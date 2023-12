Erfahren Sie, wie Sie die IFH Handball-WM der Frauen live 2023 (29. November – 17. Dezember 2023), die gemeinsam von Dänemark, Norwegen und Schweden ausgerichtet wird, sehen können. Mitveranstalter Norwegen ist amtierender Weltmeister im Handball der Frauen, aber welche der 32 Mannschaften, die an der 26. Auflage des Turniers teilnehmen, kann den Titel – und einen begehrten Platz in den Olympischen Spielen 2024 in Paris – für sich beanspruchen? Fans in den Niederlanden können das Ereignis über Viaplay verfolgen.

Wie Sie die IHF Handball-WM der Frauen live 2023 sehen können

Zahlreiche Sender werden die IHF Handball-WM der Frauen live 2023 live übertragen. Mit einem VPN können Sie die Übertragungen in nur wenigen einfachen Schritten streamen:

Registrieren Sie sich bei ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem sicheren Serverstandort in der Region des Senders, den Sie sehen möchten. Beispielsweise können sich deutsche Handballfans mit einem sicheren Server in Deutschland verbinden, um die Übertragung sicher auf Sportdeutschland.tv zu verfolgen.

Sehen Sie im Programm des Senders nach, wann das gewünschte Spiel beginnt. Genießen Sie das Turnier!

Kann ich ein VPN nutzen, um die Handball-WM der Frauen live in einem anderen Land zu sehen?

ExpressVPN ist ein VPN-Dienst für Datenschutz und Sicherheit, der nicht zur Umgehung von Urheberrechten gedacht ist. Wir können weder sehen noch kontrollieren, was Sie tun, wenn Sie mit unserem VPN verbunden sind und Sie sind daher für die Einhaltung unserer Servicebedingungen, der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters und jeglicher geltenden Gesetze verantwortlich.

Das beste VPN, um die Handball-WM der Frauen live zu sehen

ExpressVPN ist das beste VPN, um die gesamte IHF Handball-Weltmeisterschaft der Frauen sicher live zu streamen. Mit 10 Gbit/s-Servern der nächsten Generation und Serverstandorten weltweit können Sie den Datenschutz eines VPNs im vollen Umfang genießen, ohne ein Spiel des Turniers verpassen zu müssen. ExpressVPN bietet benutzerfreundliche Apps für Windows, Mac, Android und iOS sowie eine Reihe von Möglichkeiten, auf Ihrem Großbildfernseher zu streamen. Wenn Sie Hilfe benötigen, steht Ihnen der Live-Chat-Support von ExpressVPN rund um die Uhr zur Verfügung und Sie profitieren von einer 30-Tage Geld-zurück-Garantie – ganz ohne Risiko!

Wo Sie die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Ihrem Land sehen können Sehen Sie die Handball-WM der Frauen live in Deutschland Sportdeutschland.tv Preis: 15 EUR/Turnierpass oder 5 EUR/Einzelspielpass Sportdeutschland.tv ermöglicht deutschen Handballfans die Action der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen live zu verfolgen. Beachten Sie, dass die Website und Spielreportage nur auf Deutsch verfügbar sind. Sportdeutschland.tv sicher mit einem VPN streamen

Sehen Sie die Handball-WM der Frauen live in den USA

In den USA wird die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 auf ESPN3 übertragen. Fans können die Spiele auf Streamingdiensten verfolgen, die ESPN3 anbieten, einschließlich YouTube TV (73 USD/Monat), DirecTV Stream (ab 65 USD/Monat) und Fubo (75 USD/Monat).

YouTube TV

Preis: ab 73 USD/Monat

Land: USA

YouTube TV umfasst ESPN3, das die Handball-WM der Frauen live im vollen Umfang abdeckt. Das Abonnement kostet 73 USD/Monat. Zuschauer in den USA müssen möglicherweise eine US-amerikanische Postleitzahl angeben (z. B. 10022, 48104, etc.), jedoch werden zahlreiche Zahlungsmethoden akzeptiert. Wenn Sie YouTube TV nicht abonnieren möchten, können Sie die kostenlose Testphase nutzen.

Hinweis: Sie benötigen möglicherweise eine gültige US-amerikanische Debit-/Kreditkarte oder PayPal, um sich bei YouTube TV zu registrieren. Sie können YouTube TV auch über Google Play abonnieren, auch wenn Sie über keine US-amerikanische Debit-/Kreditkarte verfügen.

Sie möchten auf dem Großbildschirm zusehen? Erfahren Sie alles über die Möglichkeiten, ExpressVPN auf Ihrem Fernseher zu nutzen.

YouTube mit ExpressVPN streamen

Fubo

Preis: 75 USD/Monat

Land: USA

Wie wäre es mit einer weiteren Möglichkeit, die Handball-WM der Frauen live zu streamen? Einwohner der USA können die siebentägige kostenfreie Testphase von Fubo nutzen, um Handball auf ESPN3 zu streamen. Sie benötigen eine US-amerikanische Debit-/Kreditkarte, um sich zu registrieren. Anhand der Rechnungsadresse wird möglicherweise bestimmt, welche lokalen Sender verfügbar sind und Sie können Ihren Standort möglicherweise nicht ändern.

Sie möchten auf einem Computer zusehen? Für das beste Streamingerlebnis empfiehlt es sich, die Browsererweiterung von ExpressVPN für Chrome, Firefox oder Edge zu nutzen.

Wie Sie Fubo streamen

DirecTV Stream

Preis: ab 65 USD/Monat

DirecTV Stream ist oft teurer, wenn Sie jedoch einen kabellosen Dienst statt einer zusätzlichen Streaming-App bevorzugen, ist es eine großartige Möglichkeit für Sportfans in den USA. Das günstigste Paket von DirecTV kostet 65 USD/Monat (75 USD/Monat nach drei Monaten) und der Dienst bietet eine 5-tägige kostenlose Testphase.

Sehen Sie DirecTV Stream mit einem VPN

Sling TV

Preis: Variiert



Sling TV ist die günstigste Option, wenn Sie die Handball-WM der Frauen im Livestream sehen möchten (sowie zahlreiche andere beliebte Sportveranstaltungen und -sender). Das Einsteigerabo „Sling Orange“ umfasst ESPN3. Sie benötigen möglicherweise eine US-amerikanische Kreditkarte oder PayPal, um sich zu registrieren. Beachten Sie jedoch, dass Sling keine kostenlose Testphase mehr anbietet.

Handball im Livestream mit Sling

Hulu + Live TV

Preis: 77 USD/Monat

Hulu bietet keine kostenlose Testphase an, das Live-TV-Paket (das auch ESPN+ und Disney+ umfasst) enthält jedoch auch ESPN3.

Sehen Sie Hulu mit einem VPN

Sehen Sie die Handball-WM der Frauen live in den Niederlanden

Viaplay

Preis: ab 10 EUR/Monat

Holländische Fans sollten Viaplay nutzen, um die IHF Handball-Weltmeisterschaft der Frauen live zu streamen. Der Streamingdienst ist auch für andere Sportarten beliebt, einschließlich Formel 1, Bundesliga, Darts und die EPL – und bietet zudem Eigenproduktionen wie TV-Serien, Inhalte für Kinder und Hollywoodfilme On-demand. Beachten Sie, dass die Berichterstattung auf Holländisch erfolgt.

Viaplay sicher mit einem VPN streamen

Wann startet die Handball-WM der Frauen 2023?

Das Turnier startet am 29. November 2023 und die Spiele werden von drei Ländern veranstaltet (Norwegen, Dänemark und Schweden). Die Gastgeberstädte sind Göteborg (Schweden), Helsingborg (Schweden), Stavanger (Norwegen), Trondheim (Norwegen), Herning (Dänemark), und Frederikshavn (Dänemark). Das Finale findet am 17. Dezember 2023 in der Arena Jyske Bank Boxen in Herning, Dänemark statt.

Terminplan der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023

Nutzen Sie den kompletten Spielplan, um zu sehen, wann die einzelnen Spiele der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 ausgetragen werden. In der Vorrunde beginnen die Spiele jeweils um 15:30, 18:00 oder 20:30 Uhr CET.

Welche Mannschaften nehmen an der Handball-WM der Frauen 2023 teil ?

Die 32 teilnehmenden Mannschaften sind die drei Mitveranstalter (Dänemark, Norwegen und Schweden) sowie Angola, Argentinien, Brasilien, Chile, China, Deutschland, Frankreich, Grönland, Island, Iran, Japan, Kamerun, Kasachstan, Kongo, Kroatien, Montenegro, die Niederlande, Österreich, Paraguay, Polen, Rumänien, Senegal, Serbien, Slowenien, Südkorea, Spanien, die Tschechei, Ungarn und die Ukraine.

FAQ fürs Streaming von Sportereignissen Kann ich Sportereignisse auf meinem Computer streamen? Absolut! Wenn Sie den Streaming-Dienst über einen Browser aufrufen, dann installieren Sie auch die ExpressVPN-Browsererweiterung für Chrome, Firefox oder Edge. Dank einiger Funktionen der Erweiterung werden häufige Streaming-Probleme ausgebügelt. Kann ich Sportveranstaltungen auf meinem Smartphone oder Tablet streamen? Ja. ExpressVPN bietet Apps für alle gängigen Mobilgeräte, einschließlich iOS und Android. Wie kann ich auf meinem Fernseher mit einem VPN streamen? Kurz gesagt gibt es fünf verschiedene Möglichkeiten, wie Sie mit ExpressVPN Sportereignisse auf Ihrem Fernseher streamen können: – Mit der nativen App für einen Smart-TV, ein Android TV-Gerät oder ein anderes Streaming-Gerät

– Indem Sie auf Ihrem Computer streamen und den Computer mit einem HDMI-Kabel an Ihren Fernseher anschließen

– Durch drahtloses Mirroring oder Casting von Ihrem Computer oder Mobilgerät aus auf Ihren Fernseher oder Ihr Streaming-Gerät

– Indem Sie sich mit einem ExpressVPN-fähigen Router verbinden; dieser ermöglicht Ihnen die Verbindung mit einer unbeschränkten Anzahl von Geräten, und Sie können sich spielend leicht gleichzeitig mit verschiedenen Serverstandorten verbinden

– Mit MediaStreamer, der Lösung von ExpressVPN für Geräte, auf denen kein VPN installiert werden kann, wie beispielsweise Streaminggeräte und Spielkonsolen. MediaStreamer muss nur einmal eingerichtet werden, bietet jedoch nicht die vollständigen Sicherheitsvorteile eines VPNs. Für weitere Information zu all den Möglichkeiten, wie Sie ExpressVPN auf Ihrem Großbildfernseher nutzen können, klicken Sie hier oder wenden Sie sich für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an einen unserer Support-Mitarbeiter, die rund um die Uhr für Sie zur Verfügung stehen. Ich bin mit dem vorgeschlagenen VPN-Serverstandort verbunden, kann mich aber nicht beim Streamingdienst einloggen! Keine Sorge! Die Serverlast verändert sich schnell (vor allem, wenn viele Personen sich bestimmte Ereignisse ansehen möchten). Und genau deswegen verfügt ExpressVPN über ultraschnelle Server auf der ganzen Welt. Wenn Sie beispielsweise versuchen, eine Website in den USA oder in Deutschland aufzurufen, dann verbinden Sie sich am besten mit einem anderen Serverstandort im jeweiligen Land. Möchten Sie sich mit einem Serverstandort in einem Land verbinden, in dem derzeit nur ein Serverstandort verfügbar ist, prüfen Sie zunächst Ihre Standorteinstellungen. Wenn Sie ein Mobilgerät nutzen, dann trennen Sie die Verbindung zum VPN, schalten Sie die Lokalisierungsdienste aus und verbinden Sie sich wieder mit dem VPN. Sowohl auf einem Windows-PC als auch auf einem Mac können Sie die Lokalisierungsdienste in den Einstellungen für Privatsphäre & Sicherheit ausschalten. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, können Sie sich jederzeit an einen Mitarbeiter unseres Supportteams wenden, das rund um die Uhr im Live-Chat für Sie zur Verfügung steht. Ich bin mit dem VPN verbunden, aber meine Internetgeschwindigkeit ist langsam. Ist Ihre Internetgeschwindigkeit langsam oder nehmen Sie Verzögerungen beim Streaming wahr, gibt es einige mögliche Gründe: – Der Abstand des gewählten VPN-Serverstandorts zu Ihrem tatsächlichen geografischen Standort

– Die Art Ihrer Verbindung (kabelgebundene Verbindungen sind zuverlässiger als drahtlose Verbindungen)

– Eine suboptimale Vernetzungsfähigkeit zwischen dem VPN und Ihrem Internetanbieter

– Eine langsame Internetverbindung an Ihrem Standort

– Ihr Gerätetyp und die Prozessorleistung Probieren Sie es zur Fehlerbehebung mit jedem der folgenden Schritte: – Laden Sie die neueste Version von ExpressVPN herunter

– Verbinden Sie sich mit einem anderen VPN-Serverstandort

– Wechseln Sie Ihr VPN-Protokoll Haben Sie alle oben genannten Schritte ausprobiert und immer noch Probleme mit Ihrer Streaming-Geschwindigkeit, können Sie sich rund um die Uhr an das ExpressVPN Supportteam wenden, und jemand wird Ihnen innerhalb von Sekunden Unterstützung bieten. Welche anderen Streaming-Dienste kann ich mit ExpressVPN schauen? ExpressVPN funktioniert nahtlos mit allen beliebten Streaming-Apps auf der ganzen Welt. Die Nutzung eines VPNs zum Streamen gewährleistet, dass Sie sicher und in ultraschnellem HD schauen können – und das bei unbegrenzter Bandbreite und ohne Drosselung durch Ihren Internetanbieter (welcher manchmal die Geschwindigkeiten verlangsamen kann). Wenn Sie Ihre Lieblings-Mannschaft von überall aus schauen möchten – auch wenn Sie auf Reisen sind oder ungesicherte Netzwerke wie öffentliches WLAN nutzen –, ist ExpressVPN eine fantastische Möglichkeit, wie Sie Ihr Erlebnis beim Streaming von Sportereignissen verbessern können.