenen Serverstandorten verbinden

mit MediaStreamer, der Lösung von ExpressVPN für Geräte, auf denen kein VPN installiert werden kann, wie beispielsweise Streaminggeräte und Spielkonsolen. MediaStreamer muss nur einmal eingerichtet werden, bietet jedoch nicht die vollständigen Sicherheitsvorteile eines VPNs. Für weitere Information zu all den Möglichkeiten, wie Sie ExpressVPN auf Ihrem Großbildfernseher nutzen können, klicken Sie hier oder wenden Sie sich für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an einen unserer Support-Mitarbeiter, die rund um die Uhr für Sie zur Verfügung stehen. Ist der NFL Game Pass oder NFL+ im ExpressVPN-Abonnement enthalten? Nein. Sie müssen ein zusätzliches Abonnement abschließen oder ein separates Konto erstellen. ExpressVPN ermöglicht Ihnen jedoch, sicher und mit Höchstgeschwindigkeiten zu streamen, ohne Einbußen bei der Sicherheit oder Bildqualität machen zu müssen. Außerdem funktioniert ExpressVPN nahtlos mit allen beliebten Streaming-Apps auf der ganzen Welt. Die Nutzung eines VPNs zum Streamen gewährleistet, dass Sie sicher und in ultraschnellem HD schauen können – und das bei unbegrenzter Bandbreite und ohne Drosselung durch Ihren Internetanbieter (welcher manchmal die Geschwindigkeiten verlangsamen kann).

Wenn Sie Ihre Lieblings-Mannschaft von überall aus schauen möchten – auch wenn Sie auf Reisen sind oder ungesicherte Netzwerke wie öffentliches WLAN nutzen –, ist ExpressVPN eine fantastische Möglichkeit, wie Sie Ihr Erlebnis beim Streaming von Sportereignissen verbessern können. Was ist der Unterschied zwischen dem NFL Game Pass International und NFL+ in den USA? In internationalen Märkten wie Mexiko, Brasilien und den meisten EU-Ländern bietet der NFL Game Pass International alle 256 Spiele der Regular Season, die NFL Playoffs und den Super Bowl im Livestream – ohne Blackouts. Im Gegensatz dazu bietet die NFL+ App in den USA nur die NFL-Spiele eines einzelnen Teams im Livestream (in Ihrer Heimatregion) sowie nationale Spiele zur Hauptsendezeit. Livestreaming über die App ist außerdem nur auf Mobilgeräten und Tablets möglich. Ich bin mit dem vorgeschlagenen VPN-Serverstandort verbunden, kann mich aber nicht beim Streamingdienst einloggen! Keine Sorge! Die Serverlast verändert sich schnell (vor allem, wenn viele Menschen sich bestimmte Ereignisse ansehen möchten). Und genau deswegen verfügt ExpressVPN über ultraschnelle Server auf der ganzen Welt. Wenn Sie beispielsweise versuchen, eine Website in den USA oder in Deutschland aufzurufen, dann verbinden Sie sich am besten mit einem anderen Serverstandort im jeweiligen Land. Möchten Sie sich mit einem Serverstandort in einem Land verbinden, in dem derzeit nur ein Serverstandort verfügbar ist, prüfen Sie zunächst Ihre Standorteinstellungen. Wenn Sie ein Mobilgerät nutzen, dann trennen Sie die Verbindung zum VPN, schalten Sie die Lokalisierungsdienste aus und verbinden Sie sich wieder mit dem VPN. Sowohl auf einem Windows-PC als auch auf einem Mac können Sie die Lokalisierungsdienste in den Einstellungen für Privatsphäre & Sicherheit ausschalten. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, können Sie sich jederzeit an einen Mitarbeiter unseres Supportteams wenden, das rund um die Uhr im Live-Chat für Sie zur Verfügung steht. Ich bin mit dem VPN verbunden, aber meine Internetgeschwindigkeit ist langsam. Ist Ihre Internetgeschwindigkeit langsam oder nehmen Sie Verzögerungen beim Streaming wahr, gibt es einige mögliche Gründe: der Abstand des gewählten VPN-Serverstandorts zu Ihrem tatsächlichen geografischen Standort

die Art Ihrer Verbindung (kabelgebundene Verbindungen sind zuverlässiger als drahtlose Verbindungen)

eine suboptimale Vernetzungsfähigkeit zwischen dem VPN und Ihrem Internetanbieter

eine langsame Internetverbindung an Ihrem Standort

Ihr Gerätetyp und die Prozessorleistung Probieren Sie es zur Fehlerbehebung mit jedem der folgenden Schritte: Laden Sie die neueste Version von ExpressVPN herunter

Verbinden Sie sich mit einem anderen VPN-Serverstandort

Wechseln Sie Ihr VPN-Protokoll Haben Sie alle oben genannten Schritte ausprobiert und immer noch Probleme mit Ihrer Streaming-Geschwindigkeit, können Sie sich rund um die Uhr an das ExpressVPN Supportteam wenden, und jemand wird Ihnen innerhalb von Sekunden Unterstützung bieten. Welche anderen Streaming-Dienste kann ich mit ExpressVPN schauen? ExpressVPN funktioniert nahtlos mit allen beliebten Streaming-Apps auf der ganzen Welt. Die Nutzung eines VPNs zum Streamen gewährleistet, dass Sie sicher und in ultraschnellem HD schauen können – und das bei unbegrenzter Bandbreite und ohne Drosselung durch Ihren Internetanbieter (welcher manchmal die Geschwindigkeiten verlangsamen kann). Wenn Sie Ihre Lieblings-Mannschaft von überall aus schauen möchten – auch wenn Sie auf Reisen sind oder ungesicherte Netzwerke wie öffentliches WLAN nutzen –, ist ExpressVPN eine fantastische Möglichkeit, wie Sie Ihr Erlebnis beim Streaming von Sportereignissen verbessern können.