Die Regeln für NBA- und FIBA-Spiele unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht. Zum Beispiel: die Größe der Spielfelder, die Anzahl der Auszeiten, die Länge der Viertel (10 Minuten in der FIBA, 12 Minuten in der NBA) und die Fouls (in der FIBA werden die Spieler nach fünf Fouls (persönliche und technische Fouls zusammen) ausgeschlossen, in der NBA nach sechs persönlichen oder zwei technischen Fouls.