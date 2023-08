ExpressVPN-Datenschutzerklärung

Wir möchten, dass Sie verstehen, welche Informationen (einschließlich personenbezogener Daten) wir in Verbindung mit Ihrer Nutzung unserer Dienste und/oder Ihrem Zugriff auf unsere Website erfassen; zu welchem Zweck diese Informationen erfasst werden; wie wir diese Informationen erfassen, verwenden und aufbewahren; an wen wir diese Informationen möglicherweise weitergeben; und wie Sie Ihre Rechte ausüben und auf Ihre Informationen zugreifen, deren Richtigkeit überprüfen, sie korrigieren und/oder löschen lassen können. Darüber hinaus möchten wir Sie darüber informieren, welche Daten wir unter keinen Umständen erheben.

Darüber hinaus wird in dieser Datenschutzerklärung erläutert, welche Sicherheitsmaßnahmen wir zum Schutz Ihrer Daten ergreifen und an wen Sie sich wenden können, wenn Sie Fragen oder Beschwerden zum Inhalt dieser Datenschutzerklärung haben.

Unser Prinzip bei der Datenerhebung ist es, nur so viele Daten wie nötig zu erheben, um qualitativ hochwertige Dienste in großem Umfang anbieten zu können. Wir haben unsere Systeme so konzipiert (und bemühen uns, sie ständig zu verbessern), dass wir keine sensiblen Daten über unsere Kunden besitzen. Wir können keine Daten weitergeben oder Daten unsachgemäß verwenden, die wir nicht haben – selbst, wenn wir dazu angehalten werden. Wir erfassen keine Protokolle Ihrer Aktivitäten, einschließlich Protokolle des Browserverlaufs, des Ziels des Datenverkehrs, des Dateninhalts oder der DNS-Anfragen. Wir bewahren auch keine Verbindungsprotokolle auf, d. h. keine Protokolle Ihrer IP-Adresse, Ihrer ausgehenden VPN-IP-Adresse, des Zeitstempels der Verbindung oder der Dauer der Sitzung.

Diese Datenschutzerklärung sollte in Verbindung mit den ExpressVPN-Nutzungsbedingungen (die „Nutzungsbedingungen“) gelesen werden. Zusammen stellen sie eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen Ihnen und ExpressVPN dar. Lesen Sie diese deshalb sorgfältig durch. Sofern nicht anders angegeben, haben die in dieser Datenschutzerklärung großgeschriebenen Begriffe die gleiche Bedeutung wie in den Nutzungsbedingungen.

Die Hauptaufgabe von ExpressVPN besteht darin, die Vertraulichkeit Ihrer Daten zu gewährleisten. Um dieses Ziel zu erreichen, befindet sich der Hauptsitz von ExpressVPN auf den Britischen Jungferninseln. Express Technologies Ltd. unterliegt der Rechtsprechung und den Gesetzen der Britischen Jungferninseln.

Erfahren Sie mehr über die kürzlich durchgeführte unabhängige Prüfung unserer Datenschutzerklärung und unserer Servertechnologie durch KPMG.