ExpressVPN iOS-App für iPhone: VPN-Schutz in Ihrer Tasche

Das großartigste Smartphone der Welt benötigt das weltbeste VPN. Die ExpressVPN-App für iOS ist nicht nur schnell, sondern sorgt auch dafür, dass Ihre Sicherheit im Jahr 2023 und darüber hinaus gewährleistet ist.

Wählen Sie aus zahlreichen VPN-Serverstandorten auf der ganzen Welt, um die IP-Adresse Ihres iPhones zu verbergen, zensierte Websites zu entsperren und Ihre Daten in unsicheren WLANs zu schützen. So gewährleisten Sie den Schutz Ihres iPhones.

ExpressVPN ist kompatibel mit:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (3., 2. und 1. Generation), iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus

ExpressVPN schützt Ihr iPhone über WLAN, LTE/4G, 3G und alle Mobilfunkanbieter. Wählen Sie zwischen UDP-, TCP- und IKEv2-Verschlüsselungsprotokollen oder lassen Sie die iPhone-VPN-App das beste Protokoll für Sie wählen.

Laden Sie die ExpressVPN-App für iOS im App Store für eine kostenlose siebentägige Testversion herunter: