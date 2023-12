Sie können sich auch einfach an den Kundendienst Ihres Routerherstellers oder an Ihren VPN-Anbieter wenden.

Verschieben Sie Geräte ganz einfach per Drag-and-Drop in verschiedene Gruppen. Das Ändern des Standorts einer Gerätegruppe verursacht keine Unterbrechung bei den anderen Gruppen.

Die Gerätegruppen-Funktion ermöglicht Ihnen, bis zu fünf Gruppen für Ihre Geräte zu erstellen, wobei jede Gruppe mit einem bestimmten VPN-Serverstandort verbunden ist. So können Sie beispielsweise eine Fernsehsendung aus dem Vereinigten Königreich streamen, während ein anderes Familienmitglied ein US -Basketballspiel anschaut, ein anderes Musik aus Kanada hört und ein weiteres eine Verbindung nach Australien herstellt, um Videogames zu spielen. Sie können eine Gruppe sogar ganz vom VPN-Netzwerk ausschließen.

IP-Adress- und Standortänderungen . Ihre Geräte erhalten eine andere IP-Adresse, die Ihre tatsächliche IP-Adresse verschleiert. So erwecken Sie auch den Anschein, als befänden Sie sich an einem Ort Ihrer Wahl.

