Von den Olympischen Spielen bis hin zu den Vier-Kontinente-Meisterschaften – Eiskunstlauf ist nach wie vor eine der berühmtesten und unterhaltsamsten Sportarten der Welt. Auch wenn das Jahr 2023 kein olympisches Jahr ist, können Sie uns glauben, dass die Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer immer noch fleißig sind! Die Eiskunstlaufsaison 2022/23 begann am 1. Juli 2022 und wird am 30. Juni 2023 enden, wenn die Mitglieder der International Skating Union (ISU) auf der ganzen Welt um Gold kämpfen.

Die weltbesten Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer sind auf dem Weg nach Tokio zur ISU World Team Trophy 2023. Sechs Länder – Kanada, Frankreich, Italien, Japan, Südkorea und die Vereinigten Staaten – kämpfen ab Donnerstag, den 13. April, im Tokyo Metropolitan Gymnasium um den Ruhm.

Auch wenn Sie keinen Sitzplatz für die Eiskunstlauf-Action ergattern konnten, können Sie den Eiskunstlauf-Live-Stream im Internet verfolgen. Mehrere Veranstaltungen werden live und kostenlos auf verschiedenen Sendern übertragen. Überprüfen Sie den offiziellen Zeitplan, um zu sehen, wann die Veranstaltungen stattfinden, und lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie Eiskunstlauf mit einem VPN sicher live streamen können:

Schauen Sie den Eiskunstlauf-Live-Stream der 2023 World Team Trophy kostenlos

YouTube

Sie können die gesamte ISU World Team Trophy 2023 im Eiskunstlauf über den offiziellen YouTube-Kanal der ISU streamen. Die ISU ist eine hervorragende Quelle für die Berichterstattung über Eiskunstlaufveranstaltungen, sowohl für Live-Streams als auch für die Nachberichterstattung von Veranstaltungen. Allerdings ist die Berichterstattung oft auf die Region beschränkt, in der die Veranstaltungen selbst stattfinden. Das bedeutet, dass sie möglicherweise von IP-Adressen aus aufgerufen werden müssen, wo es keine lokalen Übertragungen gibt – wie in den Vereinigten Staaten oder Kanada.

Sie möchten auf einem Großbildschirm streamen? Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie ExpressVPN auf Ihrem Fernseher verwenden können.

SBS

Preis: Kostenlos

Land: Australien

SBS wird einen kostenlosen Live-Stream der World Team Trophy 2023 anbieten. Gehen Sie einfach zum SBS On Demand Streaming Service und schauen Sie sich die Action live an, oder streamen Sie Wiederholungen und Highlights.

Abonnieren Sie ExpressVPN. Stellen Sie eine Verbindung zu einem Serverstandort in Australien her. Gehen Sie zu SBS Sports und erstellen Sie ein Konto. Eventuell benötigen Sie eine gültige australische Postleitzahl (z. B. 2000 oder 3001), um ein Konto zu erstellen. Genießen Sie die Action!

ExpressVPN nutzen

Andere Eiskunstlauf-Live-Streams der 2023 World Team Trophy

Peacock

Sie können die gesamte ISU World Team Trophy 2023 im Eiskunstlauf über Peacock streamen, was 5 USD/Monat kostet. Bitte beachten Sie jedoch, dass Peacock keine kostenlose Testversion anbietet.

So geht’s:

Abonnieren Sie ExpressVPN. Stellen Sie eine Verbindung zu einem Serverstandort in den USA her. Besuchen Sie Peacockzu und erstellen Sie ein Konto. Loggen Sie sich ein und starten Sie den Stream!

ExpressVPN nutzen

World Team Trophy 2023 Zeitplan

Event Datum und Uhrzeit Eröffnungszeremonie Donnerstag, 13. April, 14:55 Uhr Ortszeit Eistanz – Rhythm Dance Donnerstag, 13. April, 15:50 Uhr Ortszeit Eiskunstlauf-Frauen – Kurzprogramm Donnerstag, 13. April, 17:15 Uhr Ortszeit Eiskunstlauf-Männer – Kurzprogramm Donnerstag, 13. April, 19:25 Uhr Ortszeit Eiskunstlauf-Paare – Kurzprogramm Freitag, 14. April, 16:00 Uhr Ortszeit Eistanz – Free Dance Freitag, 14. April, 17:25 Uhr Ortszeit Eiskunstlauf-Frauen – Kür Freitag, 14. April, 19.00 Uhr Ortszeit Eiskunstlauf-Paare – Kür Donnerstag, 13. April, 15:15 Uhr Ortszeit Eiskunstlauf-Männer – Kür Donnerstag, 13. April, 16:50 Uhr Ortszeit Gala – Schaulaufen Donnerstag, 13. April, 14.00 Uhr Ortszeit

World Team Trophy Mannschaften

Mannschaft Männer Frauen Paare Kür Kanada Stephen Gogolev, Keegan Messing Sara-Maude Dupuis, Madeline Schizas Deanna Stellato-Dudek and Maxime Deschamps Piper Gilles* and Paul Poirier Frankreich Kévin Aymoz,* Adam Siao Him Fa Lorine Schild, Léa Serna Camille Kovalev and Pavel Kovalev Evgenia Lopareva and Geoffrey Brissaud Italien Daniel Grassl, Matteo Rizzo Lara Naki Gutmann, Anna Pezzetta Sara Conti, and Niccolò Macii Charlène Guignard and Marco Fabbri* Japan Kazuki Tomono, Shoma Uno Mai Mihara, Kaori Sakamoto Riku Miura and Ryuichi Kihara Kana Muramoto and Daisuke Takahashi Südkorea Cha Jun-hwan,* Lee Si-hyeong Kim Ye-lim, Lee Hae-in Cho Hye-jin and Steven Adcock Hannah Lim and Ye Quan Ver. Staaten Jason Brown,* Ilia Malinin Amber Glenn, Isabeau Levito Alexa Knierim and Brandon Frazier Madison Chock and Evan Bates

*Mannschaftskapitän

Über das japanische Eiskunstlaufteam

Japan nimmt an der World Trophy Team 2023 teil und strebt seine dritte Meisterschaft an, nachdem es bereits 2012 und 2017 gewonnen hat. Kazuki Tomono und Shoma Uno bilden das Männerteam, während Mai Mihara und Kaori Sakamoto, die Siegerinnen des Grand-Prix-Finales 2022, bei den Frauen um Gold kämpfen. Riku Miura und Ryuichi Kihara sind ein dominantes Duo, das gerade erst im vergangenen Monat die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften gewonnen hat. Vergessen Sie nicht Kana Muramoto und Daisuke Takahashi, das Paar, das den ersten Platz im Eistanz erreichen soll!

Über das Eiskunstlaufteam der Vereinigten Staaten

Das Eiskunstlaufteam der Vereinigten Staaten gehört zu den besten der Welt, nicht zuletzt wegen seines herausragenden Eistanzpaares. Madison Chock und Evan Bates traten bei den ISU-Meisterschaften in Erscheinung und holten als einziges nicht-japanisches Paar Gold in Saitama. Nach dem Sieg bei der Eröffnungsveranstaltung im Jahr 2009 gewannen die Vereinigten Staaten 2013, 2015 und 2019 die World Team Trophy. Werden sie in diesem Jahr in die Siegesspalte zurückkehren?

Über das kanadische Eiskunstlaufteam

Das kanadische Eisteam-Duo Piper Gilles und Paul Poirier möchte an seine Bronzemedaille bei den ISU-Meisterschaften anknüpfen. Kanada hat bei der World Team Trophy noch keinen Sieg errungen und war seit einer Silbermedaille im Jahr 2013 nicht mehr unter den ersten drei Teams.

Über das französische Eiskunstlaufteam

Obwohl Frankreich an jeder der ersten sieben World Team Trophy-Veranstaltungen teilnahm, belegte es nie mehr als den vierten Platz. Wird das Team von Kévin Aymoz in diesem Jahr endlich den Durchbruch schaffen und Geschichte schreiben? Wir sind ein wenig skeptisch, nachdem sie bei den letzten Weltmeisterschaften nicht besonders gut abgeschnitten haben, aber wir sind bereit, uns eines Besseren belehren zu lassen!

Über das italienische Eiskunstlaufteam

Italien hat sich zum dritten Mal in Folge für die World Team Trophy qualifiziert und zum vierten Mal insgesamt, das erste Mal im Jahr 2012. Die gute Nachricht für das Team Italien? Ihr vierter Platz im Jahr 2021 war ihr bisher bestes Ergebnis. Werden sie dieses Mal endlich eine Medaille gewinnen? Wenn Sie den Paarlauf mögen, werden Sie Sara Conti und Niccolò Macii sicher gerne auf dem Eis sehen!

Über das südkoreanische Eiskunstlaufteam

Südkorea ist zwar neu bei der World Team Trophy, aber an Talent mangelt es dem Land nicht, wie wir meinen. Cha Jun-hwan und Lee Hae-in haben bei den Weltmeisterschaften bei den Damen und Herren jeweils die Silbermedaille gewonnen. Mal sehen, wie sie sich in Saitama schlagen werden! Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

ExpressVPN ist ein VPN-Dienst, der nicht für die Umgehung des Copyrights vorgesehen ist. Bitte lesen Sie die ExpressVPN-Geschäftsbedingungen und die Nutzungsbedingungen Ihres Inhaltsanbieters für weitere Informationen.

FAQ fürs Streaming von Sportereignissen Kann ich Sportereignisse auf meinem Computer streamen? Absolut! Wenn Sie den Streaming-Dienst über einen Browser aufrufen, dann installieren Sie auch die ExpressVPN-Browsererweiterung für Chrome, Firefox oder Edge. Dank einer Funktion der Erweiterung werden häufige Streaming-Probleme ausgebügelt. Kann ich Sportveranstaltungen auf meinem Smartphone oder Tablet streamen? Ja. ExpressVPN bietet Apps für alle gängigen Mobilgeräte, einschließlich iOS und Android. Wie kann ich auf meinem Fernseher mit einem VPN streamen? Kurz gesagt gibt es fünf verschiedene Möglichkeiten, wie Sie mit ExpressVPN Sportereignisse auf Ihrem Fernseher streamen können: – Mit der nativen App für ein Smart-TV oder Streaming-Gerät

– Indem Sie auf Ihrem Computer streamen und den Computer mit einem HDMI-Kabel an Ihren Fernseher anschließen

– Durch drahtloses Mirroring oder Casting von Ihrem Computer oder Mobilgerät aus auf Ihren Fernseher oder Ihr Streaming-Gerät

– Indem Sie sich mit einem ExpressVPN-fähigen Router verbinden; dieser ermöglicht Ihnen die Verbindung mit einer unbschränkten Anzahl von Geräten und Sie können sich spielend leicht gleichzeitig mit verschiedenen Serverstandorten verbinden

– Mit MediaStreamer, der Lösung von ExpressVPN für Geräte, auf denen kein VPN installiert werden kann, z. B. Apple TV oder Spielkonsolen. MediaStreamer muss nur einmal eingerichtet werden, bietet jedoch nicht die vollen Sicherheitsvorteile eines VPNs. (Beachten Sie, dass Sie das Beste von beidem erhalten, wenn Sie Ihr Apple TV oder Ihre Spielkonsole mit einem Router verbinden!) Für weitere Information zu all den Möglichkeiten, wie Sie ExpressVPN auf Ihrem Großbildfernseher nutzen können, klicken Sie hier oder wenden Sie sich für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an einen unserer Support-Mitarbeiter, die rund um die Uhr für Sie zur Verfügung stehen. Ich bin mit dem vorgeschlagenen VPN-Serverstandort verbunden, kann mich aber nicht beim Streaming-Dienst einloggen! Keine Sorge! Die Serverlast verändert sich schnell (vor allem wenn viele Personen bestimmte Ereignisse schauen möchten), aber genau deswegen verfügt ExpressVPN über ultraschnelle Server auf der ganzen Welt. Wenn Sie beispielsweise versuchen, eine Website in den USA oder in Deutschland aufzurufen, dann versuchen Sie es mit dem Herstellen einer Verbindung mit einem anderen Serverstandort in diesen Ländern. Möchten Sie sich mit einem Land mit einem Serverstandort verbinden, prüfen Sie zunächst Ihre Standorteinstellungen. Wenn Sie ein Mobilgerät nutzen, dann trennen Sie die Verbindung zum VPN, schalten Sie die Lokalisierungsdienste aus und verbinden Sie sich wieder mit dem VPN. Sowohl auf einem Windows-PC als auch auf einem Mac können Sie die Lokalisierungsdienste in den Einstellungen unter Privatsphäre & Sicherheit ausschalten. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, können Sie sich jederzeit an einen Mitarbeiter unseres Supportteams wenden, das rund um die Uhr im Live-Chat für Sie zur Verfügung steht. Ich bin mit dem VPN verbunden, aber meine Internetgeschwindigkeit ist langsam. Ist Ihre Internetgeschwindigkeit langsam oder erfahren Sie Verzögerungen beim Streaming, gibt es einige mögliche Gründe: – Der Abstand des gewählten VPN-Serverstandorts zu Ihrem tatsächlichen geografischen Standort

– Die Art Ihrer Verbindung (kabelgebundene Verbindungen sind zuverlässiger als drahtlose Verbindungen)

– Eine suboptimale Vernetzungsfähigkeit zwischen dem VPN und Ihrem Internetanbieter

– Eine langsame Internetgeschwindigkeit an Ihrem Standort

– Ihr Gerätetyp und die Prozessorleistung Probieren Sie es zur Fehlerbehebung mit jedem der folgenden Schritte: – Laden Sie die neueste Version von ExpressVPN herunter

– Verbinden Sie sich mit einem anderen VPN-Serverstandort

– Wechseln Sie Ihr VPN-Protokoll Haben Sie alle oben genannten Schritte ausprobiert und immer noch Probleme mit Ihrer Streaming-Geschwindigkeit, können Sie sich rund um die Uhr an das ExpressVPN Supportteam wenden, und jemand wird Ihnen innerhalb von Sekunden Unterstützung bieten. Welche anderen Streaming-Dienste kann ich mit ExpressVPN schauen? ExpressVPN funktioniert nahtlos mit allen beliebten Streaming-Apps auf der ganzen Welt. Die Nutzung eines VPNs zum Streamen gewährleistet, dass Sie sicher und in ultraschnellem HD schauen können – und das bei unbegrenzter Bandbreite und ohne Drosselung durch Ihren Internetanbieter (welcher manchmal die Geschwindigkeiten verlangsamen kann). Wenn Sie Ihre Lieblings-Mannschaft von überall aus schauen möchten – auch wenn Sie auf Reisen sind oder ungesicherte Netzwerke wie öffentliches WLAN nutzen –, ist ExpressVPN eine fantastische Möglichkeit, wie Sie Ihr Erlebnis beim Streaming von Sportereignissen verbessern können.