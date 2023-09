Die 78. Ausgabe der Vuelta a España, oder Tour de Spain, ist für den 26. August 2023 in Barcelona geplant. Diese Rückkehr des Gran Salida auf spanischen Boden folgt auf die Einführung der letzten Saison in den Niederlanden. Das Rennen wird am 17. September 2023 in Madrid enden.

Um seinen Titel gegen ein starkes Feld zu verteidigen, wird der Champion von 2022, Remco Evenepoel vom Team Soudal-Quickstep, wieder am Start sein. Zu seinen Konkurrenten zählt auch der dreifache Vuelta-Sieger Primoz Roglic, der 2022 einen Unfall hatte, aber im Mai seinen ersten Giro d’Italia-Triumph feierte. Roglic wird das Jumbo-Visma-Team zusammen mit dem zweifachen Tour de France-Champion Jonas Vingegaard führen. Das niederländische Team strebt an, als erste Mannschaft überhaupt alle drei Grand Tours in einem Jahr zu gewinnen.

So sehen Sie die Live-Übertragungen der Vuelta a España 2023 kostenlos

SBS On Demand

Preis: Kostenlos

Land: Australien

SBS On Demand wird alle Etappen der Vuelta a España 2023 für Zuschauer in Australien live übertragen. Der Streaming-Dienst bietet auch eine großartige Möglichkeit, andere Sportarten wie Fußball, Gymnastik, Motocross und Leichtathletik zu verfolgen.

RTVE

Preis: Kostenlos

Land: Spanien

Der spanische Sender RTVE wird die Vuelta a España 2023 übertragen. RTVE ist kostenlos und bietet sowohl lokale als auch internationale Inhalte. Die Kommentare erfolgen in Spanisch.

NOS

Preis: Kostenlos

Land: Niederlande

In den Niederlanden können Sie alle Aktionen der Vuelta a España 2023 kostenlos auf dem nationalen Sender NOS verfolgen.

RTBF

Preis: Kostenlos

Land: Belgien

Sie können sechs Etappen der La Vuelta 2023 kostenlos auf RTBF in Belgien verfolgen, solange Sie sich mit französischem Kommentar zufriedengeben. Stellen Sie sicher, dass Sie den Sendeplan überprüfen, bevor Sie einschalten.

Wo Sie die Vuelta a España 2023 in Ihrem Land sehen können

Vuelta a España im Vereinigten Königreich sehen

Eurosport

Preis: Unterschiedlich

Land: Vereinigtes Königreich

Sender: Eurosport 1 und Eurosport 2

Eurosport bietet Live-Berichterstattung über die Vuelta a España in mehreren europäischen Märkten. Überprüfen Sie unbedingt den offiziellen Eurosport-Sendeplan, bevor Sie einschalten. Der Streaming-Dienst bietet auch eine siebentägige kostenlose Testversion an.

Vuelta a España in den USA sehen

Peacock TV

Preis: 6 USD/Monat und mehr

Land: USA

Für Radsportbegeisterte in den USA kann die hoch erwartete Vuelta a España in Echtzeit über die Live-Streaming-Dienste von Peacock erlebt werden, was eine immersive Reise durch die Etappen des Rennens garantiert. Sechs Etappen werden auch auf CNBC simultan übertragen. Überprüfen Sie unbedingt den offiziellen Sendeplan, um zu wissen, wann Sie einschalten müssen. Peacock TV bietet eine siebentägige kostenlose Testversion an.

Hinweis: Um Peacock Premium zu abonnieren, benötigen Sie eine US-amerikanische Kredit-/Debitkarte.

Vuelta a España in Kanada sehen

FloBikes

Preis: 12,99 USD/Monat und mehr

Land: Kanada

Die Wahl von FloBikes, um die Vuelta a España in Kanada zu sehen, bedeutet, dass Sie eine umfassende Berichterstattung über das Rennen erhalten, mit Einsichten wie Etappenanalysen und Interviews mit den Fahrern. Es ist großartig für Radsportfans, da es verschiedene Veranstaltungen abdeckt, auch weniger bekannte, und es Ihnen ermöglicht, zu schauen, wann immer Sie möchten. Die interaktiven Funktionen ermöglichen es Ihnen auch, mit anderen Fans zu chatten. Stellen Sie einfach sicher, dass es in Kanada verfügbar ist, in Ihr Budget passt und die Rennen enthält, die Sie sehen möchten, bevor Sie eintauchen!

Vuelta a España in Neuseeland sehen

Sky Sport

Preis: ab NZ$ 44,99/Monat

Land: Neuseeland

Die Verwendung von Sky Sport in Neuseeland, um die Vuelta a España zu sehen, bietet eine zuverlässige Möglichkeit, das Renngeschehen zu verfolgen. Sky Sport bietet Berichterstattung über verschiedene Sportarten, einschließlich Radsportveranstaltungen wie die Vuelta a España. Durch das Abonnement von Sky Sport können Zuschauer auf Live-Übertragungen, ausführliche Analysen und Kommentare zum Rennen zugreifen.

Vuelta a España-Highlights auf YouTube ansehen

Der YouTube-Kanal von Eurosport bietet Highlights, beste Momente, Einblicke hinter die Kulissen, tägliche Zusammenfassungen und mehr. Stellen Sie einfach eine Verbindung zu einem Serverstandort her, auf dem YouTube verfügbar ist, und besuchen Sie den YouTube-Kanal von Eurosport.

So streamen Sie auf einem Großbildfernseher

Wann und wo findet die Vuelta a España 2023 statt?

Die diesjährige Ausgabe des Rennens findet vom 26. August bis 17. September 2023 statt. Hier ist der vollständige Zeitplan.

Etappe Tag Datum Art und Entfernung Barcelona > Barcelona Samstag 26. Aug MZF (14,6 km) Mataró > Barcelona Sonntag 27. Aug Hügelig (181,3 km) Súria > Arinsal. Andorra Montag 28. Aug Gebirge (158,5 km) Andorra la Vella. Andorra > Tarragona Dienstag 29. Aug Hügelig (183,4 km) Morella > Burriana Mittwoch 30. Aug Hügelig (185,7 km) La Vall d’Uixó > Observatorio Astrofísico de Javalambre Donnerstag 31. Aug Gebirge (181,3 km) Utiel > Oliva Freitag 1. Sept. Flach (188,8 km) Dénia > Xorret de Catí. Costa Blanca Interior Samstag 2. Sept. Gebirge (164,8 km) Cartagena > Caravaca de la Cruz Sonntag 3. Sept. Hügelig (180,9 km) Valladolid > Valladolid Dienstag 5. Sept. EZF (25 km) Lerma > La Laguna Negra.Vinuesa Mittwoch 6. Sept. Flach. Bergankunft (163,2 km) Ólvega > Zaragoza Donnerstag 7. Sept. Flach (165,4 km) Formigal. Huesca la Magia > Col du Tourmalet Freitag 8. Sept. Gebirge (134,7 km) Sauveterre-de-Béarn > Larra-Belagua Samstag 9. Sept. Gebirge (161,7 km) Pamplona > Lekunberri Sonntag 10. Sept. Hügelig (156,5 km) Liencres Playa > Bejes Dienstag 12. Sept. Flach. Bergankunft (119,7 km) Ribadesella/Ribeseya > Altu de L’Angliru Mittwoch 13. Sept. Gebirge (122,6 km) Pola de Allande > La Cruz de Linares Donnerstag 14. Sept. Gebirge (178,9 km) La Bañeza > Íscar Freitag 15. Sept. Flach (177,4 km) Manzanares El Real > Guadarrama Samstag 16. Sept. Hügelig (208,4 km) Hipódromo de la Zarzuela > Madrid. Paisaje de la Luz Sonntag 17. Sept. Flach (101 km)

FAQ: Vuelta a España Wo beginnt und endet die Vuelta?

Die Vuelta a España 2023 beginnt am Samstag, 26. August, in Barcelona und endet am Sonntag, 17. September, in Madrid. Wie lange dauert die La Vuelta?

Die Vuelta a España 2023 führt über 3153,8 Kilometer in 21 Etappen und 23 Tagen. Wer hat die Vuelta 2022 gewonnen?

Der Belgier Remco Evenepoel gewann die Vuelta 2022 und avancierte zu einem der neuesten Superstars im Profiradsport. Wer hat die meisten Vuelta-Siege erzielt? Der Spanier Roberto Heras hält den Rekord von vier Vuelta a España-Titeln: 2000, 2003, 2004 und 2005. Was bedeutet Vuelta auf Deutsch?

Laut Würterbuch bedeutet vuelta „rund“ oder ist eine Abkürzung für „herum“. Zum Beispiel bedeutet „Quiere dar la vuelta al mundo“: „Sie will um die Welt reisen“.