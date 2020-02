Wenn Sie in einem Land mit Regierungszensur sind und US-Webseiten und Dienste entsperren möchten, verbinden Sie sich mit dem Ihrer aktuellen Position am nächsten gelegenen US-VPN-Serverstandort. Sind Sie beispielsweise in Asien und möchten Zugriff auf Facebook, Twitter, Google Mail und YouTube, versuchen Sie, sich mit Los Angeles oder San Jose zu verbinden. Befinden Sie sich in Europa, versuchen Sie, sich mit New York oder New Jersey zu verbinden.