Google Chrome verfügt nicht über ein in den Browser integriertes VPN. Deswegen stellen Drittanbieter einfach hinzuzufügende VPN-Erweiterungen zur Verfügung.

Die meisten Browsererweiterungen für Chrome dienen lediglich als VPN-Proxy (Stellvertreter) und leiten den Datenverkehr Ihres Google-Chrome-Browsers über VPN-Server an anderen Standorten um. Solche Chrome-VPN-Add-ons schützen allerdings nur den Browserverkehr.

Die Chrome-Erweiterung von ExpressVPN geht einen Schritt weiter: Sie wurde entwickelt, um Nutzern ein höheres Maß an Privatsphäre und Sicherheit beim Surfen zu bieten: Sie funktioniert wie eine Fernsteuerung für die ExpressVPN-App. Schalten Sie diese also in Google Chrome ein, ist der gesamte Datenverkehr auf Ihrem Gerät geschützt, nicht nur Ihre Browseraktivitäten in Google Chrome.