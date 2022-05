Passwort-Manager bieten eine der einfachsten Möglichkeiten, Ihre Online-Sicherheit zu erhöhen. Die Verwendung sicherer Passwörter ist entscheidend für den Schutz Ihrer Online-Konten und persönlichen Daten, allerdings lassen sich die besten Passwörter auch am schwersten merken. Wenn Sie sie aufschreiben oder in einer Datei auf Ihren Geräten speichern, vergrößert sich das Risiko, dass jemand sie stiehlt. Ein guter Passwort-Manager löst diese Probleme, indem er einen sicheren Ort bietet, an dem Sie alle Ihre Passwörter speichern können, egal wie lang und komplex diese sind, und den Sie (und nur Sie) leicht wiederfinden können.

Ja. Wir haben ExpressVPN Keys so entwickelt, dass der Passwort-Manager den Best Practices der Branche für sichere Anwendungen und Cloud-Infrastrukturen entspricht, und wir arbeiten mit umfangreichen Bedrohungsmodellen und Sicherheitsaudits, um Ihre Daten zu schützen.

ExpressVPN Keys ist derzeit in der Beta-Version als Chrome-Browser-Erweiterung für Windows, Mac und Linux sowie in der ExpressVPN-App für Android verfügbar. Die Beta-Version von ExpressVPN Keys für iOS befindet sich noch in der Entwicklungsphase.

Nehmen Sie Ihre Passwörter mit, wohin Sie gehen. ExpressVPN Keys ist in der Beta-Version als Chrome-Erweiterung für Ihren Computer verfügbar und in die ExpressVPN-App für Android -Geräte* integriert und synchronisiert Ihre Logins auf allen Geräten.

